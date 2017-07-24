San Diego Comic-Con 2017: все оставшиеся трейлеры предстоящих фильмов и сериалов

На завершившемся вчера в Сан-Диего международном фестивале поп-культуры Comic-Con показали много интересных трейлеров предстоящих фильмов, о некоторых из них мы уже успели написать («Kingsman: Золотое кольцо» / Kingsman: The Golden Circle, Jigsaw (2017) / «Пила 8», Pacific Rim: Uprising / «Тихоокеанский рубеж 2», «Сверхлюди», «Яркость» / Bright, «Лига справедливости» / Justice League и «Первому игроку приготовиться» / Ready Player One), а оставшиеся – собрали в этой заметке.

Итак, здесь как раз тот случай, где много текста не нужно, так что сразу к трейлерам:

Тор 3: Рагнарёк / Thor: Ragnarök

Это уже второй трейлер завершающей части про асгардского бога Тора. Ключевой момент нового видео: молчаливый гигант Халк заговорил и теперь от него можно будет услышать более осмысленные предложения, а не только знаменитое «Халк крушить». Первый трейлер можно посмотреть здесь, в Украине фильм Тор 3: Рагнарёк / Thor: Ragnarök выйдет 2 ноября 2017 года.

Второй сезон сериала «Очень странные дела» / Stranger Things

В первом полноценном трейлере Stranger Things 2 показали монстров, которые стали еще больше и страннее, а также девочку Одиннадцатую, выбирающуюся из «обратного мира». Все серии второго сезона «Очень странных дел» появятся в каталоге Netflix 27 октября.

Второй сезон сериала «Мир Дикого Запада»

Он выйдет на экраны в 2018 году, но точная дата премьеры пока не известна. В продолжении фантастический сериала снялись Эван Рейчел Вуд (Долорес), Джеффри Райт (Бернард, Арнольд), Эд Харрис (Человек в черном), Тэнди Ньютон (Мейв). Продюсеры сериала – Джей Джей Абрамс, Джонатан Нолан и Лиза Джой. Отметим, что первый сезон шоу получил 22 номинации на телевизионную премию «Эмми».

«Звёздный путь: Дискавери» / Star Trek: Discovery

В трейлере Федерация находится на пороге «холодной войны» с возрождающейся Клингонской Империей, а командир Звездного Флота Майкл Бернхэм (Соникуа Мартин-Грин), первый офицер на борту USS Shenzhou, оказывается захваченным в самый разгар конфликта. Шоу выходит на канале CBS 24 сентября.

Лего Фильм: Ниндзяго

Следующая безумная комедия Чарли Бина, Пола Фишера и Боба Логана во вселенной Lego о самураях, ниндзя и сенсеях, сражающихся со злом выйдет на экраны кинотеатров в Украине 21 сентября этого года.

Тетрадь смерти / Death Note

Премьера экранизации известной японской манги «Тетрадь смерти» Цугуми Обы от Netflix состоится 25 августа. Картина расскажет о студенте по имени Лайт, который по воле судьбы находит волшебную тетрадь смерти, которая является идеальным средством убийства – с ее помощью можно убить кого угодно, достаточно вписать на страницы имя жертвы и хотя бы раз перед этим увидеть ее лицо (можно по фото).

«Звездные врата: начало»

10-серийный «Звездные врата: Начало» (Stargate Origins) должен стать приквелом популярного научно-фантастического сериала «Звездные врата», выходившего в эфир каналов Showtime и Sci Fi Channel с 1997 по 2007 годы. Проектом занимается студия Metro-Goldwyn-Mayer, точная дата премьеры пока не известна.

The Defenders / «Защитники» от Netflix и Marvel

Новый трейлер обещает еще больше эпичных и кровавых сцен кровавого противостояния между двумя противоборствующими силами. Мини-сериал «Защитники» о супергероях из вселенной Marvel, которым плечом к плечу выпало бороться с группировкой киллеров Рука/Hand, контролируемых Мадам Гао, выйдет 18 августа 2017 года.

Третий сезон «Супергерл»

Сериал об одноименном персонаже DC Comics вернется на экраны 9 октября этого года.

«Черная молния»

Как мы уже рассказывали, «Черная Молния» / Black Lightning – это сериал об одном из первых супергероев-афроамериканцев из вселенной DC Comics. Премьера сериала состоится в 2018 году, пока более точной даты нет.

Шестой сезон сериала «Стрела»

Премьера шестого сезона американского приключенческо-супергеройского телесериала «Стрела», основанного на комиксах о супергерое DC Comics Зелёная стрела, состоится 12 октября 2017.

Четвертый сезон сериала «Флэш»

Возвращения Барри Аллена в новом сезоне супергеройского сериала «Флэш», основанного на комиксах DC Comics, придется подождать до 10 октября 2017 года.

Третий сезон сериала «Легенды завтрашнего дня»

Премьера третьего сезона «Легенд завтрашнего дня», спин-оффа телесериалов «Стрела» и «Флэш», состоится 10 октября.

Четвертый сезон сериала «Готэм»

Продолжение популярного американского криминального телесериала Бруно Хеллера по мотивам серии комиксов издательства DC Comics выйдет на канале Fox 28 сентября 2017 года.

«Криптон» / Krypton

Сериал создается по комиксам DC телеканалом SyFy и расскажет о событиях, происходивших на родной планете Супермена за много лет до ее гибели. Главные роли в «Криптоне» исполнили Джорджина Кэмпбелл, Йен МакЭлхинни и Элиот Кауэн. Сценарий написал Дэвид С. Гойер («Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»). Сериал выйдет в 2018 году, точная дата премьеры не сообщается.

«Орвилл» / «The Orville»

Комедийный сериал «Орвилл» / «The Orville» с Сетом МакФарлейном, который является пародией на «Звездный путь», выйдет на телеканале Fox 10 сентября этого года.