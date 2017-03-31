Шведская компания Vasttrafik опубликовала тизерное видео электрического средства передвижения будущего

Основная проблема электромобилей в Украине заключается в том, что это или премиум-модели по цене от $100 тыс. или бывшие в употреблении Nissan Leaf, которые не дают прочувствовать все прелести данного класса транспорта. Однако шведская компания Vasttrafik уверена, что способна предложить действительно удачную альтернативу двум вышеперечисленным вариантам.

Она называет свое электрическое средство передвижения «будущим транспортировки», причем это не концепт, а реально существующий образец, о котором компания рассказывает в коротком тизер-трейлере.

Шведы настаивают, что их электрическая модель по-настоящему красива, позволяет без проблем делегировать управление и делиться внутренним пространством с попутчиками, обладает повышенной устойчивостью и подключением в сети Интернет, и самое главное, стоит заметно меньше, чем вы можете ожидать.

После просмотра ролика достаточно трудно поспорить с утверждениями представителей компании Vasttrafik, не правда ли?

Источник: Vasttrafik