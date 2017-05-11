Смартфон Xiaomi Mi 6 с честью выдержал испытания из серии «поцарапать, поджечь и согнуть»

Блогер JerryRigEverything, проверяющий на прочность материалы и конструкцию современных мобильных устройств, подверг привычному для него набору пыток смартфон Xiaomi Mi 6. Как обычно, все издевательства над устройством он зафиксировал на видео.

Тест Xiaomi Mi 6 на изгиб вызывает особый интерес, учитывая, что его предшественник Xiaomi Mi 5 в прошлом году полностью провалил тест на изгиб (устройство разломалось на две части). Спойлер: Xiaomi сделала необходимые выводы и внесла соответствующие изменения в конструкцию нового Xiaomi Mi 6, которые позволили ему без проблем выдержать испытание на изгиб. То есть, ни сломать, ни даже согнуть смартфон Xiaomi Mi 6, приложив обычное усилие, не выйдет.

Как и большинство флагманских смартфонов, Xiaomi Mi 6 получил стекло, которое может поцарапать материал с твердостью не менее 6 по шкале Мооса. Стекло, прикрывающее тыльную сторону аппарата, а также сдвоенную основную камеру, канцелярским ножом поцарапать тоже не выйдет. А вот содрать краску с боковых граней с помощью того же канцелярского ножа особого труда не составит.

В испытании огнем Xiaomi Mi 6 тоже не подкачал и выдержал его с честью, как и практически любой другой флагман на рынке.

Источник: JerryRigEverything