Создатель «Симпсонов» и «Футурамы» делает новый мультсериал Disenchantment / «Разочарование», который выйдет на Netflix в 2018 году
Близится премьера нового анимационного комедийного сериала от создателя «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга. Он называется Disenchantment («Разочарование»), будет состоять как минимум из двух сезонов по десять серий в каждом, и выйдет на стриминговом сервисе Netflix в следующем году.
Действие «Разочарования» будет происходит в сказочном королевстве Дримланд (Dreamland, «царство грез»), главные герои – «молодая пьющая принцесса Бин, ее склочный друг-эльф Эльфо и ее личный демон Люси». Их озвучат актеры и комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре.
«В конечном счете «Разочарование» будет про жизнь и смерть, любовь и секс и как продолжать смеяться в мире, полном страдания и идиотов — вопреки тому, что говорят старшие, волшебники и прочие козлы», — рассказал создатель проекта Грейнинг.
- Впервые о том, что Грейнинг работает над сериалом для сервиса Netflix стало известно еще в январе 2016 года. Мэтт Грейнинг — американский мультипликатор, известный как создатель сериала «Симпсоны» и один из авторов «Футурамы».