Создатель «Симпсонов» и «Футурамы» делает новый мультсериал Disenchantment / «Разочарование», который выйдет на Netflix в 2018 году

Близится премьера нового анимационного комедийного сериала от создателя «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга. Он называется Disenchantment («Разочарование»), будет состоять как минимум из двух сезонов по десять серий в каждом, и выйдет на стриминговом сервисе Netflix в следующем году.

Действие «Разочарования» будет происходит в сказочном королевстве Дримланд (Dreamland, «царство грез»), главные герои – «молодая пьющая принцесса Бин, ее склочный друг-эльф Эльфо и ее личный демон Люси». Их озвучат актеры и комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре.

«В конечном счете «Разочарование» будет про жизнь и смерть, любовь и секс и как продолжать смеяться в мире, полном страдания и идиотов — вопреки тому, что говорят старшие, волшебники и прочие козлы», — рассказал создатель проекта Грейнинг.

Источник: Deadline и Meduza