Телекомпания NBC создала образовательное видео о Луне при помощи Minecraft

В прошлом месяце американская национальная телекомпания NBC запустила шоу Left Field, посвященное социальным проблемам мира, цель которого — «возродить повествовательные видео для тех зрителей, которые сегодня получают новости из Facebook, Twitter и Instagram».

На днях в рамках программы вышел сюжет о Луне; точнее говоря, о том, кому Луна принадлежит. И, в принципе, в этом не было бы ничего удивительного, если бы не одно «но»: видеоряд, за исключением наложенного звука, был полностью снят в Minecraft.

По словам представителя Microsoft, технологический гигант не принимал участие в создание видеосюжета.

«Однако из ролика я узнал о Луне кое-что новое!», — радостно отметил напоследок представитель компании.

Источник: PC Gamer