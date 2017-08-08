The Atlantic: социальные сети и смартфоны делают подростков более склонными к депрессии и даже суициду

Смартфон ныне является поистине незаменимым устройством: он не только позволяет всегда оставаться на связи с близкими, но также, к примеру, не даст вам заблудиться в незнакомой местности или забыть принять лекарство в нужное время. Однако есть у этих устройств и значительный недостаток.

Как показало проведенное журналом The Atlantic совместно с профессором психологии Университета штата Калифорния Джин Твендж расследование, подростки, выросшие в эпоху смартфонов, чаще страдают от приступов депрессии и суицидальных мыслей, чем предыдущие поколения.

По мнению эксперта, родившихся в период 1995-2012 гг. можно даже объединить в отдельную социальную страту — iGen, представители которой характеризуются тем, что не могут представить жизнь без интернета, и, как правило, более частой подавленностью, чем миллениалы. Причина же депрессивности «iПоколения», по словам Твендж, кроется в смартфонах и социальных сетях.

«Появление смартфонов радикально изменило каждый аспект жизни подростков: от характера социальных взаимодействий до психического здоровья. Показатели подростковой депрессии резко возросли с 2011 года. То, что в душевном состоянии большинства современных подростков наблюдается кризис, — это не преувеличение», — говорится в докладе.

Твендж полагает, что поколение iGen так привыкло общаться с друзьями и сверстниками по сети, что стало значительно меньше тратить времени на то, чтобы проводить время друг с другом в реальной жизни. В результате, многие юноши и девушки сегодня ощущают чувство покинутости и одиночества, а также испытывают трудности при общении с людьми в реальности.

Свои утверждения Твендж подкрепляет опросом, проведенном в этом году, в котором приняли участие 5 000 американских подростков-восьмиклассников.

Как выяснилось по результатам исследования, чем больше времени подростки проводят в социальных сетях, тем чаще у них наблюдаются симптомы депрессии. Так, подростки, которые тратят на соцсети по три-шесть часов в неделю, на 35% чаще среднестатистического показателя находятся в депрессии, а те, которые тратят на соцсети от 6 до 9 часов, впадают в депрессию чаще уже на 47%. «Рекордсмены» же, тратящие на соцсети свыше 10 часов в неделю, как правило, несчастны на 56% чаще.

В целом, добавляет эксперт, симптомы депрессии среди мальчиков подростков участились на 21% за период с 2012 года по 2015 год, тогда как этот же показатель у девочек вырос на внушительных 50%. Также среди аудитории подростков-девочек более выражен рост числа самоубийств, хотя эти цифры значительно увеличились в отношении двух полов.

Вместе с тем, в статье уточняется, что смартфоны — не единственный виновник сложившейся ситуации. Но один из главных.

«Стиль воспитания продолжает меняться, так же, как меняется школьная программа и культура, — и все это имеет значение. Но рост количества смартфонов и социальные медиа вызвали настоящий социальный взрыв — который, мы, однако, долгое время не замечали. Есть убедительные доказательства тому, что устройства, которые мы сами вложили в руки молодому поколению, оказывают глубокое воздействие на их жизнь и делают их несчастными», — говорится в статье.

И это весьма иронично, подчеркивает Твендж: хотя технологии, по факту, позволяют нам оставаться на связи 24/7, в конечном счете мы только отдаляемся друг от друга.

Напоследок психолог признается, что у нее нет простых решений для этой ситуации: учитывая современные реалии, глупо ожидать, что подростки могут резко перестать так часто пользоваться смартфонами или подолгу засиживаться в социальных сетях.

Источники: 9to5mac, phonearena