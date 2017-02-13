В Днепре установят памятник интернет-мему Ждуну

Появление на свет интернет-мема по имени Ждун состоялось сравнительно недавно, но страшненькое и в то же время донельзя милое существо уже завоевало армию поклонников по всему миру. В том числе — и в мэрии Днепра.

Как сообщили в ведомстве журналистам ВВС, статую в виде интернет-мема намерены установить в центре города, возле здания городской администрации. Предположительно, ее выльют из бетона. Высота памятника составит около двух метров.

Что касается других подробностей, то они появятся позже, поскольку сейчас чиновники ведут переговоры с непосредственным автором Ждуна — скульптором из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, посвятившей это существо пациентам, которые слишком долго ожидают на прием к врачу.

Серьезность намерений городской администрации подтвердил в своем Facebook мэр Днепра Борис Филатов:

От журналистов ничего не скроешь:)Да, это правда. Ведём переговоры. Опубліковано Borys Filatov 6 лютого 2017 р.

К слову, на днях создатель Ждуна вкратце поведала журналистам, как так получилось, что про нее теперь знают в Украине и России:



Журналист: Имела ли ваша скульптура где-то такую же популярность, как в Украине и в России? Маргрит ван Брифорт: Я читала, что еще в Казахстане люди очень интересуются. В других странах такого фурора не было. Вообще скульптура появилась еще весной 2016 года. Но это не вызвало никакого шума. А зимой 2017 года в Лейден приехала женщина из России. Она сделала фотографию моей скульптуры и разместила ее на каком-то сайте. Кажется, он называется Pikabu. И тогда случился взрыв интереса. Журналист: Как вы узнали об этом? Маргрит ван Брифорт: Это было очень неожиданно. У меня в «инстаграме» вдруг начали появляться десятки и десятки читателей из России. Я не понимала почему, но сперва не придала этому особого значения. Потом читателей из России стало больше, чем из Голландии. Это было очень забавно. Я попыталась понять, что происходит, забивала поисковые запросы через Google. Увидела сообщения на русском о скульптуре, пыталась перевести их. А потом мне написала эта женщина – автор поста на Pikabu – и рассказала, как все началось. Я читала, что скульптуре даже дали очень забавное имя – Ждун. Я с трудом его произношу, но оно мне нравится. Журналист: Вас удивил такой интерес со стороны жителей России и Украины? Маргрит ван Брифорт: Да. Это было очень неожиданно для меня. У меня весь Facebook завален сообщениями. Люди пишут, как им понравилась моя скульптура, присылают забавные изображения. Я даже знаю теперь, что у вас они называются мемы. Я прочитала в интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мысли моего Ждуна, они его понимают. Правда, я сама никогда не была в России и не могу этого подтвердить. Журналист: Хотели бы приехать? Маргрит ван Брифорт: Да, очень! Хотелось бы приехать и самой понять, почему моя скульптура так популярна. Еще мне пришло предложение из Украины — от мэрии города Днепр — они хотят, чтобы я сделала там двухметровую статью Ждуна. Это предложение пришло мне в Facebook, так что я даже не знаю, насколько это серьезно. Было бы здорово, если бы вы уточнили.

Полную историю интернет-мема вы можете узнать из видеоролика ниже:

По материалам: BBC (1; 2)