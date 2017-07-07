В сетевом шутере Overwatch появился 25-ый по счету герой Кулак Смерти (Doomfist)

Разработчики сетевого шутера Overwatch добавили в игру 25-го по счету героя, которым стал наемник-штурмовик Кулак Смерти с кибернетическим протезом руки. Он может вести огонь из своей бомбарды, сотрясать земную твердь, подбрасывать противников в воздух и выводить их из равновесия, а также использовать особые «реактивный удар» и «удар метеора».

Согласно сюжету игры, наследник богатой нигерийской семьи Аканде Огундиму с детства увлекался боевыми искусствами, но во время восстания машин потерял руку, что закрыло ему дорогу к участию в соревнованиях. Получив кибернетический протез герой стал наемником и присоединился к организации «Коготь», где убил своего учителя Акинджиде Адейеми и отобрал у него перчатку, а с ней и титул Кулака Смерти.

Однако вступив в схватку с ударной группой Overwatch, состоящей из Трейсер, Уинстона и Гэндзи, герой был побежден и взят под стражу. Спустя несколько лет Кулак Смерти смог сбежать из тюрьмы и, легко расправившись с роботами-защитниками Нумбани OR15, вернул себе перчатку Кулака Смерти. Теперь он снова вернулся в совет «Когтя» и готовится развязать новую глобальную войну.

Источник: Blizzard