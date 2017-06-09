В сети появился новый международный трейлер и больше десятка сюжетных роликов фильма «Трансформеры: Последний Рыцарь» / «Transformers: The Last Knight»

Шутка о том, что киностудии настолько сильно увлеклись созданием трейлеров, что скоро из них можно будет «склеить» целый фильм еще до его появления в кинотеатрах, особенно уместна в случае с Paramount Pictures и фильмом «Трансформеры: Последний Рыцарь». После стандартного первого, второго, финального и «теперь уже точно финального» трейлеров студия успела выложить в сеть еще целую россыпь видеороликов, причем практически в каждом из них можно найти новые кадры и сцены.

Однако и этого создателям картины показалось мало, поэтому за две недели до кинопремьеры они опубликовали еще один финальный международный трейлер, а также с десяток «сюжетных» роликов, посвященных отдельным героям («Agent Simmons», «Izabella», «Cogman») и событиям («Faith», «Danger», «Journey» и т.д.).

В международном трейлере можно увидеть сцену с эффектным превращением немецкого кабриолета во время Второй мировой войны, а также нового трансформера в виде трехглавого дракона.

Сюжетные ролики представляют собой смонтированные в несколько ином порядке уже знакомые зрителю сцены, разбавленные небольшими новыми вставками, однако выискивать их там смогут лишь самые преданные фанаты франшизы. Мы приведем три самых новых ролика, остальные довольно легко найти самостоятельно:

Напомним, что в новой картине можно будет увидеть Марка Уолберга, Энтони Хопкинса, Лору Хэддок, Джоша Дюамеля, Изабелу Монер и других. Режиссером выступил Майкл Бэй, сценарий написали Арт Маркам и Мэтт Холлоуэй, а визуальные эффекты создавала легендарная Industrial Light & Magic.

В кинотеатрах «Трансформеры 5» можно будет увидеть ровно через две неделеи — 23 июня 2017 года.

Источник: Paramount Pictures