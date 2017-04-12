В субботу 15 апреля стартует европейский этап закрытого бета-тестирования автосимулятора Gran Turismo Sport
После практически месячного бета-тестирования автосимулятора Gran Turismo Sport в США, компания Polyphony Digital объявила о начале европейского этапа тестов, который стартует в ближайшую субботу — 15 апреля 2017 года.
Первая волна тестирования в США позволила разработчикам проверить собственно игру, тогда как тесты в Европе будут направлены в первую очередь на проверку игровых серверов. Кроме того, Отметим, что игра уже обновилась до версии 1.04, в которой учтены пожелания от игроков-тестировщиков и добавлены новые трассы.
Зарегистрироваться на участие в бета-тестировании можно по следующей ссылке. Разработчики также обещают время от времени рассылать дополнительные приглашения.
Доступ к Gran Turismo Sport откроется 15 апреля в 16:00 по киевскому времени. Далее в выходные дни доступ к игре будет открыт с 18:00 по 21:00, в будние дни — с 20:00 по 23:00.
Источник: Sony
- Первоначально компания Sony и игровая студия Polyphony Digital анонсировали релиз автосимулятора Gran Turismo Sport, разрабатываемого эксклюзивно для PlayStation 4, на 15 ноября 2016 года.
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- Впоследствии было объявлено о том, что дата выхода игры Gran Turismo Sport для PlayStation 4 переносится на 2017 год, без указания конкретной даты.