В субботу 15 апреля стартует европейский этап закрытого бета-тестирования автосимулятора Gran Turismo Sport

После практически месячного бета-тестирования автосимулятора Gran Turismo Sport в США, компания Polyphony Digital объявила о начале европейского этапа тестов, который стартует в ближайшую субботу — 15 апреля 2017 года.

Первая волна тестирования в США позволила разработчикам проверить собственно игру, тогда как тесты в Европе будут направлены в первую очередь на проверку игровых серверов. Кроме того, Отметим, что игра уже обновилась до версии 1.04, в которой учтены пожелания от игроков-тестировщиков и добавлены новые трассы.

Зарегистрироваться на участие в бета-тестировании можно по следующей ссылке. Разработчики также обещают время от времени рассылать дополнительные приглашения.

Доступ к Gran Turismo Sport откроется 15 апреля в 16:00 по киевскому времени. Далее в выходные дни доступ к игре будет открыт с 18:00 по 21:00, в будние дни — с 20:00 по 23:00.

Источник: Sony