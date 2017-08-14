В японском аэропорту Ханеда появились умные коляски для людей с особыми потребностями
Пассажиры с ограниченными возможностями в скором времени смогут перемещаться в японском аэропорту Ханеда (Токио) с помощью роботизированных инвалидных колясок. Устройства разработаны компанией Panasonic в рамках программы по обеспечению доступности аэропорта для людей с особыми потребностями.
Сообщается, что управление инвалидной коляской осуществляется при помощи специального приложения: пользователи вводят пункт назначения через смартфон, после чего устройство определяет свое местоположение и выбирает лучший маршрут.
По словам разработчиков, для удобства пассажиров, путешествующих группами или с семьей, коляски могут перемещаться в тандеме. При этом после использования устройства автоматически «перегруппируются», благодаря чему сокращается нагрузка на персонал аэропорта.
Для недопущения столкновений коляски оснащены датчиками для автоматической остановки при обнаружении препятствия.
Тестирование устройств уже началось и продолжится до марта следующего года. Помимо этого, в аэропорту планируют внедрить и другие технологические новации: например, алгоритмы, анализирующие поток людей, а также более четкие интеллектуальные звуковые сигналы для людей с нарушениями зрения.
Источник: Engadget