В японском аэропорту Ханеда появились умные коляски для людей с особыми потребностями

Сообщается, что управление инвалидной коляской осуществляется при помощи специального приложения: пользователи вводят пункт назначения через смартфон, после чего устройство определяет свое местоположение и выбирает лучший маршрут.

По словам разработчиков, для удобства пассажиров, путешествующих группами или с семьей, коляски могут перемещаться в тандеме. При этом после использования устройства автоматически «перегруппируются», благодаря чему сокращается нагрузка на персонал аэропорта.

Для недопущения столкновений коляски оснащены датчиками для автоматической остановки при обнаружении препятствия.

Тестирование устройств уже началось и продолжится до марта следующего года. Помимо этого, в аэропорту планируют внедрить и другие технологические новации: например, алгоритмы, анализирующие поток людей, а также более четкие интеллектуальные звуковые сигналы для людей с нарушениями зрения.

Источник: Engadget