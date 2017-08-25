Визионер Антуан Блондо рассказал, каким он видит будущее искусственного интеллекта

В 2050 году мир будет вращаться вокруг вас. Начиная от холодильника и заканчивая комнатным термостатом, разного рода цифровые помощники будут делать все возможное, чтобы вы не испытывали дискомфорта. Когда вы войдете в гостиную, телевизор включится автоматически и начнет показывать вам контент, исходя из ваших предпочтений; ваш автомобиль сам отвезет вас, куда вам нужно, а ваш любимый бармен будет просто роботом.

По крайней мере, такого мнения придерживается Антуан Блондо, инвестор, консультант, сооснователь компании Sentient и один из создателей технологии, легшей в основу Siri.

«Через тридцать лет мир изменится до неузнаваемости», — говорит он и добавляет: «Предметы вокруг вас будут стараться приспособиться к вашим индивидуальным потребностям».

Работа — в том виде, в котором мы ее знаем — станет не нужна, считает Блондо. Достижения робототехники в сфере автоматизации позволят нанимать на фабрики людей только для контроля производства, а в таких отраслях, как юриспруденция, журналистика, бухгалтерия и торговля, искусственный интеллект будет выполнять всю черновую работу. То же касается и медицины — все данные о состоянии организма будут сосредоточены в руках пациента, а диагностику будет проводить ИИ.

«Если вы запишетесь на прием к врачу, то, вероятно, только потому, что с живым человеком обсуждать проблемы удобнее, или потому что правила требуют присутствия человека для назначения лечения. Но для того, чтобы объяснить, что с вами не так, доктор не понадобится», — говорит Блондо.

И не стоит думать, что все это абстрактное далекое будущее, утверждает эксперт. Первоначальный этап уже пройден — Alexa и Google Home фактически уже стали цифровыми дворецкими, умеющими реагировать на разнообразные команды, от заказа пиццы до применения бытовых приборов, а в Samsung разрабатывают умные холодильники, способные рассказать о новостях за день, отправить заказ в продуктовый магазин или сообщение для всех членов вашей семьи.

Многие ведущие медиакомпании используют ИИ-журналистов, которые составляют простые экономические и спортивные заметки, опираясь на данные и шаблоны, созданные людьми.

Sentient Technologies, компания, основанная Блондо, с успехом применяет ИИ в сфере торговли. Разработанный алгоритм берет во внимание не только предпочтения покупателей, но и то, что им не нравится.

В MTI изобрели цифровую медсестру, которая анализирует данные кровяного давления тысяч пациентов и определяет начало развития сепсиса за 30 минут до появления внешних признаков этой иммунной реакции.

«В конечном счете алгоритмы позволят врачам экономить драгоценное время и спасать больше жизней», — говорит Блондо.

Вместе с тем, добавляет он, повсеместное распространение роботов в сфере медицины сегодня осуществляется весьма затруднительно.

«Во-первых, подобные технологии со скрипом выходят на рынок из-за регуляторов. Но не только: также причина этому кроется в предубеждениях многих людей, полагающих, что компьютер является менее надежным доктором, чем человек», — признается эксперт.

По мнению специалиста, еще одной сферой, нуждающейся в переменах в первую очередь, является сфера юриспруденции. Недавно Блондо основал Dragon Law — стартап, который будет помогать в переосмыслении многих положений традиционной юридической практики, чтобы подогнать ее под современное развитие технологий.

Хотя многим мысль о массовых сокращениях рабочих мест из-за внедрения ИИ кажется ужасной, Блондо настроен прагматически: людям просто нужно пересмотреть отношение к образованию.

«Эра, когда человек выходил из системы образования в 16, 21 или 24 года и заканчивал свое обучение, явно подошла к концу, — считает он. — Людям придется переквалифицироваться и менять навыки вместе с развитием технологий».

По словам специалиста, поскольку компьютеры уже превзошли человека в специфических задачах, это только вопрос времени, когда будет разработан поистине многофункциональный ИИ, способный выполнять любые поручения.

При этом Блондо не считает, что существование технологий, которые пытаются удовлетворить любую прихоть пользователя, может привести к тому, что люди изолируют самих себя в виртуальной реальности от внешнего мира.

«Да, в конце концов мы сможем создать многофункциональный ИИ. Но это не значит, что мы создадим нечто, что превзойдет нашу интуицию, — говорит ученый. — ИИ может быть лучшим продавцом, трейдером… но будет ли он лучшим супругом? Чтобы получить интуицию, как у человека, машине придется изучить огромное множество ситуаций. А до такого еще очень далеко».

Напоследок исследователь добавляет, что, в отличие от Билла Гейтса, Стивена Хокинга и Илона Маска, он не видит в ИИ ничего негативного. По его мнению, ядерное оружие имеет куда больше шансов уничтожить человечество.

«Как и любое другое изобретение, ИИ можно использовать как во благо, так и во вред. Именно поэтому в любой индустрии существуют определенные регуляции. Технологии ИИ также будут подвергаться многочисленным проверкам, так что не беспокойтесь: мы не проснемся в один день, осознав, что мир уже не принадлежит нам», — заключает Блондо.

Источники: phys.org, hightech.fm