Владелец Tesla Model S пожертвовал своим автомобилем, чтобы остановить неуправляемый Volkswagen Passat. Илон Маск пообещал герою бесплатный ремонт

Интересная заметка была опубликована на сайте Jalopnik, в ней рассказывается о доблестном и достойном уважения поступке водителя Tesla Model S, который пожертвовал собственным автомобилем ради предотвращения ДТП и, как оказалось позже, спасения по меньшей мере одной человеческой жизни. В результате «спасательной операции» Tesla Model S героя получил серьезные повреждения. Забегая наперед, тронутый благородством 41-летнего водителя глава компании Tesla Илон Маск пообещал в качестве благодарности полностью покрыть все расходы на ремонт (суммарный ущерб, нанесенный двум автомобилям, оценивается в 10 тыс. евро).

Как сообщает издание, владелец Tesla Манфред Кик ехал по автомагистрали недалеко от Мюнхена, когда в его поле зрения попал хаотично петляющий автомобиль Volkswagen Passat, который время от времени допускал столкновения с ограждением, разделяющим встречные полосы движения. Подъехав ближе владелец Tesla Model S заметил, что человек за рулем Volkswagen Passat находится без сознания и тогда принял решение действовать незамедлительно. Он обогнал и затормозил перед Volkswagen, в результате чего прижатый к ограждению одной стороной неуправляемый автомобиль врезался в задний бампер Tesla и быстро потерял скорость.

После этого Кик оказал первую медицинскую помощь потерявшему сознание водителю, которого затем увезла скорая помощь, констатировав инсульт. Сейчас водитель Volkswagen Passat находится в местной больнице, его состояние расценивается как «стабильное».

Приехавшая на место полиция допросила Кика и начала против него стандартное расследование по делу о дорожном нарушении. Однако правоохранительные органы отметили, что, вероятнее всего, владелец Tesla получит награду за свой поступок, а не штраф. Так и произошло.

Источник: Jalopnik и TJ