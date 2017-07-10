Volkswagen намерена сделать заправки для электрокаров полностью автоматическими

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о расширении партнерства с Kuka, производителем промышленных роботов, также расположенном в Германии. В общем заявлении компании рассказали, что отныне они займутся разработками, призванными облегчить водительскую рутину при помощи роботизированных устройств.

При этом один из проектов, над которыми начнут совместно работать обе компании, будет заключаться в разработке решения, которое позволит автоматически соединять электрокары с зарядными станциями, дабы водителю не приходилось даже покидать автомобиль.

Отметим, что Volkswagen и Kuka далеко не первые автопроизводители, заинтересовавшиеся подобными системами. Еще в 2015 году Tesla представила видео, на котором запечатлен экспериментальный робот, способный самостоятельно определить местоположение зарядки электрокара и подключить его к сети.

Напоследок отметим, что Volkswagen и Kuka определенно не намерены ограничиться одними только умными зарядными станциями. Если верить их заявлению, они займутся целым спектром разработок для электромобилей. Правда, ни о чем конкретном, помимо автоматизированных зарядок, на данный момент объявлено не было.

«В будущем роботы будут помогать людям во многих рутинных задачах. При этом рутину будущего невозможно представить без беспилотных автомобилей, которые внесут существенный вклад в безопасность, удобство и доступность автомобильных перевозок. Цель нашего партнерства — это разработать новую стратегию, которая позволит воплощать инновационные концепты будущего в жизнь», — говорится в заявлении.

Источник: Engadget