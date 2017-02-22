Выход видеокарт AMD Vega 10, 11 и RX 500 ожидается уже в мае

Ресурс VideoCardz, являющийся одним из главных источников последних утечек о процессорах AMD, опубликовал новую информацию о видеокартах нового поколения AMD.

В качестве предполагаемого срока выхода Vega до сих пор называли период май-июль, но по данным VideoCardz это произойдет именно в мае, причем AMD выпустит сразу три линейки карт: Vega 10, 11 и RX 500.

По данным источника, серия RX 500 объединит в себе ребрендированные видеокарты RX 400, которые получат название RX 570 и RX 580, а место RX 590 займет видеокарта, построенная на архитектуре VEGA 11, предположительно использующая GDDR5(X).

Vega 10 станет наследницей более мощных видеокарт Fury, и предварительно будет стоить от $599 до $699, а также будет использовать память HBM2.

На снимке, по словам VideoCardz, находится Vega 10 с разъемом питания на 6 и 8 pin.