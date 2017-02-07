Вышел первый полноценный трейлер нового сезона автошоу Top Gear

После невнятного первого тизера, создатели автошоу Top Gear собрали свою волю в кулак и наконец выпустили трейлер, который не стыдно показывать публике.

На тот раз мы увидели не просто нарезку наиболее зрелищных моментов будущего сезона шоу, но некое подобие сюжета, в котором ведущие Мэтт Леблан, Крис Харрис, Рори Рид и Стиг отвечают (не совсем правдиво) на вопросы страховщика.

Напомним, что двадцать четвертый сезон станет уже вторым по счету без участия легендарной троицы в лице Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя и первым после ухода Криса Эванса. В новом сезоне мы увидим новые локации, новые автомобили (Ferrari FXX K, Aston Martin DB11) и конечно же Стига.

Источник: BBC