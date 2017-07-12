Вышел первый тизер-трейлер второго сезона автошоу The Grand Tour

Компания Amazon опубликовала первый тизерный трейлер второго сезона автошоу The Grand Tour от экс-ведущих британского Top Gear Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. Особое внимание в ролике уделили недавней аварии электромобиля Rimac Сoncept One и, по всей видимости, шутки над не справившимся с управлением Хаммондом мы будем наблюдать весь второй сезон.

Джереми Кларксон опубликовал пост в соцсети Drivetribe, в котором рассказал, что во втором сезоне команда The Grand Tour побывала в Хорватии, Мозамбике, Швейцарии и Великобритании. В качестве тестовых автомобилей выступили вездеход Howe, суперкары Mercedes-AMG GT R, McLaren 720S, Lancia Rally 037, Bugatti Chiron, Jaguar XJR и тот самый сгоревший электромобиль Rimac Concept One (кстати, обратите внимание на фразу «Watch this», которую произносит Хаммонд перед началом неудачного заезда).

Отметим, что точная дата выхода второго сезона автошоу The Grand Tour пока не анонсирована, но уже известно, что это произойдет до конца текущего года.

Источник: Drivetribe