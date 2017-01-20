Вышел первый трейлер фантастического фильма «Моя девушка – монстр» / Colossal с Энн Хэтэуэй в главной роли

На Сеул нападает гигантский монстр… Признайтесь, о каком фильме вы подумали в первую очередь, прочитав эту фразу? Годзилла? Тихоокеанский рубеж? Нет, не угадали. Так создатели начинают описывать сюжет новой фантастический картины «Моя девушка – монстр» / Colossal, главную роль в котором исполняет Энн Хэтэуэй.

Научно-фантастический фильм рассказывает о девушке, которая одновременно теряет работу и любимого человека. На фоне эмоционального потрясения главная героиня осознает, что вдобавок каким-то образом связана с огромным чудовищем, разрушающим густонаселенный мегаполис. Она в буквальном смысле способна управлять монстром, который по непонятной причине повторяет за ней движения. На выяснение, в чем же здесь дело, по всей видимости уйдет не менее половины фильма.

Отметим, что по словам создателей картины, колоссальный монстр — это не подобие Годзиллы, а нечто среднее между Кайдзю («Тихоокеанский рубеж») и Грутом («Стражи Галактики»). Однако данные заверения не слишком впечатлили владельцев авторских прав на японского монстра, которые подали иск с обвинением в слишком большом количестве отсылок к «Годзилле» 2014 года.

Режиссером картины «Моя девушка – монстр» / Colossal выступил испанец Начо Вигалондо («З/Л/О: Новый вирус»), а в главных ролях снялись достаточно популярные актеры: Энн Хэтэуэй («Интерстеллар», «Отверженные»), Джейсон Судейкис («Несносные боссы», «Мы — Миллеры»), Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон») и другие. На большие экраны фильмы выйдет в текущем году.

Источник: iMDB