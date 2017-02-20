Вышел первый трейлер сериала «Пикник на обочине»

В сети появился первый трейлер сериала «Пикник на обочине» (Roadside Picnic), снятого по мотивам одноименной повести братьев Стругацких.

Сюжет будет опираться на события литературного первоисточника. Сериал расскажет о непростой судьбе сталкера Рэда Шухарта. Он занимается добычей редких артефактов из Зоны – аномальной области близ города Хармонта. Из-за стечения обстоятельств Рэд оказывается за решеткой, вдали от жены и дочери, которая наделена сверхъестественными способностями. Однако освободившись из заточения, Шухарт оказывается впутанным в новые неприятности.

Производство сериала заказал американский канала WGN America. Изначально выход пилотного эпизода был запланирован еще на 2016 год, однако работа задерживалась. Затем WGN отказались от съемок из-за неудовлетворительного качества пилота. Судя по трейлеру, права на адаптацию перешли к телеканалу AMC, на счету которого имеется сериал «Ходячие мертвецы».

Режиссером проекта назначен Алан Тейлор, снявший «Тор 2: Царство тьмы», «Терминатор: Генезис», ряд эпизодов «Игры престолов». Также он работал над «Кланом Сопрано» и «Сексом в большом городе». Сценарий написал Джек Паглен, который создал сценарий для «Превосходства». Главная роль досталась Мэттью Гуду («Хранители»), также в сериале появятся Тайрон Бенскин, Алекс Биспинг, У. Эрл Браун, Хлоя Коулмэн, К.С. Кумбс, Амбросио Де Лука и другие.

Дата релиза «Roadside Picnic» пока неизвестна.

Источник: vertigo