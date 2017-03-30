Xiaomi запатентовала собственный вариант сгибаемого смартфона в формате раскладушки

Оказывается, не только Samsung, LG и Apple экспериментирует с гибкими экранами в новых устройствах, китайский производитель умных гаджетов Xiaomi также решил поучаствовать в патентной гонке и зарегистрировал собственный концепт сгибаемого смартфона.

Судя по заявке, Xiaomi предлагает вариант смартфона в подзабытом формате раскладушки. Каждая из двух частей устройства оснащается своим экраном, при этом нижний используется для набора информации и управления, а верхний — для ее отображения. В сложенном состоянии оба экрана соприкасаются друг с другом, но развернуть его до плоского состояния не получится, так как максимальный угол раскрытия составляет 160, а не 180 градусов.

Отметим, что в продуктовом портфеле компании Xiaomi уже содержится модель Mi Note 2 с изогнутым по краям экраном, так что технология подобных дисплеев знакома инженерам компании, которые наверняка смогут без проблем адаптировать ее для будущей гибкой раскладушки.

Источник: Gizmochina