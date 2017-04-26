Яндекс.Карты обновили панорамы Припяти и Чернобыля к годовщине аварии на ЧАЭС

К годовщине аварии на ЧАЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, на Яндекс.Картах появились новые панорамы зоны отчуждения. Съёмка прошла в нескольких местах: рядом с самой станцией, в городах Припять и Чернобыль, а также их окрестностях — в эвакуированных сёлах, военном городке Чернобыль-2, на кладбище грузовых и пассажирских поездов у железнодорожной станции Янов.

Первые панорамы зоны отчуждения Яндекс снял поздней осенью 2010 года, когда ее только открыли для посещения — осмотреть можно было лишь Припять и площадку рядом с АЭС. Новые панорамы были сняты в конце марта, когда уже сошел снег, но деревья еще не покрылись листвой. Съемочная группа проехала и прошла по зоне пешком более 50 км.

Посмотреть на Припять теперь можно с крыши одной из 16-этажек. В городе были заново сфотографированы туристические объекты – центральная площадь, парк аттракционов со знаменитым колесом обозрения, а также территория вокруг ЧАЭС. Были обновлены все доступные для проезда улицы и сфотографированы дворы жилых домов.

Панорамы также пополнились фотографиями нового саркофага над четвертым энергоблоком. Кроме того, благодаря пешеходной съемке появилась возможность заглянуть в школу и посмотреть на спортзал и библиотеку. Также на панорамы попали трибуны стадиона «Авангард», речной порт, радиолокационная станция «Дуга», кладбище поездов у станции Янов. В Чернобыле был сфотографирован центр города, Аллея исчезнувших сел, а также частный сектор и эвакуированные села Черевач и Залесье.

Обновленные панорамы Припяти и Чернобыля доступны по следующей ссылке.

Источник: Яндекс