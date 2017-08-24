Cмартфоны Samsung Galaxy Note8 и Apple iPhone 8 сравнили бок о бок

Смартфон Samsung Galaxy Note8 представили только вчера, однако уже нашлись люди, которые успели сравнить новинку бок о бок с будущим флагманом Apple iPhone 8. В отличие от модели Samsung, которую уже успели пощупать и написать первый взгляд в нашей редакции, в случае с iPhone 8 пришлось ограничиться макетом (правда, его владельцы настаивают, что это полная и точная копия настоящего смартфона).

Габариты iPhone 8 составляют 143,5x71x7,5 мм, тогда как Galaxy Note8 заметно крупнее — 162,5×74,8×8,6 мм, что неудивительно с учетом разницы в размере экранов — 5,1 дюйма против 6,3 дюймов соответственно. Обе модели отличаются удлиненными экранами, причем в случае с Apple, для отобажения информации используется дополнительная полоска по обе стороны от разговорного динамика, фронтальной камеры и датчиков.

На задней панели Galaxy Note8 можно увидеть горизонтально ориентированный блок, включающий пару камер, вспышку и сканер отпечатков пальцев. Как мы успели убедиться, этот блок не выступает за пределы поверхности корпуса, чего не скажешь об аналогичном блоке iPhone 8. Здесь разработчики выбрали вертикальную схему размещения со вспышкой между двумя объективами, что делает всю конструкцию похожей на «минисветофор».

Боковые стороны скомпонованы в соответствии с традиционной для каждого производителя схемой, iPhone 8 несколько выделяется наличием дополнительного переключателя блокировки звука/ориентации. Но самое интересное расположено на нижней панели — Galaxy Note8 щеголяет не только слотом для стилуса S Pen, но и стандартным 3,5 мм аудиоразъемом. Модель iPhone 8 пытается парировать стереодинамиками, однако обладатели качественных наушников наверняка предпочли бы увидеть на месте одного из динамиков старый добрый аудиопорт.

Отметим, что по последним слухам, Apple проведет анонс новинок уже 12 сентября, так что ждать официального подтверждения дизайна iPhone 8 осталось совсем немного.

Источник: GSMarena