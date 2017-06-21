В Украине начал работать нидерландский навигационный сервис TomTom Traffic

Нидерландская компания TomTom NV, известная своими навигаторами и сопутствующими сервисами, официально объявила о выходе на рынок Украины сервиса для навигации TomTom Traffic. Наша страна попала в очередную волну расширения географии покрытия наравне с Литвой, Латвией, Эстонией, Хорватией и Румынией в Европе, а также Оманом, Катаром, Бахрейном и Израилем на Среднем Востоке, в итоге данный сервис TomTom присутствует в 64 странах мира.

Отметим, что сервис TomTom Traffic предоставляет в реальном времени информацию о дорожной ситуации, включая аварии, пробки, дорожные работы и т.д. Информация может использоваться как обычными водителям для поиска наиболее оптимальных путей объезда, так и городскими властями для мониторинга, анализа и оптимизации дорожного движения.

Данные о дорожной ситуации в сервис TomTom Traffic поступают с более чем 500 млн «умных» устройств, включая смартфоны, навигаторы и бортовые ПК автомобилей.

Напомним, что с введением санкций против ряда российских компаний, включая «Яндекс» и его сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты», в Украине образовалась ниша не только для отечественных и международных соцсетей, но и для навигационных сервисов.

Источник: TomTom