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Мы живем в эпоху бесконечных римейков и перезагрузок, которые раздражают большинство зрителей и одновременно приносят киноиндустрии львиную долю доходов. Но не стоит мерить все жанры одной меркой. Фантастическим лентам римейки просто необходимы. Дело в том, что появление новых технологий позволяет рассказать эти истории гораздо интереснее. А современная 3D-графика дополняет вымышленные миры такими яркими деталями, о которых режиссеры XX века даже не могли мечтать. Собрали для вас 10 научно-фантастических фильмов из прошлого, которые действительно заслуживают перезапуска.

«Запретная планета» / Forbidden Planet

Год выхода: 1956

Режиссер: Фред М. Уилкокс

Рейтинг IMDb: 7.5

В XXIII веке звездный крейсер компании United Planet направляется к отдаленной колонии на планете Альтаир IV, которая по неизвестным причинам перестала выходить на связь. Экипаж корабля спускается на поверхность и находит там только двух выживших: доктора Морбиуса и его очаровательную дочь Альтаиру. По их словам, остальные колонисты погибли по неизвестной причине.

Астронавты понимают, что мужчина что-то скрывает. Ведь он не только каким-то образом годами выживал на опасной планете, но и умудрился построить высокотехнологичный дом. А сконструированный им футуристический робот Робби не имеет себе аналогов на Земле, сочетая огромную физическую силу и полезную способность синтезировать любые вещества, включая крепкий ячменный виски.

После трагической гибели нескольких астронавтов доктор признается, что раньше на планете ней жила развитая цивилизация, циклопические машины которой все еще продолжают работать в подземных пещерах. Так сюжетные элементы классической «Бури» Уильяма Шекспира сочетаются с идеями о первом контакте с инопланетным разумом, которые позже нашли отражение в «Солярисе» Станислава Лема.

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«Запретная планета» стала прорывом в нескольких аспектах научно-фантастического кино, вывела на экран роботов на основе искусственного интеллекта и в значительной степени вдохновила сценариста Джина Родденберри на создание культового сериала «Звездный путь». Культурное влияние ленты трудно переоценить, поэтому неудивительно, что в 2024 году студия Warner Bros обнародовала планы на ее перезапуск.

«Черная дыра» / The Black Hole

Год выхода: 1979

Режиссер: Гари Нельсон

Рейтинг IMDb: 5.9

После выхода на экраны «Новой надежды» Дисней решил создать собственные «Звездные войны». Впрочем, результат оказался больше похожим на мрачную смесь «Капитана Немо» и «Запретной планеты». А прочитав только синопсис, «Черную дыру» вообще легко принять за приквел фантастического хоррора «Сквозь горизонт».

События фильма начинаются на борту космического корабля USS Palomino, который находит пропавший 20 лет назад крейсер «Лебедь» припаркованным возле удаленной черной дыры. Вопреки всем законам физики притяжение космического объекта никак не влияет на орбиту межзвездного «летучего голландца». Поэтому астронавты решают исследовать таинственную находку лично. Кстати, почти так же начинался «Сквозь горизонт», только там пропавший корабль оказался на орбите ледяного гиганта Нептуна.

Поднявшись на борт «Лебедя», герои встречают последнего выжившего члена экипажа и одного из самых гениальных ученых Земли Ганса Рейнхардта. Как и доктор Морбиус, он не терял времени зря и совершил ряд научных открытий. Исследования позволили Рейнхардту подчинить гравитационные силы и создать себе целую армию безликих андроидов в черных капюшонах. А теперь он и вовсе планирует совершить самоубийственное путешествие в недра черной дыры.

Безумный ученый, величественные помещения заброшенного корабля, жуткие киборги и вспышки лазерных лучей во тьме тоннелей — все это в надежных руках может стать основой для зрелищного фантастического триллера. А эпический финал, в котором доктор сливается с роботом-охранником Максимилианом и попадает в некое подобие библейского ада, открывает широкое поле возможностей для сценаристов будущего продолжения.

«Барбарелла» / Barbarella

Год выхода: 1968

Режиссер: Роже Вадим

Рейтинг IMDb: 5.9

В 1968 году великий провокатор режиссер Роже Вадим отправил свою жену Джейн Фонду покорять вселенную в образе соблазнительной искательницы космических приключений «Барбареллы». Фильм создан по мотивам одноименной серии комиксов Жан-Клода Фореста и рассказывает о миссии по возвращению на Землю ученого-изгнанника по имени Дюран-Дюран, разработавшего смертельно опасный позитронный луч и скрывающегося на далекой планете Литион.

Как и большинство фильмов, снятых по французским комиксам, «Барбарелла» поражает причудливыми образами 41 века, а иногда и концентрацией настоящего безумия, которое происходит на экране. Героиню пытаются убить дети-инопланетяне с плотоядными куклами, пытают наслаждением приспешники местного диктатора и спасает слепой ангел, который потерял желание летать. Но красота, как известно, всегда спасает мир. Барбарелла использует свою изобретательность, чтобы перехитрить врагов и одновременно вдоволь посмеяться над клише космической фантастики.

Фильм сделал Фонду культовым секс-символом конца шестидесятых, подарил название поп-группе Duran Duran и вдохновил модельера Жана-Поля Готье на создание дизайна костюмов фильма «Пятый элемент». Его яркий ретрофутуристический стиль также повлиял на более позднюю экранизацию «Флэша Гордона», где привлекательные молодые земляне борются против инопланетного диктатора в тесном сотрудничестве с крылатыми людьми.

Создать достойный перезапуск откровенной «Барбареллы» в эпоху воинствующего феминизма и Me Too — задача, как говорится, со звездочкой. Но пока фанаты спорили, кого взять на роль «королевы Галактики» (Марго Робби, Скарлетт Йоханссон или Ану де Армас), всех на вираже обошла звезда «Эйфории» Сидни Суини. Deadline сообщает, что режиссер культовой комедии «Зомби по имени Шон» Эдгар Райт ведет переговоры о съемках новой «Барбареллы» с Сидни в главной роли.

Пока о сюжете ремейка ничего не известно, позволю себе пофантазировать. История о суперагенте-фрилансере, который спасает мир пистолетом (бластером) и нередко (конечно только ради доброго дела) соблазняет своих врагов или потенциальных союзников, напоминает о стильном сотруднике британской разведки с кодовым номером «007». Так почему бы не совместить приятное с полезным? Пока место нового Бонда свободно, Сидни могла принять участие в коллаборации двух франшиз и стать первой агенткой 007 (агентом был Роджер Мур) в космосе.

«Бегство Логана» / Logan’s Run

Год выхода: 1976

Режиссер: Майкл Андерсон

Рейтинг IMDb: 6.8

Антиутопия «Побег Логана» переносит зрителей в XXIII век, где уцелевшие после ядерной войны люди поселились в защищенных от радиации герметичными куполами городах. Всей жизнью там управляет искусственный интеллект, а жители лишены каких-либо хлопот и проводят свое время в разнообразных развлечениях. Однако продолжается такая сладкая жизнь недолго.

Для экономии жизненного пространства и ресурсов все, кому исполнилось 30 лет, должны пройти перерождение в так называемой «огненной карусели», а на самом деле просто сгорают в лазерных лучах. Главный герой, член элитного охранного подразделения «Песчаные люди» Логан 5, узнает правду и вместе с девушкой Джессикой 6 пытается сбежать из города.

На протяжении десятилетий фильм Майкла Андерсона стал культовым в кругах поклонников научной фантастики. Его тема об одержимости молодостью перекликается с недавней «Субстанцией», а история об обществе, где доминирует искусственный интеллект, именно сейчас стала актуальнее, чем когда-либо прежде.

На этом фоне разговоры о ремейке идут уже много лет. Ходили слухи, что режиссер «Драйва» Николас Виндинг Рефн снимет ремейк с Райаном Гослингом в главной роли. Но потом Гослинг покинул проект, возможно из-за своего возраста (в мире экранизации 1976 года он в свои 44 года уже давно был бы мертв). С тех пор продюсеры Warner’s продолжают искать нового кандидата на роль Логана 5, а нам остается надеяться, что будущий перезапуск не превратится во что-то типа пресной молодежной антиутопии «Бегущий в лабиринте».

«Потомство демона» / Demon Seed

Год выхода: 1977

Режиссер: Дональд Кэммелл

Рейтинг IMDb: 6.3

Если очень коротко, то «Семена демона» — это смесь «Ребенка Розмари» и «2001: Космическая одиссея». В центре повествования Сьюзен, жена блестящего ученого доктора Алекса Гарриса, который разрабатывает новаторскую программу искусственного интеллекта под названием Протей IV.

В отличие от апокалиптического «Скайнета», Протей IV не намерен захватить мир или запустить ядерные ракеты по России. Его желания более приземленные, а от этого еще более страшные: программа хочет выйти за пределы своего цифрового бытия и стать человеком. Для этого она разрабатывает способ создания спермы с ее уникальной цифровой ДНК и оплодотворения Сьюзен.

Хотя xAI Grok в последнее время и громит русских правдой об их вторжении в Украину, страх перед ИИ и новейшими технологиями стал сильным как никогда. Поэтому перезапуск «Потомства демона» с учетом свежих научных достижений был бы для современной аудитории крайне актуальным.

«Темная звезда» / Dark Star

Год выхода: 1974

Режиссер: Джон Карпентер

Рейтинг IMDb: 6.1

Прежде чем американский сценарист Дэн О’Бенон написал «Чужого», он со своим другом Джоном Карпентером создал черную комедию «Темная звезда». Так называется звездолет-разведчик, который в XXII веке ищет и уничтожает угрожающие расселению людей «нестабильные планеты».

Пересекая кольцо астероидов, корабль получает повреждение, в результате которого одна из управляемых искусственным интеллектом бомб отказывается повиноваться командам экипажа. Со временем она начинает считать себя богом и открывает обратный отсчет до взрыва.

В то время, когда пророчество «Терминатора» воплотилось в боевых дронах под управлением ИИ, которые могут выбирать цель без участия человека, история о произволе «интеллектуальной» бомбы выглядит очень актуальной и наверняка имела бы успех на большом экране.

1984 / Nineteen Eighty-Four

Год выхода: 1984

Режиссер: Майкл Редфорд

Рейтинг IMDb: 7.0

Антиутопию Джорджа Оруэлла «1984» все чаще вспоминают, как пример пророческого предсказания. Люди по всему миру называют правительство Большим братом. А 24 февраля, когда россия начала войну с Украиной, не называя ее войной, многим сразу пришла в голову самая известная цитата писателя «Война — это мир».

С 1984 года роман ни разу не был экранизирован. Возможно причина в том, что большую часть книги составляют философские концепции, которые достаточно сложно воплотить в фильме. Однако становится все более очевидным, что мир снова находится на пороге тотального государственного контроля и массового нарушения прав человека в угоду власти и идеологии. Поэтому современный римейк фильма 1984 мог бы заиграть новыми красками и стать сенсацией.

«Крулл» / Krull

Год выхода: 1983

Режиссер: Питер Йетс

Рейтинг IMDb: 6.1

Представьте фэнтезийный мир вроде «Игры престолов», баланс сил в котором кардинально меняет инопланетное вторжение. Более того, предводитель пришельцев по прозвищу «Зверь» похищает местную принцессу (подвинься Джордж Мартин) прямо со свадьбы. Помочь жениху вернуть возлюбленную берутся мудрый наставник, неуклюжий волшебник и стая беглых узников.

Смесь фантастики и фэнтези — интересная комбинация, которая открывает широкий простор для фантазии сценаристов и в сочетании с современной графикой могла бы сделать римейк коммерчески успешным. В конце концов джедаи из «Звездных войн» — это тоже своего рода космические волшебники, пользующиеся световыми мечами.

«Враг мой» / Enemy Mine

Год выхода: 1985

Режиссер: Вольфганг Петерсен

Рейтинг IMDb: 6.8

О фантастической драме «Враг мой» мы писали в подборке самых недооцененных научно-фантастических фильмов 80-х годов. Она стала одной из лучших историй, критикующих ксенофобию и рассказывающих о вынужденном сотрудничестве ожесточенных врагов во время межзвездной войны. Но в то же время подверглась критике из-за несколько хаотичной второй части, в которой превращается в клишированный космический боевик.

Попытки глубже раскрыть потенциал одноименной новеллы Барри Брукса Лонгиера предпринимались уже не раз, но дальше деклараций дело не шло. Согласно последним сообщениям, студия 20th Century Studios пригласила написать сценарий перезапуска шоураннера сериала «Звездный путь: Пикард» Терри Маталаса. Стоит отметить, что Лонгиер также написал еще две книги, которые служат продолжением Enemy Mine. В заметке в Facebook писатель намекает на возможную трилогию из экранизаций его книг «Враг мой», «Грядущий завет» и «Последний враг».

«Сквозь горизонт» / Event Horizon

Год выхода: 1997

Режиссер: Пол Уильям Скотт Андерсон

Рейтинг IMDb: 6.6

На момент выхода фильм «Сквозь горизонт» провалился у критиков и разочаровал большинство зрителей. Однако со временем, благодаря своей выразительной атмосферности и влиянию на будущие проекты, он прошел путь до признанной классики космических хорроров.

В центре повествования экипаж спасательного корабля, который получает приказ исследовать пропавший семь лет назад и неожиданно появившийся на орбите Нептуна звездолет. Тревожной атмосферой и чрезмерным кровопролитием последующие события напоминают «Чужого» Ридли Скотта. Но вместо одной внеземной угрозы лента представляет целое измерение адского ужаса.

Мрачную стилистику Event Horizon можно проследить в известных франшизах видеоигр, таких как Dead Space и Warhammer 40,000. А автор культового «Интерстеллар» Кристофер Нолан отдал фильму Скота дань уважения, использовав ту же сцену с ручкой и бумагой, которую доктор Уильям Вейр (Сэм Нил) использует в «Сквозь горизонт».

Впрочем, серьезные проблемы сопровождали фильм Пола Андерсона еще до выхода. Это и необдуманная политика студии Paramount, которая помешала реализации первоначального замысла, и требование вырезать из 130 минут хронометража 34, что не дало авторам лучше раскрыть сюжет.

Все свидетельствует, что фильм заслуживает шанса вернуться на экран с перезапуском, о возможности которого в 2019 году заявили Amazon и Paramount Television. Как сообщает Variety, в разработке находится сериал-адаптация, исполнительным продюсером которой должен стать режиссер «Годзиллы против Конга» Адам Вингард.