14 фантастических и фэнтези сериалов по книгам

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В конце февраля на Netflix вышел второй сезон киберпанк-сериала «Видоизмененный углерод». Проект основан на трилогии романов «Такеши Ковач» британского писателя Ричарда Моргана. Новинка — далеко не первое удачное фантастическое телешоу, основанное на книге. Поэтому мы собрали в одном месте 14 достойных, по нашему мнению, сериалов, в основу которых легли романы, повести, рассказы или другие литературные произведения.

Игра престолов / Game of Thrones

Естественно, этот топ не мог обойтись без «Песни Льда и Пламени» — серии фэнтези-романов американского писателя Джорджа Мартина и уже, пожалуй, культового сделанного по ней сериала «Игры престолов». Телешоу канала HBO не только стало мегапопулярно среди зрителей разных возрастов, но и вернуло на телевидение моду на дорогие фэнтезийные проекты.

Спустя восемь лет проект закончился, а его место отчаянно пытаются занять другие фэнтезийные сериалы, включая масштабное телешоу от Amazon по «Властелину колец», а также еще одна популярная сага, речь о которой пойдет ниже.

Пытаясь занять вакантное место после финала «Игры престолов», стриминговый сервис Netflix снял фэнтези-сериал по серии книг польского писателя Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте. Новое телешоу не может сравниться с детищем Мартина ни масштабами, ни героями, ни актерской игрой, ни первоисточниками. Тем не менее, оно стало своего рода массовым явлением и сразу закрепилось в современной поп-культуре.

Огромную роль в этом сыграли не книги, а культовая трилогия игр «Ведьмак» польской студии CD Project RED. Сам же одноименный сериал привлек далеко не всех любителей фэнтези и к нему есть много вопросов, особенно к вольной трактовке сюжета и множества моментов из книг. Но это качественный и достойный внимания фантастический сериал, который заслуживает на шанс от зрителей.

Телесериал «Рассказ служанки» основан на одноимённом романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. Это стильный, яркий и в тоже время мрачный рассказ о тоталитарном будущем и религиозной Республике Галаад, созданной на территории бывшей Америки.

Женщины в этом мире — низшие существа, почти лишившиеся возможности рожать детей. А те, кому все же повезло стать матерью, отправляются в специальные лагеря, чтобы дать ребенка главным постам правительства или высшим чинам армии.

«Пространство», или «Экспансия» — пожалуй, лучший фантастический сериал о космосе за последние десять лет. Это реалистичный, красивый и масштабный проект, который легко привлекает не только любителей твердой научной фантастики, но и поклонников космоопер и космических боевиков.

У телешоу нелегкая судьба — из-за обилия графики и дороговизны производства канал SyFy, где изначально шел сериал, закрыл проект после четвертого сезона. Но «Пространство» спас глава Amazon Джефф Безос — он фанат книг и сериала, поэтому выкупил права и продолжил снимать «Экспансию» на своем сервисе Amazon Prime.

Телешоу основано на одноименной серии книг писателей Даниэля Абрахама и Тая Френка, выступающих под псевдонимом Джеймс Кори. Если вы обожаете космическую фантастику и почему-то еще не видели «Пространство», то обязательно исправьте этот недочет.

У канала SyFy есть еще один успешный телепроект, основанный на книгах — «Волшебники». От этого телешоу канал пока не отказался, а сейчас идет уже пятый сезон.

«Волшебники» — первый роман трилогии американского журналиста и писателя Льва Гроссмана. Одноименное телешоу, как и книги — безумный и взрослый вариант «Гарри Поттера» и «Хроник Нарнии», с магической школой и волшебниками, параллельными мирами и сказочными животными, приправленный черным юмором, сексом, странными ответвлениями сюжетов, летающими кораблями, китами-богами и глобальными катастрофами.

Призраки дома на холме / The Haunting of Hill House

Основой сериала «Призраки дома на холме» стал одноименный роман американской писательницы Ширли Джексон. Правда, в этом случае перед нами вольная интерпретация книги.

«Призраки дома на холме» — один из лучших хоррор-сериалов на современном телевидении. Здесь круто все: подача истории, актерская игра, персонажи и редкие, но качественные пугающие зрителя моменты.

Проект продлили на второй сезон, но это уже будут «Призраки поместья Блай», основанные на другой книге — повести Генри Джэймса «Поворот винта».

Джонатан Стрендж и мистер Норрелл / Jonathan Strange & Mr Norrell

Большая, неспешная фэнтезийная книга с элементами альтернативной истории «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» авторства английской писательницы Сюзанны Кларк породила отличный мини-сериал производства канала BBC.

В XIX веке магия — обыденность, а волшебники ходят среди людей. Правда, они не умеют эффектно сражаться на палочках, а их магия творится проще и скучнее. На фоне войны с Наполеоном правительство вербует двух серьезных чародеев Гильберта Норрелла и Джонатана Стренджа…

Это уже не вольная экранизация, но сюжетных виляний в сторону от книги много. И все же любителям викторианской Англии, атмосферного фэнтези и запутанных историй смотреть телешоу стоит обязательно.

«11.22.63» — не самая лучшая из всех, но, пожалуй, одна из самых смотрибельных экранизаций творчества Стивена Кинга на телевидении. Тем более, что вышел проект на Hulu — канале, где в основном выходит легкий развлекательный контент и телешоу для молодежи.

Сериал и книга рассказывают об учителе английского языка Джейке Эппинге, который попадает в начало 1960-х годов через дверь в закусочной. Воспользовавшись шансом, герой решает предотвратить убийство президента Кеннеди в 1963-м. Попутно Джейк встречает любовь в лице Сейди Данхилл и понимает, что лучшего времени в жизни никогда не было. Но долг зовет выполнить задуманное, правда, чем это чревато для истории людей, остается загадкой.

Еще один проект по Стивену Кингу объединил, смешал и переработал новую одноименную детективно-мистическую трилогию писателя, куда вошли романы «Мистер Мерседес», «Кто нашёл, берёт себе» и «Пост сдал». И если первый сезон достаточно четко следовал оригиналу, то дальше авторы позволили себе больше отклонений, и они не всегда оказывались удачнее книжных решений.

Телешоу «Мистер Мерседес» рассказывает о детективе в отставке Билле Ходжесе, который даже на пенсии не способен забыть массовое убийство людей возле местного центра занятости. Больной маньяк Брейди Хартсфилд не только совершил это преступление, но и планирует устроить более массовое убийство. Но за дело берутся Билл Ходжес, его напарник Питер Диксон, а также их друзья Джером Робинсон и Холли Гибни.

Чужак / The Outsider

Лучше предыдущего сериала на телевидении по Кингу есть только свежий «Чужак». Мини-сериал снят по одноименному роману Короля Ужасов и принадлежит к новой волне творчества писателя.

«Чужак» соприкасается с трилогией «Мистер Мерседес» через чудаковатую частную сыщицу Холли Гибни. Это не классический ужастик Кинга, а тягучий детектив с примесью мистики и паранормального. Фанатам «Настоящего детектива» и творчества Стивена Кинга однозначно рекомендуется к просмотру.

Скандальный мини-сериал «Благие знамения» основан на одноимённом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана. По сюжету демон Кроули и ангел Азирафель пытаются не дать Антихристу устроить пришествие на Землю и спасти этот странный, жестокий, дикий, но так полюбившийся им мир людей.

Проект пыталась закрыть церковь, обвиняя его в оправдании сатанизма, а часть верующих даже собирала петицию в знак протеста. Правда, сначала отправила ее не Amazon Prime, который его снимал, а более известному сервису Netflix.

Роман Нила Геймана «Американские боги» заслуженно считается классикой современной фантастики. Одноименный сериал от молодежного канала Starz получился неожиданно крутым и зрелищным, поэтому его смело можно рекомендовать любителям фэнтези, мифологии и творчества писателя.

Оригинальный роман слишком хорош, чтобы сериал приблизился к нему хоть как-нибудь близко, да и сюжет телешоу часто идет своей дорогой. Но иногда сценаристы придумывают отличные ходы и решения, а изначально казавшийся спорным актерский состав постепенно раскрывается и стоит потраченного времени.

Второй сезон «Американских богов» попал в производственный ад, сменил шоураннеров и лишился актрисы Джиллиан Андерсон, потрясающе исполнившей в нем роль богини Медиа. Создатели смогли довести его до ума, правда, догнать по качеству первый сезон с 92% на Rotten Tomatoes не вышло.

Сериал «Темные начала» основан на одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана. По первой книге «Северное сияние» в 2007 году сняли полноценный блокбастер «Золотой компас» с Дэниэлом Крейгом и Николь Кидман в главных ролях. Но дорогая картина еле окупилась, не особо впечатлив критиков и зрителей, поэтому продолжения не было. Спустя 12 лет трилогию перенесли на малые экраны, где все вышло намного лучше.

«Темные начала» — отличный фэнтезийный сериал для всех возрастов. Это качественная экранизация прекрасных книг, с закрученной детективной составляющей, дикой смесью героев и времен, мирового фольклора и узнаваемой британской неспешности.

В 1962 году американский фантаст Филип К. Дик написал грозный антиутопический роман с примесью альтернативной истории “Человек в высоком замке”. Книга рассказывала о мире, где Вторую мировую выиграли Германия и Япония, а территории США разделили на три оккупированные зоны. Жители Америки организовали движение Сопротивления, а с некоторого времени среди них начинают ходить кинопленки, где исходы войны всегда разные.

Вышедший в 2015 году на канале Amazon Video одноименный сериал оказался чуть ли не главным хитом сервиса, поэтому относительно небольшую книгу растягивали как могли. Правда, четвертый сезон, который вышел осенью 2019-го, стал для проекта последним.

Сериальную экранизацию “Человека в высоком замке” хвалят за добротную актерскую игру, относительно вменяемый сценарий и цепляющую атмосферу другого мира, который похож на наш, но им не является. Увлекательности телешоу добавляют тот самый загадочный человек из замка и непонятности с параллельными мирами.