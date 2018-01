17 самых интересных сериалов 2018 года

В завершение серии материалов, посвященных самым ожидаемым игровым и кинопроектам 2018 г., предлагаем вам подборку самых интересных новых телешоу или сериалов-антологий, которые выйдут в этом году. Речь идет только о сериалах 2018 г., естественно, вторые, третьи, пятые, девятые и т.д. сезоны ваших любимых уже идущих телешоу также порадуют вас своим возвращением, но сейчас речь не о них. В отличие от игр и кинофильмов, информации о новых сериалах намного меньше, так что и наш список получился короче. Тем приятней будут сюрпризы, которые наверняка ждут нас во второй половине 2018 г.

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story / «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»

Жанр: криминальный сериал

Дата премьеры: 17 января 2018

Канал: FX

Серий: 9



Сериал-антология American Crime Story рассказывает о самых громких преступлениях и судебных процессах США в XX веке. В этот раз в центре внимания убийство в 1997 г. легендарного итальянского дизайнера Джанни Версаче. В главных роли снялись Эдгар Рамирес (Carlos, Point Break, Gold), Пенелопа Крус и певец Рики Мартин. В основе сценария книга Морин Орт «Вульгарные одолжения: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая большая неудачная полицейская облава в истории США».

Britannia / «Британия»

Жанр: исторический сериал

Дата премьеры: 18 января 2018

Канал: Sky Atlantic

Серий: 10



Английский исторический сериал, рассказывающий о римском вторжении в Британию в 43 г. н. э. Римские легионы под предводительством Авла Плавтия против кельтских племен и магии друидов. Судя по трейлеру, крови будет много.

The Alienist / «Алиенист»

Жанр: криминальный триллер

Дата премьеры: 22 января 2018

Канал: TNT

Серий: 10



Экранизация одноименного исторического криминального романа Калеба Карра, рассказывающая о докторе-алиенисте (так называли первых психиатров) Ласло Крайцлере, помогающего начальнику полиции Нью-Йорка, в будущем президенту США Теодору Рузвельту, поймать серийного убийцу. В главных ролях в The Alienist снялись Даниэль Брюль (Rush, The Fifth Estate, Inglourious Basterds), Люк Эванс (The Hobbit, Beauty and the Beast, Fast & Furious 6, 7, 8) и несколько подросшая Дакота Фэннинг.

Counterpart / «Двойник»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 28 января 2018

Канал: Starz

Серий: 10



Оскаровский лауреат Дж. К. Симмонс (Whiplash) в главной роли – одного этого достаточно, чтобы привлечь внимание к фантастическому сериалу Counterpart. А еще здесь есть шпионские игры, таинственные двойники и правительственное агентство, скрывающее от обывателей существование параллельных измерений.

Altered Carbon / «Видоизмененный углерод»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 2 февраля 2018

Канал: Netflix

Серий: 10



Одна из главных премьер Netflix в 2018 г. и самый ожидаемый редакцией ITC.ua сериал. Altered Carbon – это экранизация фантастического детективного романа Ричарда Моргана, принесшего автору Премию Филипа К. Дика. В мире Altered Carbon люди почти бессмертны благодаря сменным телам и технологии переноса создания, но когда одного из миллиардеров-бессмертных на время убивают, он, чтобы найти «убийцу», возвращает из электронного небытия бывшего суперагента-Посланника, ставшего преступником.

Stargate Origins / «Звёздные врата: Истоки»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 15 февраля 2018

Канал: Stargate Command

Серий: 10



Новое шоу во вселенной Stargate – это не продолжение истории Stargate SG-1 (1997–2007), Stargate Atlantis (2004–2009) или Stargate Universe (2009–2011), а приквел, более близкий к оригинальному фильму Роланда Эммериха 1994 г. Древние храмы, безумный ученый, нацисты (!!!) – кажется перед нами фантазия на тему Индианы Джонса. Stargate Origins будет показан на собственной web-платформе Stargate Command. Продолжительность эпизодов – 10 минут.

The Looming Tower / «Призрачная башня»

Жанр: политический триллер

Дата премьеры: 28 февраля 2018

Канал: Hulu

Серий: 8



Политический триллер The Looming Tower – экранизация книги Лоуренса Райта The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11, являющейся попыткой систематизировать информацию об истории возникновения и усиления «Аль-Каиды» и неудовлетворительной реакции ЦРУ и ФБР на возрастающую угрозу с ее стороны. Все то, что привело к терактам 11 сентября 2001 г., но началось намного раньше.

Cloak & Dagger / «Плащ и кинжал»

Жанр: сериал по комиксам

Дата премьеры: февраль 2018

Канал: Freeform

Серий: 10



Молодежный сериал по комиксам в рамках Marvel Cinematic Universe от канала Freeform (Disney). Cloak – 17-летний чернокожий подросток из неблагополучного района, Dagger – 16-летняя девушка из высшего общества. Обретая суперсилы, они понимают, что связаны друг с другом и должны работать вместе. Кстати, Cloak & Dagger появлялись как гости в комиксах Runaways, возможно, и герои сериалов когда-то пересекутся.

Hard Sun / «Безжалостное солнце»

Жанр: детектив/фантастика

Дата премьеры: 7 марта 2018

Канал: BBC One

Серий: 6



Hard Sun – британская полицейская драма, начинающаяся как обычное расследование убийства и приводящая в итоге двух совершенно не подходящих друг другу полицейских-напарников к очень пугающим секретам, касающимся самого существования жизни на Земле.

Krypton / «Криптон»

Жанр: сериал по комиксам

Дата премьеры: 21 марта 2018

Канал: Syfy

Серий: неизвестно



Приквел истории о Супермене, рассказывающий даже не о родителях, а о дедушке знаменитого криптонца. Естественно, события сериала происходят совсем не на Земле. В центре истории – революция на Криптоне.

Trust / «Доверие»

Жанр: криминальный триллер

Дата премьеры: 25 марта 2018

Канал: FX

Серий: 10



Еще один взгляд на историю похищения Джона Поля Гетти III в 1973 г., показанную в прошлогоднем фильме Ридли Скотта All the Money in the World. Сериал режиссирует Дэнни Бойль (Trainspotting, Slumdog Millionaire, Steve Jobs), а автором сценария является Саймон Бофой (Slumdog Millionaire, Everest, The Hunger Games: Catching Fire). Тот факт, что сразу два столь титулованных режиссера заинтересовались одним и тем же эпизодом истории, сам по себе очень необычен.

The Terror / «Террор»

Жанр: хоррор

Дата премьеры: 26 марта 2018

Канал: AMC

Серий: 10



Загадка пропавшей арктической экспедиции сэра Джона Франклина вот уже более 150 лет будоражит умы исследователей. Корабли Франклина «Эребус» и «Террор» были обнаружены в 2014 и 2016 гг., но согласия о причинах гибели участников экспедиции нет до сих пор. The Terror – мистический триллер по одноименной книге Дэна Симмонса, основанной как на реальных исторических документах, так и на фантастической истории про подводного монстра.

The Crossing / «Перекресток»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 2 апреля 2018

Канал: ABC

Серий: 9



На морском побережье возле маленького американского городка появляются сотни тел утонувших людей и несколько десятков живых беженцев. Вот только бегут они не из другой страны, а из США в далеком будущем. По настроению и завязке The Crossing чем-то напоминает другой фантастический сериал – The 4400.

Castle Rock / «Касл-Рок»

Жанр: хоррор

Дата премьеры: 2018

Канал: Hulu

Серий: 10



Castle Rock – психологический хоррор от Джей Джей Абрамса и Стивена Кинга, основанный сразу на множестве произведений мастера ужасов. Только в трейлере можно найти отсылки к «Оно», «Необходимым вещам», «Побегу из Шоушенка», «Сиянию», «Ночной смене», «Зеленой миле», «Ловцу снов» и т.д. События сериала происходят в вымышленном городке Касл-Рок, месте действия различных рассказов и романов Кинга.

Patrick Melrose / «Патрик Мелроуз»

Жанр: драма

Дата премьеры: 2018

Канал: Showtime

Серий: 5



Сериал, в котором играет Бенедикт Камбербэтч – это почти все, что вам нужно знать о Patrick Melrose. Пятисерийное шоу – экранизация пяти романов британского писателя Эдварда Сент-Обина, каждый из которых посвящен разным периодам жизни главного героя, страдающего от алкоголизма, наркотической зависимости и различных психологических расстройств.

Tom Clancy’s Jack Ryan / «Джек Райан»

Жанр: шпионский триллер

Дата премьеры: 2018

Канал: Amazon

Серий: 8



Джек Райан, морской пехотинец, аналитик ЦРУ, а позже директор разведывательного управления и даже президент США – один из самых любимых героев Тома Клэнси. В роли этого персонажа в разные годы снялись такие актеры как Алек Болдуин, Харрисон Форд, Бен Аффлек и Крис Пайн. В сериале Tom Clancy’s Jack Ryan образ Райана примерит на себя Джон Красински. Ожидать ли появления Эмили Блант пока неизвестно.

Siren / «Сирена»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 2018

Канал: Freeform

Серий: 10



Наряду с Cold Skin и Shape of Water, сериал Siren – третий за последнее время проект, посвященный разумным подводным существам. В этот раз в центре повествования судьба русалки в провинциальном американском городке.

Кроме названных выше сериалов, рекомендуем запомнить еще несколько шоу, премьера которых запланирована на 2018 г.:

Lost in Space – Netflix (май 2018)

Sharp Objects – HBO (лето 2018)

Troy: Fall of a City – BBC One (2018)

The Umbrella Academy – Netflix (2018)

The First – Hulu (2018)

Snowpiercer – TNT (2018)