33 самые ожидаемые игры 2018 года

Традиционное посленовогоднее затишье на игровом рынке заканчивается в конце января, а значит, у нас есть еще немного времени, чтобы сыграть во все купленное на многочисленных рождественских распродажах. Надеемся, наш материал, посвященный Лучшим играм 2017 г., помог вам во время шопинга. Что ж, пока до первых важных релизов 2018 г. еще осталось несколько недель, давайте посмотрим, что нам готовит год грядущий. Кажется, он будет весьма насыщенным. Обратите внимание, что игры в списке отсортированы по дате выхода.

Monster Hunter: World

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 26 января 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Пятая action/RPG легендарной серии Monster Hunter после долгого перерыва возвращается на большие консоли. Мало того, в конце 2018 года впервые в истории планируется релиз игры на ПК. Нас ожидают приключения в огромном открытом для исследований мире и монстры колоссальных размеров, на которых можно охотиться как в одиночку, так и в компании с тремя друзьями. Сюжетная часть игры содержит 40-50 часов геймплея.

Railway Empire

Жанр: экономический симулятор

Дата релиза: 26 января 2018

Платформы: Windows, Linux



А первый большой релиз 2018 г. на PC – железнодорожная стратегия от Gaming Minds Studios. Привычная карта США, сооружение разветвленной железнодорожной сети, 40 исторически достоверных локомотивов, огромное древо технологий и, конечно же, коварные конкуренты. Добавьте к этому симпатичную графику и удобный интерфейс, и вы поймете, что разработчики планируют скинуть с трона серию Railroad Tycoon. Что ж, удачи им в этом начинании.

Kingdom Come: Deliverance

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: 13 февраля 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Мы ждали релиза Kingdom Come: Deliverance еще в прошлом году, впрочем, учитывая, что игра находится в разработке уже 6 лет, это не такая большая задержка. Проект чешской Warhorse Studios скорей даже не RPG, а сложнейший симулятор жизни в Средневековье, где любое продвижение вашего персонажа по социальной лестнице придется оплачивать слезами, потом и кровью. Земли богемской короны в преддверии Гуситских войн – очень некомфортное для жизни место, и игроку придется испытать это на своей шкуре.

Metal Gear Survive

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 22 февраля 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One





Metal Gear Survive – двадцать четвертая игра в серии Metal Gear и первая, созданная без участия Хидэо Кодзима, покинувшего студию в 2015 г. В этот раз никакого stealth – вам предстоит сражаться с толпами нано-зомби в компании друзей или в одиночку (в последнем случае живых людей заменят AI-компаньоны). Хронологически действие новой игры происходит в промежутке между Metal Gear Solid V: Ground Zeroes и Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

A Way Out

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 23 марта 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Необычный проект создателя Brothers: A Tale of Two Sons шведского авангардного режиссера арамейского происхождения Джозефа Фареса. Как и Brothers, его новая игра, A Way Out, построена на взаимодействии двух персонажей и является исключительно кооперативной. При этом играть можно будет как в онлайне, так и за одним устройством в режиме split screen. Начинается все с побега из тюрьмы, а в целом проект напоминает классические американские road/buddy movie.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: 24 марта 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4



Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – сиквел ролевой игры Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, примечательной тем, что в работе над артом и персонажами этой RPG принимала участие легендарная японская студия анимации Ghibli (My Neighbor Totoro, Princess Mononoke, Spirited Away и т.д.). И хотя к работе над новой игрой Studio Ghibli не привлекалась, некоторые ее сотрудники, например, композитор Дзё Хисаиси и дизайнер персонажей Йошиуки Момозе, работали и над Ni no Kuni II. События игры происходят через сотни лет после первой части. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – первый проект студии Level-5, который выйдет на ПК.

Far Cry 5

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 27 марта 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



После путешествия в доисторические времена в Far Cry Primal серия Far Cry возвращается в настоящее. Больше никакой экзотики, теперь действие игры переносится на американскую почву, в штат Монтана, где, как оказывается, могут твориться не менее жуткие бесчинства, чем в экзотической Центральной Африке, на тихоокеанском острове или в Гималаях. В качестве главных противников теперь выступает христианская религиозная секта, что уже вызвало критику клерикалов в адрес разработчиков. Игроков в очередной раз ждет масса разнообразного оружия и техники, противников и союзников, охоты на диких животных, взятие укрепленных блокпостов и, конечно же, покорение фирменных башен. Все, за что мы любим серию Far Cry. Проходить Far Cry 5 можно в одиночку или в кооперативном режиме.

Pillars of Eternity II: Deadfire

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: I квартал 2018

Платформы: Windows, macOS, Linux



Выход сиквела одной из лучших классических ролевых игр последних лет Pillars of Eternity запланирован на первый квартал 2018 г. Хотя у нас есть серьезное опасение, что Obsidian Entertainment не успеет закончить Pillars of Eternity II: Deadfire даже до конца года. Впрочем, давайте надеяться на лучшее. Ведь в продолжении нам обещают возвращение старых и появление новых компаньонов, еще более сложные взаимоотношения внутри партии, большой живой мир и персональный корабль в качестве мобильной базы. Будут даже сражения кораблей с абордажем!

God of War

Жанр: action/adventure

Дата релиза: I квартал 2018

Платформы: PlayStation 4



Формально God of War – восьмая часть одноименной серии action/adventure. В то же время –– это прямой сиквел God of War III, вышедшей в 2010 г., и мягкая перезагрузка всей франшизы, переносящей ее из греческого сеттинга в мир скандинавской мифологии. Учитывая реальные контакты между двумя этими цивилизациями, ничего нелогичного здесь нет. Кратос теперь носит густую хипстерскую бороду и заботится о своем малолетнем сыне Атрее. В игре появились элементы RPG и survival, в том числе крафтинг, но самое главное, Кратос лишился своих легендарных двойных клинков и теперь орудует магическими топорами. Атрей же будет большую часть времени выступать в качестве NPC-помощника, но в некоторые моменты игроки смогут управлять мальчиком.

Detroit: Become Human

Жанр: action/adventure

Дата релиза: I/II квартал 2018

Платформы: PlayStation 4



Detroit: Become Human, пятая игра студии Quantic Dream и культового гейм-дизайнера Дэвида Кейджа (Beyond: Two Souls, Heavy Rain, Fahrenheit, Omikron: The Nomad Soul), ставит перед игроками очень важные вопросы, которые в ближайшее время могут перейти из разряда теоретических в актуальные. Что есть жизнь и разум? Могут ли машины сострадать? Научились ли люди понимать и принимать других? Detroit: Become Human начиналась в 2012 г. как технодемо Kara и станет самым амбициозным проектом студии. Только в процессе motion capture было задействовано несколько сотен актеров, а на написание сценария у Дэвида Кейджа ушло около двух лет. Detroit: Become Human – одна из тех игр, ради которых стоит покупать PlayStation 4.

Red Dead Redemption 2

Жанр: action/adventure

Дата релиза: I/II квартал 2018

Платформы: PlayStation 4, Xbox One



Еще один проект, который мы тщетно ожидали еще в прошлом году. И хотя точно подтвержденной даты выхода Red Dead Redemption 2 у нас пока нет, по слухам, ковбойский GTA появится в продаже 8 июня 2018 г. Вторая часть – не сиквел, а приквел Red Dead Redemption 2010 г., и расскажет историю Артура Моргана, члена банды Голландца ван дер Линде, известного нам по первой игре. Традиционно даты релизов проектов Rockstar на ПК не раскрываются, но по аналогии с Grand Theft Auto V можно предположить, что порт появится не раньше, чем через год-два.

Surviving Mars

Жанр:экономическая стратегия

Дата релиза: I/II квартал 2018

Платформы: Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One



Эпоха географических открытий и колонизации еще не закончилась – на очереди другие планеты. Haemimont Games, авторы Tropico 3, Tropico 4 и Tropico 5, собаку съевшие на экономических стратегиях, предлагают нам отправиться на Марс и превратить его в процветающую колонию. Игр, посвященных освоению Марса, в последнее время было немало, спасибо Илону Маску и его энтузиазму, но к сожалению, все их нельзя назвать особо удачными, тем не менее, в успех проекта от Haemimont Games мы почему-то верим.

Vampyr

Жанр: action/RPG

Дата релиза: I/II квартал 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Третья игра студии Dontnod Entertainment, авторов Remember Me и Life Is Strange, и опять новый жанр и новый сеттинг. В этой action/RPG врач и вампир Джонатан Рид действует в Лондоне 1918 г во время печально знаменитой эпидемии «испанки». Главный герой должен, скрываясь от охотников за вампирами, помогать людям, следуя клятве Гиппократа, или использовать их в качестве пищевой базы. Основной сюжет Vampyr вращается вокруг тайны происхождения вампиров, которую вы должны раскрыть.

System Shock

Жанр: action/RPG

Дата релиза: II квартал 2018

Платформы: Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One



System Shock – ремейк одноименной легендарной action/RPG 1994 г. Проект собрал $1,3 млн. на Kickstarter в 2016 г., успел переехать с Unity на Unreal Engine 4 и обзавестись поддержкой всех современных платформ. Задуманная вначале как простой ремастер оригинальной версии, игра сейчас воспринимается как мягкая перезагрузка серии. Ремастером же стоит считать System Shock: Enhanced Edition, вышедшую в 2015 г. Кстати, дизайнер System Shock, Thief: The Dark Project и Deus Ex Уоррен Спектр вместе с дизайнером System Shock 2 Полем Нейратом заняты сейчас работой над полноценным сиквелом игры – System Shock 3.

Jurassic World Evolution

Жанр: экономическая стратегия

Дата релиза: II/III квартал 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Еще один экономический симулятор в нашей подборке, на этот раз по грядущему блокбастеру Jurassic World: Fallen Kingdom. Разработкой занимается британская Frontier Developments, собаку съевшая на симуляторах парков развлечений (Zoo Tycoon, серия RollerCoaster Tycoon, Planet Coaster и т.д.), так что нас ждет не просто игра по фильму, а серьезный проект с проработанной экономикой и симпатичной графикой. Дата релиза еще не названа, но скорей всего она будет близка к 22 июня 2018 г., дню выхода на экраны фильма.

The Crew 2

Жанр: аркадные гонки

Дата релиза: II/III квартал 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Сиквел аркадной гонки в открытом мире The Crew позволит игрокам сесть за руль не только автомобилей, но и мотоциклов, моторных лодок и даже самолетов, причем переход между средами и транспортными средствами обещали сделать бесшовным, чуть ли не прямо в процессе гонки. Изначально выход The Crew 2 был запланирован на 16 марта 2018 г., но затем его перенесли на II/III квартал 2018 г. Ubisoft уверяет, что дополнительное время необходимо для окончательной полировки игры, злые языки утверждают, что после скандала со Star Wars Battlefront II разработчики спешно переделывают систему лут-боксов.

Anthem

Жанр: action/RPG

Дата релиза: IV квартал 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Anthem – новая научно-фантастическая action/RPG от BioWare, которая должна либо спасти компанию, либо окончательно утопить ее. Об игре известно пока немного. Это шутер от третьего лица с ролевыми элементами, в котором игроки управляют боевыми скафандрами вроде того, которым владел Тони Старк, и выполняют различные миссии в открытом, враждебном к людям мире. Anthem, как и остальные проекты EA, использует движок Frostbite 3 и выглядит просто отлично. Что ж, держим кулаки за BioWare, еще одного провала в стиле Mass Effect: Andromeda студия просто не переживет.

Metro Exodus

Жанр: FPS

Дата релиза: IV квартал 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Третья часть саги Metro от украино-мальтийской студии 4A Games продолжает историю Метро 2033 и Metro: Last Light и выведет Артема и тех, кто последует за ним, за пределы не только собственно метро, но и Москвы. Героев ждет путешествие по пост-апокалиптической России на локомотиве «Аврора». Мутанты, аномалии, враждебные группировки встречаются на каждой остановке. Фирменное внимание к деталям и шикарная графика прилагаются. Metro Exodus – один из самых ожидаемых нами релизов 2018 г.

BattleTech

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 2018

Платформы: Windows, macOS, Linux



BattleTech – пошаговая тактическая стратегия от Harebrained Schemes, авторов Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall и Shadowrun: Hong Kong. Перенос на компьютеры настольного Classic BattleTech. Учитывая, что создатели студии работали до этого над серией MechCommander в FASA Studio, можно считать игру прямой наследницей этих классических игр. И хотя новая BattleTech не использует правил настольных игр, она пытается передать их дух. Игрок выступает в роли командира звена наемников из четырех мехов и будет развивать характеристики своих пилотов, покупать и вооружать новые мехи, выполнять разнообразные миссии. Harebrained Schemes знает, как правильно переносить настольные игры на ПК, так что в успех этого проекта мы верим.

Call of Cthulhu: The Official Video Game

Жанр: survival/RPG

Дата релиза: 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Еще одна адаптация настольной ролевой игры в нашем списке. Call of Cthulhu: The Official Video Game основана на одноименной настолке 1981 г. и представляет собой безумный микс из survival, RPG, stealth/adventure и психологического хоррора. Проект уже несколько раз переносился, менял разработчика (вначале это была киевская Frogwares), а теперь его релиз намечен на 2018 г. Разработкой занимается студия Cyanide, авторы Styx: Shards of Darkness, Space Hulk: Deathwing и Blood Bowl 2.

Concrete Genie

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 2018

Платформы: PlayStation 4



Concrete Genie – невероятно красивый симулятор уличного художника, который умеет оживлять свои рисунки. Его задача – добавить красок на серые улицы рыбацкого городка Денска. Чтобы играть в Concrete Genie, не нужно быть художником, простой в освоении редактор граффити позволит вам проявить свою креативность, даже если вы никогда не держали в руках баллончики с краской. Игра настолько необычно и красиво выглядит, что без труда попала в наш список.

Darksiders III

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Игра, в появление которой уже никто не верил. Задуманная еще Vigil Games, авторами Darksiders и Darksiders II, она, вместе с правами на всю серию и другим имуществом THQ, перешла в собственность Nordic Games, сменившей в 2016 имя на THQ Nordic. И вот третий всадник Апокалипсиса – Ярость, готова присоединиться к своим братьям. Действие игры происходит параллельно событиям Darksiders II, а задача Ярости – найти и уничтожить Семь Смертных Грехов, выпущенных на Землю. Основное оружие рыжеволосой бестии – кнут и магия. Встретим ли мы в процессе странствий по Земле и Небесам героев предыдущих игр, пока неизвестно.

Kingdom Hearts III

Жанр: action/RPG

Дата релиза: 2018

Платформы: PlayStation 4, Xbox One



Серия кроссоверных action/RPG Kingdom Hearts, стартовавшая в 2002 г. и объединившая персонажей Final Fantasy и мультфильмов Disney, насчитывает огромное количество игр, включая спин-оффы и компиляции. Kingdom Hearts III – долгожданное полноценное продолжение серии со старыми героями и новыми персонажами из раннее не задействованных мультфильмов Disney, например, Toy Stories, а также многочисленными аттракционами из Диснейленда. Игра использует движок Unreal Engine 4 и выйдет на PlayStation 4, Xbox One. О релизе на ПК традиционно ничего не слышно.

Frostpunk

Жанр: survival/стратегия

Дата релиза: 2018

Платформы: Windows, maOS, Linux



Frostpunk – новый проект от создателей симулятора выживания в охваченном войной городе, пронзительной This War of Mine. Есть все основания подозревать, что Frostpunk будет не менее мрачным по настроению, чем предыдущая игра студии, ведь она тоже посвящена выживанию, на этот раз колонии в условиях экстремального холода в мире после экологической катастрофы. Вам придется строить город-убежище, удовлетворять потребности жителей, издавать законы и принимать непопулярные решения.

Left Alive

Жанр: шутер

Дата релиза: 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4



В проекте Left Alive, которые авторы описывают как survival action shooter, объединили свои силы такие гранды индустрии как Тошифуми Набешима (директор серии меха-шутеров Armored Core), Йоджи Шинкава (дизайнер персонажей серии Metal Gear Solid) и Такаюки Яанасе (дизайнер мехов в Ghost in the Shell: Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X). Одного перечисления фамилий достаточно, чтобы добавить этот проект в список желаемых. История Left Alive, в которой игроку предстоит влезть в шкуру трех разных персонажей, происходит в 2127 г. во время вторжения в Ново Славию, в той же вселенной, что и серия игр Front Mission от Square Enix. Естественно, без больших шагающих роботов здесь не обойдется.

MechWarrior 5: Mercenaries

Жанр: шутер

Дата релиза: 2018

Платформы: Windows



Еще одна игра про больших роботов и еще один проект во вселенной BattleTech, выходящий в 2018 г. Это первая сюжетная однопользовательская игра в серии со времен MechWarrior 4: Vengeance, вышедшей в 2000 г. Разработкой занимается студия Piranha Games, авторы многопользовательской MechWarrior Online, отлично представляющие себе, что ждут от подобной игры фанаты мехов. Впрочем, судя по роликам, MechWarrior 5 и выглядит как сюжетная кампания к MechWarrior Online. Надеемся все же, что свободы в выборе заданий и союзников здесь будет больше.

Soulcalibur VI

Жанр: файтинг

Дата релиза: 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Файтинг Soulcalibur VI выходит в двадцатую годовщину серии, а по сюжету вам предстоит вернуться в XVI столетие к событиям самой первой Soulcalibur. В игре ожидается появление как любимых героев прошлых частей, например, показанных в ролике Софитии и Митсуруги, так и новых героев с уникальным оружием и боевыми стилями. К геймплейным механикам должна добавиться техника Reversal Edge, своеобразный прерыватель комбо противника. Soulcalibur II долгое время был любимым файтингом редакторов ITC.ua, так что мы с интересом ждем выхода шестой части.

State of Decay 2

Жанр: survival

Дата релиза: 2018

Платформы: Windows, Xbox One



Еще пару лет назад казалось, что и геймеры, и индустрия уже устали от оживших мертвецов, но игры с зомби все еще неплохо продаются, значит, они будут разрабатываться. Тем более что оригинальный State of Decay пришелся по душе как критикам, так и игрокам. В сиквеле упор делается на кооперативный геймплей, но в целом вам снова придется заниматься поиском выживших, укреплением собственной базы, менеджментом пищи и ресурсов. Ролевая система развития предусмотрена для отдельных выживших, всего комьюнити и всей базы. Разработкой занимается все та же Undead Labs. О выходе игры на Steam пока неизвестно.

The Bard’s Tale IV

Жанр: ролевая игра

Дата релиза: 2018

Платформы: Windows, masOS, Linux



У серии ролевых игр The Bard’s Tale явные проблемы с нумерацией. После классических The Bard’s Tale I, II и III последовал неномерной сиквел The Bard’s Tale (2004 г.), портированный позже на iOS, Android и даже The BlackBerry PlayBook. И вот теперь пришла пора продолжить нумерацию, inXile Entertainment взялась за The Bard’s Tale IV. Как и для предыдущих проектов студии, средства на разработку собирались с помощью краудфандинга, правда, с 2015 г. новостей об игре было немного. Зато inXile успела за это время выпустить очень неплохую RPG Torment: Tides of Numenera и даже попробовать свои силы в VR с The Mage’s Tale, спин-оффом к The Bard’s Tale IV. Надеемся, теперь команда вернется к приключениям барда, которые мы ценим не так за RPG-составляющую, как за великолепный юмор и песни.

The Last of Us Part II

Жанр: action/adventure

Дата релиза: 2018

Платформы: PlayStation 4



И хотя у нас нет никакой уверенности, что The Last of Us Part II появится в 2018 г., мы не могли пропустить этот проект – это одна из тех игр, ради которых стоит купить PlayStation 4 или хотя бы взять на время у друга. Первая часть, The Last of Us – один из самых пронзительных проектов за всю историю игровой индустрии, с великолепными актерскими работами и потрясающим сюжетом. В сиквеле мы снова увидим Элли и Джоэла, которых озвучат все те же Эшли Джонсон и Трой Бейкер. Причем в этот раз нам придется играть за подросшую девушку. После выпуска Uncharted: The Lost Legacy все силы студии Naughty Dog брошены на разработку The Last of Us Part II. Учитывая традиционный график релизов игр Naughty Dog, мы бы все-таки поставили на лето 2019 г., хотя будем надеяться увидеть игру еще в этом году.

Total War Saga: Thrones of Britannia

Жанр: стратегия/тактика

Дата релиза: 2018

Платформы: Windows



Новый проект в линейке Total War от Creative Assembly будет посвящен не вселенной Warhammer и не какой-нибудь традиционной для серии эпохе. В этот раз авторы решили сосредоточиться не на историческом периоде, а на конкретных локальных событиях, оказавших влияние на историю человечества. Total War Saga: Thrones of Britannia посвящена вторжению викингов в Британию в IX в н. э. Обещаны десять играбельных фракций, включая англо-саксов, кельтов, скоттов, валлийцев и, конечно же, скандинавских пиратов.

Tropico 6

Жанр: экономический симулятор

Дата релиза: 2018

Платформы: Windows, PlayStation 4, Xbox One



Новую часть экономической стратегии Tropico разрабатывает не Haemimont Games, ответственная за отличные Tropico 3, Tropico 4 и Tropico 5, а немецкая студия Limbic Entertainment, выпустившая весьма спорные Might & Magic Heroes VI, Might & Magic Heroes VII и Might & Magic X: Legacy. Но все же мы сохраняем сдержанный оптимизм, ведь вместо одного острова нам предлагают управлять целым архипелагом. Будет полностью переработана транспортная система, вернутся речи президента и возможность менять дизайн своего дворца. Кроме того, в новой игре появятся агенты, которых можно будет посылать в другие страны похищать достопримечательности и памятники. Звучит весело.

Valkyria Chronicles 4

Жанр: тактика/RPG

Дата релиза: 2018

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch



Новая часть Valkyria Chronicles, в отличие от недавней Valkyria Revolution, возвращается к корням. Это снова тактическая RPG, мало того, события Valkyria Chronicles 4 происходят параллельно истории оригинальной Valkyria Chronicles, во время войны между Атлантической Федерацией и Восточным Империалистическим Альянсом. Четвертая часть будет посвящена новым героям, солдатам Федерации, сражающимся с силами вторжения и пресловутыми Валькириями. Обещан как минимум один новый класс персонажей – Гренадеры. Традиционная мультипликационная cel-shading графика прилагается. Среди платформ, на которых выйдет игра, названа Nintendo Switch, но, к сожалению, нет ПК.

В 2018 году, вероятно, выйдет еще много интересных игровых проектов, не вошедших в данный список, но, пожалуй, пора остановиться. И напоминаем, у вас есть еще 2-3 недели, чтобы наиграться во все, купленное на рождественских распродажах.