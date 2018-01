36 самых ожидаемых фильмов 2018 года

Если вы уже занесли в свой персональный календарь даты выхода самых ожидаемых игр 2018 г., пришла пора разобраться с фильмами. Мы отобрали в данный список только картины с точно известными датами выхода в Украине и имеющие хотя бы один трейлер. Давайте посмотрим, что же интересного нам готовит 2018-й киногод.

Darkest Hour / «Темные времена»

Жанр: историческая драма

Дата релиза: 13 января 2018



Да, мы уже много раз видели драматическую историю начальных этапов Битвы за Британию, например, в Dunkirk Кристофера Нолана или Atonement того же Джо Райта, но Гэри Олдмен в роли Уинстона Черчилля – это само по себе очень интересно. Актер уже получил за эту роль, называемую критиками одной из лучших в его карьере, несколько наград, включая Golden Globe.

Paddington 2 / «Приключения Паддингтона 2»

Жанр: фэнтези

Дата релиза: 18 января 2018



Забавный медвежонок в шляпе и пальто, масса великолепных английских актеров (Хью Грант, Хью Бонневилль, Салли Хокинс, Джим Бродбент, Питер Капальди и др.) и добрый британский юмор – идеальный фильм для похода всей семьей.

The Shape of Water / «Форма воды»

Жанр: фантастика

Дата релиза: 18 января 2018



Вариация истории об Ихтиандре от Гильермо дель Торо уже собрала приличный урожай наград, включая две Golden Globe при семи номинациях. The Shape of Water также претендует на 12 (!) премий BAFTA и скорей всего попадет в несколько категорий Оскара.

The Death of Stalin / «Смерть Сталина»

Жанр: политическая сатира

Дата релиза: 25 января 2018



Политическая сатира, основанная на одноименной графической новелле и реальных событиях, последовавших за смертью Иосифа Сталина, уже вызвала нешуточный взрыв возмущения в России. Участие великолепных актеров, в том числе нашей соотечественницы Ольги Куриленко в роли Марии Юдиной, любимой пианистки Сталина, и общая атмосфера социалистического абсурда только добавляют шарма этой картине.

Molly’s Game / «Игра Молли»

Жанр: криминальная драма

Дата релиза: 1 февраля 2018



Режиссерский дебют сценариста Аарона Соркина (A Few Good Men, Charlie Wilson’s War, The Social Network, Steve Jobs, The West Wing, The Newsroom). Впечатляет и актерский состав, где кроме Джессики Честейн в роли Молли Блум мы увидим так же Идриса Эльбу, Кевина Костнера, Майкла Сера и Криса О’Дауда.

I, Tonya / «Я, Тоня»

Жанр: биографический фильм

Дата релиза: 8 февраля 2018



Еще один фильм 2017 г. собирающий похвалы критиков и награды – Golden Globe уже получена, BAFTA и Оскары ожидаются. История скандальной фигуристки Тони Хардинг (Марго Робби) превратилась стараниями режиссера Крейга Гиллеспи в черную комедию.

Iron Sky: The Coming Race / «Железное небо 2»

Жанр: политическая сатира

Дата релиза: 14 февраля 2018



Сиквел немецко-финской треш-сатиры Iron Sky (2012), рассказывавшей про секретное поселение нацистов на Луне, финансировался за счет пользователей на Indiegogo. И вот Iron Sky: The Coming Race практически готов к выпуску, правда где, кроме родной Финляндии, будет прокатываться фильм, пока неизвестно. А у авторов большие планы – третья часть, телесериал, специальный проект для Китая и т.д. Да, в это раз нацисты скрываются внутри полой Земли.

Black Panther / «Черная пантера»

Жанр: фильм по комиксам

Дата релиза: 15 февраля 2018



Восемнадцатый фильм Marvel Cinematic Universe и один из трех, запланированных на 2018 г. Black Panther интересен тем, что в нем практически нет белых персонажей, а действие происходит в вымышленной африканской стране Ваканду. Типичный blaxploitation от Marvel/Disney.

The Post / «Секретное досье»

Жанр: политический триллер

Дата релиза: 22 февраля 2018



The Post – история политического скандала 70-х годов прошлого века, связанного с т.н. Документами Пентагона, сборником «Американо-вьетнамские отношения, 1945—1967: Исследование» и его публикацией в прессе США. Режиссерская работа Стивена Спилберга, а также игра Мерил Стрип и Тома Хэнкса однозначно заслуживают внимания публики.

Annihilation / «Аннигиляция»

Жанр: фантастика

Дата релиза: 23 февраля 2018



Экранизация первой книги фантастической трилогии Южного предела Джеффа Вандермеера очень напоминает компиляцию из разнообразных произведений А. и Б. Стругацких. Режиссером ленты выступает Алекс Гарланд, отметившийся три года назад неординарной Ex Machina. Интересно, что международный прокат картины состоится на Netflix, так что на больших экранах она не появится.

Alpha / «Альфа»

Жанр: историческая/фантастическая драма

Дата релиза: 1 марта 2018



Alpha – история одомашнивания волка в каменном веке выглядит как вольная экранизация Far Cry Primal. Фильмы на доисторическую тематику сейчас редки, так что добавим его в нашу подборку хотя бы за оригинальность.

Red Sparrow / «Красный воробей»

Жанр: шпионский боевик

Дата релиза: 1 марта 2018



Свято место пусто не бывает. И раз уж Marvel/Disney так тянут с сольным фильмом Черной Вдовы, Chernin Entertainment и 20th Century Fox решили заполнить пробел историей советской балерины, обучавшейся в секретной шпионской школе КГБ. Дженнифер Лоуренс, конечно, слабо похожа на советскую балерину, но вот на шпионку-обольстительницу и двойного агента – вполне.

«Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»

Жанр: мультфильм

Дата релиза: 7 марта 2018



2017 год показал, что отечественные зрители готовы смотреть хорошее украинское кино, в том числе и детское. Что ж, несмотря на то что мультфильм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» скроен в основном по голливудским лекалам, национальные особенности в нем присутствуют. Лично нам очень интересно, что получилось у студии Animagrad, ведь следующий их проект – это «Мавка. Лісова пісня».

A Wrinkle in Time / «Складки времени»

Жанр: фэнтези

Дата релиза: 8 марта 2018



A Wrinkle in Time – вторая за последние 15 лет экранизация Disney одноименного подросткового фантастического романа 1962 г. Новая версия интересна участием целой плеяды хороших актеров и Опры Уинфри, которую после ее речи на церемонии Golden Globe Award прочат в следующие президенты США, пусть пока что и в шутку.

Tomb Raider / «Расхитительница гробниц: Лара Крофт»

Жанр: фильм по игре

Дата релиза: 15 марта 2018



Новая Tomb Raider, экранизация игры 2013 г., перезапустившей серию. Ключевые моменты action/adventure про взросление отчаянной расхитительницы гробниц вроде бы на месте, а Алисия Викандер даже больше похожа на новую игровую Лару, чем Анджелина Джоли в фильмах 2001 и 2003 гг. на старую.

Mary Magdalene / «Мария Магдалина»

Жанр: историческая драма

Дата релиза: 15 марта 2018



Библейская картина, концентрирующаяся на личности Марии Магдалины. Второй полнометражный фильм режиссера «Льва» Гарта Дэвиса интересен актерскими работами Руни Мара (The Girl with the Dragon Tattoo, Lion) и Хоакина Феникса (Her, Walk the Line, The Master).

Early Man / «Дикие предки»

Жанр: мультфильм

Дата релиза: 22 марта 2018



Пластилиновые мультфильмы Aardman Animations – это всегда смешно, оригинально и совсем не глупо. Надеемся, что новая работа студии окажется не хуже Chicken Run, Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit и Shaun the Sheep.

Pacific Rim Uprising / «Тихоокеанский рубеж: Восстание»

Жанр: фантастика

Дата релиза: 22 марта 2018



Огромные роботы-егери и их пилоты возвращаются, чтобы сразиться с еще более смертоносными, еще более крупными и коварными чудовищами из глубин. Роли в сиквеле исполняют звезда Star Wars Джон Бойега, Скотт Иствуд, Бёрн Горман и киевлянка Иванна Сахно. Болеем за наших.

Ready Player One / «Первому игроку приготовиться»

Жанр: фантастика

Дата релиза: 29 марта 2018



Экранизация главной книги гиков последнего десятилетия про поиск пасхального яйца в виртуальной реальности сама по себе является огромной подборкой пасхальных яиц – отсылок к фильмам, видеоиграм и книгам 80-х годов прошлого века. Только в трейлере Ready Player One их нашли 16 штук, Blu-ray версию картины наверняка будут рассматривать покадрово.

A Quiet Place / «Тихое место»

Жанр: хоррор

Дата релиза: 5 апреля 2018



Вторая режиссерская работа Джона Красински, в которой он снялся вместе со своей женой Эмили Блант. Почти немой, в связи со спецификой сюжета, A Quiet Place позиционируется как фильм ужасов и выглядит очень необычно.

Winchester / «Винчестер. Дом, который построили призраки»

Жанр: хоррор

Дата релиза: 5 апреля 2018



Фильм ужасов Winchester интересен не только актерской работой Хелен Миррен, исполняющей роль Сары Винчестер, вдовы знаменитого фабриканта оружия, но и местом действия. Особняк Винчестеров в Сан-Хосе – настоящий дом-лабиринт со 161 комнатой, который вдова достраивала и перестраивала на протяжении 40 лет.

7 Days in Entebbe / «Операция Энтеббе»

Жанр: политический триллер

Дата релиза: 12 апреля 2018



7 Days in Entebbe – четвертый за последние 40 лет фильм, посвященный уникальной операции израильского спецназа по спасению заложников в аэропорту Энтеббе, в Уганде. Розамунд Пайк и Даниэль Брюль исполняют в картине необычные для себя роли террористов.

The New Mutants / «Новые мутанты »

Жанр: фильм ужасов / фильм по комиксам

Дата релиза: 12 апреля 2018



The New Mutants – одиннадцатый фильм серии X-Men и один из трех запланированных на 2018 г. Картина снята в очень необычном жанре психологического хоррора, нетипичного для фильмов про супергероев. Среди актерского состава хочется отметить Мэйси Уильямс (Арья Старк в Game of Thrones).

Avengers: Infinity War / «Мстители: Война бесконечности»

Жанр: фильм по комиксам

Дата релиза: 3 мая 2018



Мы строили, строили и наконец построили! Истории отдельных супергероев и команд из Marvel Cinematic Universe сходятся в одном фильме. Мстители и Стражи Галактики, Человек-паук и Черная пантера, Человек-муравей и Черная пантера женщина – все против приемного папы Гаморы. От количества супергероев в кадре немного не по себе.

Deadpool 2 / «Дедпул 2»

Жанр: фильм по комиксам

Дата релиза: 31 мая 2018



После неожиданного для боссов Marvel и 20th Century Fox успеха ориентированного на взрослую аудиторию Deadpool все бросились снимать фильмы с рейтингом R. Естественно, не забыли и о нервном наемнике со специфическим чувством юмора. Мало того, что Райан Рейнольдс вернулся к своей роли в сиквеле, уже запланирован триквел и даже спин-офф про команду X-Force.

Jurassic World: Fallen Kingdom / «Мир юрского периода 2»

Жанр: фантастика

Дата релиза: 7 июня 2018



Сиквел фильма Jurassic World 2015 г. предлагает нам проверенное временем развлечение – уединенный остров, огромные хищные твари, пробуждающийся вулкан, схватка за свою жизнь. Это всегда работает. В качестве бонуса – Крис Прэтт в ставшей мемом позе укротителя динозавров.

Incredibles 2 / «Суперсемейка 2»

Жанр: мультфильм

Дата релиза: 14 июня 2018



Совершенно непонятно, почему Pixar целых тринадцать лет ждала, чтобы вернуться к истории семейства супергероев Парр, но лучше позже, чем никогда. Стоит пересмотреть оригинальный мультфильм, ведь события сиквела начинаются сразу после окончания оригинала.

Ocean’s 8 / «8 подруг Оушена»

Жанр: криминальная комедия

Дата релиза: 21 июня 2018



Мода на женские версии комиксов и фильмов добралась до криминальной серии Ocean’s. В этот раз ограбление проворачивает кузина Дэнни Оушена, Дэбби, и ее подруги. Как и фильмы Ocean’s 11, 12, 13, новый Ocean’s 8 ценен в первую очередь актерским составом: Сандра Буллок; Кейт Бланшетт; Хелена Бонем Картер; Энн Хэтэуэй; Рианна и другие прекрасные дамы.

How to Talk to Girls at Parties / «Как разговаривать с девушками на вечеринках»

Жанр: фантастика

Дата релиза: 26 июня 2018



Британская романтическая фантастическая комедия по одноименному рассказу Нила Геймана не могла пройти мимо внимания редакции. Ведь Нил Гейман – это Stardust, Coraline, Mirror Mask, American Gods и грядущий Good Omens. В главных ролях – Эль Фэннинг, Алекс Шарп и Николь Кидман.

Sicario 2: Soldado / «Сикарио 2: Солдато»

Жанр: боевик

Дата релиза: 29 июня 2018



Сиквел психологического боевика Sicario Дени Вильнёва, будет, похоже, чуть более прямолинейным и жестким. Sicario 2: Soldado режиссирует малоизвестный Стефано Соллимо, да и героини Эмили Блант в картине уже нет. Впрочем, Бенисио Дель Торо и Джош Бролин должны справиться и самостоятельно.

Alita: Battle Angel / «Алита: Боевой ангел»

Жанр: фантастика

Дата релиза: 19 июля 2018



Вслед за Ghost in the Shell еще одна манга/аниме добралась до полнометражной западной экранизации. Так же, как и Ghost in the Shell, Battle Angel Alita – культовое произведение, так что фанаты будут очень придирчивы и скорей всего останутся недовольны результатом. Что не помешает всем остальным насладиться приключениями бывшего боевого робота с огромными красивыми глазами.

Mamma Mia! Here We Go Again / «Мама Миа! Это снова мы»

Жанр: мюзикл

Дата релиза: 19 июля 2018



Стареют участники группы, но музыка ABBA не стареет. Сиквел мюзикла 2008 г. собрал тот же самый звездный актерской состав, что и первый фильм, к которому присоединилась Лили Джеймс, исполняющая роль юной Донны. События Mamma Mia! Here We Go Again будут развиваться как в нашем времени, так и в прошлом, в воспоминаниях Донны.

The Nutcracker and the Four Realms / «Щелкунчик и четыре королевства»

Жанр: фэнтези

Дата релиза: 1 ноября 2018



Яркая и красивая сказка по мотивам классического произведения Гофмана и не менее классической музыки Чайковского. В ролях Кира Найтли, Морган Фриман, Хелен Миррен и юная Маккензи Фой. Станут ли актеры петь, пока неизвестно, но вот балет обязательно будет.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald / «Фантастические звери: Преступления Грин-де-Вальда»

Жанр: фэнтези

Дата релиза: 15 ноября 2018



Сиквел лучшего фэнтези фильма 2016 г. воссоединит персонажей Fantastic Beasts and Where to Find Them, даже магла Ковальски, в погоне за знаменитым Грин-де-Вальдом. А у Джоан Роулинг, являющейся сценаристом и продюсером картины, уже есть идеи для третьей ленты. Всего же их запланировано пять. Даже удивительно, что можно сделать из тоненькой книжки-справочника к оригинальному Harry Potter.

Mortal Engines / «Смертные машины»

Жанр: фантастика

Дата релиза: 13 декабря 2018



Мир, показанный в стимпанк романе Филипа Рива «Смертные машины», выглядит, мягко говоря, очень необычно. За экранизацию взялись Питер Джексон и Кристиан Риверс, которые хорошо сработались еще на The Lord of the Rings и The Hobbit. Риверс отвечал за спецэффекты ко всем большим фильмам Джексона, а Mortal Engines станет его первой самостоятельной режиссерской работой.

Spider-Man: Into the Spider-Verse / «Человек-паук: Вокруг Вселенной»

Жанр: мультфильм по комиксам

Дата релиза: 20 декабря 2018



Полнометражный мультфильм Marvel / Sony Picture, рассказывающий историю Майлза Моралеса, который принял на себя роль Человека-паука после смерти Питера Паркера… а также множества других людей-пауков из разнообразных параллельных вселенных. Анимационная лента основана на серии комиксов Spider-Verse (2014-2015 гг).

Естественно, это далеко не все интересные фильмы, которые ждут нас в 2018 г., увы, к другим картинам нет пока ни трейлеров, ни даже кадров хорошего качества. Тем не менее, добавляйте в свой список:

Solo: A Star Wars Story (25 мая 2018)

Ant-Man and the Wasp (6 июля 2018)

Mission: Impossible 6 (27 июля 2018)

The Equalizer 2 (3 августа 2018)

The Predator (3 августа 2018)

Johnny English 3 (20 сентября 2018)

Robin Hood (21 сентября 2018)

Venom (5 октября 2018)

X-Men: Dark Phoenix (2 ноября 2018)

Mary Queen of Scots (2 ноября 2018)

Creed 2 (21 ноября 2018)

Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 (21 ноября 2018)

Aquaman (21 декабря 2018)

Bumblebee: The Movie (21 декабря 2018)

Mary Poppins Returns (25 декабря 2018)

Bohemian Rhapsody (25 декабря 2018)