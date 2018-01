Браян Вон – один из самых титулованных современных писателей-комиксистов. Его перу принадлежат собравшие целый урожай наград серии Y: The Last Man, Ex Machina, Saga. А также Runaways, созданная автором в содружестве с художником Адрианом Альфона для Marvel Comics. Телесериал от Marvel Television/Hulu, основанный на серии Runaways, входит в тот же Marvel Cinematic Universe, что и сериалы Netflix.

Runaways / «Беглецы» Жанр сериал по комиксам

Создатели Джош Шварц, Стефани Севадже

В ролях Рэнзи Фелиц (Алекс Уйалдер), Лирика Окано (Нико Минору), Вирджиния Гарднер (Каролина Дин), Ариела Барер (Гертруда Йоркс), Грегг Салкин (Чейз Стэйн), Аллегра Акоста (Молли Хейз) и др.

Каналы Hulu

Год выпуска 2017

Серий 10

IMDb

Герои Runaways – представители золотой лос-анджелеской молодежи, которые в один совсем не прекрасный вечер обнаруживают, что родители всю жизнь врали им. Их богатые предки не только респектабельные бизнесмены, успешные адвокаты, гениальные ученые, программисты, технологические визионеры и щедрые меценаты, но еще и суперзлодеи, совершающие ритуальные убийства в подвале собственного дома.

Да этого момента сюжет сериала и комикса в целом совпадают, но дальше начинается черти что. События первых шести выпусков комикса, составляющих его первый том, утрамбованы по времени в одну ночь, последовавшую за разоблачением коварных родителей. Создатели сериала решили растянуть эту ночь на месяц. И теперь герои, знающие о том, кем на самом деле являются их родители и что они сделали, улыбаются им за завтраком, спокойно ходят на занятия, готовятся к школьной ярмарке, болтают в кофе. Да, они знают, что их родители убийцы, и даже на словах очень возмущены этим фактом, но не особо торопятся что-либо предпринимать.

Авторы переусложнили сюжет, добавив в него дополнительных персонажей, странную мотивацию и сделав родителей вроде бы и не очень-то виноватыми во всем случившемся. Да и жертвоприношения в телеверсии получились не такими уж и кровавыми, а почти что красивыми. Свет и технологии, о каких зверствах вы говорите?

Попытка показать душевные терзания детишек, пытающихся как-то оправдать своих родителей, сочувствующих им, на фоне творящегося безумия пытающихся спасти их брак, выглядит просто нелепо и неестественно. Особенно учитывая, что никто из актеров, ни взрослые, ни «дети» не особенно утруждают себя актерской игрой. В итоге Runaways становится похож на форменную клоунаду с невразумительным сюжетом, в попытках следить за которым вы наверняка расшибете себе лицо ладонью, совершенно неестественными, дурацкими и затянутыми диалогами и редкими, совершенно не смешными шутками. Кстати, в оригинальном комиксе с юмором было все в порядке.

Runaways – это какая-то «Беверли-Хиллс, 90210» или «Санта-Барбара» в мире Marvel Cinematic Universe с гламурными, всегда хорошо одетыми, причесанными и накрашенными даже в боевой обстановке моделями вместо живых людей. Черт возьми, здесь есть даже свой Си Си Кэпвелл в коме.

События в сериале, в противопоставление комиксу, развиваются просто черепашьими темпами. Герои никуда не торопятся, ведут светские беседы, родители-злодеи нетерпеливо перемещаются по Лос-Анджелесу, дешифровка данных или зарядка критически важного смартфона занимает пару серий и т.д. Ну а битвы… точнее, единственная финальная битва – это просто тихий ужас. Неторопливое перебрасывание цветными шариками.

Честно говоря, я даже не знаю, кого, кроме детей детсадовского возраста, может заинтересовать подобное шоу. Очень надеюсь, что не подростков, на которых оно якобы ориентировано. Обидно, что такой неплохой первоисточник превратился при экранизации в такую гламурную банальность. Еще обидней то, что шоу уже продлили на второй сезон, значит, целевой аудитории оно нравится.

Одним словом, постарайтесь избегать сериала Runaways, а лучше почитайте оригинальный комикс, он хотя бы смешной.