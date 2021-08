Assassin’s Creed Valhalla – The Siege of Paris: Англия vs Франция

С момента выхода предыдущего крупного контентного дополнения к Assassin’s Creed Valhalla – Wrath of the Druids, прошло всего-то три месяца, а Ubisoft уже выкатывает второе большое DLC – The Siege of Paris, посвященное одному из самых знаменитых и хорошо описанных событий Века викингов – Осаде Парижа в 885 – 886 гг. Чем же нам предлагают заняться на этот раз?

Assassin’s Creed Valhalla – The Siege of Paris Жанр action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S

Языки английский, русский

Разработчик Ubisoft Montreal

Издатель Ubisoft

Сайты Ubisoft

Но сначала давайте посмотрим, что произошло в игре за три летних месяца, ведь обновлений было на удивление много.

Assassin’s Creed Valhalla – Wrath of the Druids вышло 13 мая 2021 г., а уже через месяц, 14 июня 2021 г., появился большой патч 1.2.2., добавляющий в игру дополнительный контент. Во-первых, был добавлен новый сезон – Празднество Остары, весенний праздник по аналогии с зимним Йоль, со своими уникальными предметами кастомизации внешнего вида игрока и поселения. Во-вторых, в игре появилась дополнительная квестовая линейка с загадочными Испытаниями мастерства – специальными заданиями, происходящими на отдельных, вырванных из открытого мира, локациях и с заранее заданными наборами оружия и умений. В качестве награды за их выполнения можно заработать очередную (кажется, уже пятую) уникальную валюту и купить новую броню и оружие. Испытания делятся на три типа, как три пути развития героя: Медведя – ближний бой; Волка – стрельба; Ворона – скрытность; и по-своему интересны. Гриндить валюту — занятие на любителя, но хотя бы один раз пройти их можно. Да, в игре наконец-то появилась трансмогрификация оружия и брони, не прошло и 9 месяцев.

Следующее большое обновление, 1.3.0., появилось уже 27 июля 2021 г. и добавило еще одно сезонное событие, летнее — Праздник Сигблот. Да, со своими заданиями и оружием, общей для всех праздников валютой и уникальными предметами кастомизации. Наконец-то в игре появился одноручный меч, о добавлении которого игроки просили с момента релиза (я вообще не понимаю, как можно было выпустить игру про викингов без одноручных мечей?!). Кроме того, в древо навыков были добавлены три большущие ветки, с десятком узлов в каждой и тремя ключевыми умениями, которые наверняка понадобятся вам во время осады Парижа.

Осада Парижа 885 – 886 гг. была важным историческим событием по нескольким причинам. Во-первых, она показала, что серьезные фортификационные сооружения при грамотно подготовленной обороне не по зубам даже большим отрядам викингов. По мнению современных историков, в осаде принимало участие от 10 до 15 тыс. викингов против… 200 обороняющихся! Средневековые авторы писали о 30-40 тыс. викингов. Во-вторых, осада показала важность стратегического положения Парижа, который и стал после этого центром франкских земель. Ну и в-третьих, франки осознали, что способны справиться с проблемами и собственными силами, не прибегая к помощи далекого и совсем не спешащего на помощь короля. Кстати, поведение короля Карла III Толстого во время и после осады – это отличный пример гибридной войны IX века. Он просто использовал викингов против своих непокорных подданных.

Впрочем, мы забегаем вперед, да и у Ubisoft немного свое видение истории, которую они, как обычно, подгоняют под нужды геймплея. Хотя с другой стороны, все основные исторические личности на месте: Карл III и королева Рихарда, будущая святая католической церкви; граф Парижа Эд и епископ Парижа Гозлен; предводитель викингов Зигфрид и… ваш герой, Эйвор из клана Воронов.

Эйвор, хорошо понимающий/щая, что все враги приходят в Англию из-за моря, узнает о новой силе, которая растет во Франции. Карл III собирает земли своего прадеда Карла Великого и весьма преуспел в этом деле. Чтобы обезопасить Англию от возможной будущей угрозы, Эйвор отправляется на помощь осаждающему Париж Зигфриду, чтобы… договориться с Карлом. Да, вот такой он/она необычный викинг, привыкший решать проблемы не топором, а задушевными беседами. Впрочем, в данном случае осады все равно не избежать, но побегать между противоборствующими сторонами во время ее подготовки и после завершения все же придется.

Эйвор должен/должна пробираться на территорию врага и договариваться или убивать неугодных лидеров. И тут Ubisoft, кажется, вспомнила корни серии Assassin’s Creed и серьезно усложнила сюжетные убийства. Теперь для того, чтобы сразить цель одним ударом, необходимо искать подход на расстояние удара, информаторов, пути безопасного входа и т.д. Стало сложнее, но интереснее, почти как в старые добрые времена. Если решение для быстрого убийства не найдено, вам придется сражаться с боссом. На прокачанном уровне мастерства это уже не так сложно, но интересней все же найти «красивое» решение для одного финального удара. На stealth-составляющую играет и появившаяся с патчем 1.3.0. подстройка уровня врагов, при этом они не только стали сильней, они еще и намного внимательней, так что скрытность опять имеет значение, и это приятно.

Что касается самой осады Парижа и штурма города, то они получились не столь грандиозные, как ожидалось, те же штурмы крепостей в основной части Assassin’s Creed Valhalla и в Wrath of the Druids выглядят более впечатляюще, здесь же скорей череда небольших стычек и скрытых проникновений. А вот увидеть сам Париж IX века, который занимал тогда лишь небольшой остров Сите, было интересно. Тем более что мы уже посещали Париж и конкретно этот остров в Assassin’s Creed Unity — контора ассасинов находилась именно там.

Кроме разборок между королем Франции, его родственниками, соперниками и викингами, Эйвор придется помогать… Сопротивлению – людям, восставшим против власти Карла. Да, некоторые области Франции в то время действительно бунтовали, но чтобы прямо Сопротивление? Это повторяемые задания, типа заданий королей в Ирландии, только с AI-помощниками, которых можно прокачивать. Впрочем, есть здесь и соло-миссии. И… вы не поверите, за задания Сопротивления в The Siege of Paris вы получаете уже шестую отдельную валюту, на которую можно покупать косметические предметы и оригинальную броню. Потому что нужно больше гринда и больше валют!

Кстати, очень интересно было бы увидеть Assassin’s Creed в сеттинге Второй мировой опять-таки в Париже на стороне Сопротивления. В Unity были фрагменты воспоминаний о войне, но как насчет отдельной игры в духе The Saboteur. Что скажете, Ubisoft?

Да, в игре появилась и новая оригинальная механика – крысы. Мелкие твари преграждают подземные проходы, чертовски больно кусаются и мешают проносить взрывчатку, причем убить их нельзя, только напугать, загнав в водосток. Отдельное специальное умение позволяет и призывать крыс, натравливая их на стражу. Похоже, в Ubisoft оценили находку Asobo Studio в A Plague Tale: Innocence.

Само собой, в The Siege of Paris есть новые сокровища, новые типы брони и оружия. Самые заметные здесь, естественно, одноручные мечи, которые можно взять в обе руки, и двуручные боевые косы, которые при прокачке определенного умения тоже можно использовать как одноручные. Новые алтари, монастыри для набегов, артефакты, мировые события и пр. Сама Франция, бесспорно, один из самых красивых регионов Assassin’s Creed Valhalla, чем-то напомнивший мне сельскую часть Италии в Assassin’s Creed II и Assassin’s Creed: Brotherhood.

На самом деле The Siege of Paris — не очень большое дополнение. Оно явно меньше Wrath of the Druids и сюжетную часть здесь можно пробежать за 4-5 часов. Естественно, полная зачистка займет как минимум в два раза больше времени, не говоря уже о выполнении всех заданий Сопротивления.

Но если вы думаете, что на этом Assassin’s Creed Valhalla закончился, то у меня для вас хорошие новости, с кавычками или без, решайте сами. У Ubisoft все очень плохо с новыми релизами и капитализацией, так что «Валгалле» придется отдуваться за себя и еще за того парня. Ну и опять-таки, это самая продаваемая и самая прибыльная часть серии, игрокам она нравится, так что… to be continued. Поддержку игры продлили на второй год, и кроме Discovery Tour: Viking Age, который выйдет осенью и продолжит отличную серию исторических экскурсий Discovery Tour: Ancient Egypt by Ubisoft и Discovery Tour: Ancient Greece by Ubisoft, нас ждут и новые сезонные праздники, и новые контентные DLС. Подробностей еще нет, но викинги — это все еще очень крутая тема, а исторический период выбран настолько удачно, что в Ubisoft точно что-то придумают.

Подытожим. The Siege of Paris – хорошее DLC, хотя небольшой объем, скомканная осада и увеличение объема гриндинга наверняка многих расстроят. Если вам в целом понравилась Assassin’s Creed Valhalla, значит, и The Siege of Paris не разочарует. Верно и обратное. Что важнее, похоже, на DLC Ubisoft тестирует механики, которые будет использовать в следующих частях серии, и то, что среди них есть намеки на классические части Assassin’s Creed, несомненно радует. Посмотрим, куда серия придет через год, ведь анонса следующей части, похоже, не стоит ждать раньше весны 2022 г. Впрочем… Nihil verum est licet omnia.