Триллер про маньяка с Доктором Кто в главной роли. Казалось бы, что может пойти не так? Очень многое, как выяснилось.

Bad Samaritan / «Логово монстра» Жанр триллер

Режиссер Дин Девлин

В ролях Дэвид Тэннант (Кайл Эрендрайх), Роберт Шиэн (Шон Фалко), Керри Кондон (Кейти), Жаклин Байерс (Райли Сибрук), Лиза Бреннер (Хелен Лейтон), Карлито Оливеро (Дерек Сандовал), Ханна Бэрфут (Сабина)

Студия Electric Entertainment

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

В последний месяц я видел трейлер этого фильма перед каждым сеансом, на который ходил. Из-за этого у меня в какой-то момент сложилось впечатление, что «Логово монстра» я уже посмотрел. Или, по крайней мере, многое об этой картине понял. Ощущения не обманули.

Bad Samaritan, который по воле переводчиков и прокатчиков превратился в «Логово монстра», — это очень неказистое кино. Не полный провал, но уж точно и не тот фильм, на который можно рекомендовать идти. Страшное слово «посредственный» — именно про него. Фильм вроде и в напряжении держит некоторое время, и переход от спокойного состояния героя к постоянному волнению показан неплохо, и маньяк местами убедительный в своем безумии, но что-то не складывается. Это и не психологический триллер, потому что приблизительно все ясно заранее, и не слэшер, потому что насилия как такового почти нет, и даже просто как кино с Дэвидом Тэннантом, на которого пойдут смотреть девушки, «Логово монстра» не работает. Слишком уж все в этом фильме не дожато, не на своем месте.

Шон (Роберт Шиэн) и Дерек (Карлито Оливеро) – мелкие воры, которые подрабатывают парковщиками в ресторане и грабят дома клиентов заведения, пока те наслаждаются ужином. В основном их «улов» ограничивается всякой мелочевкой вроде ювелирных изделий и мелкой электроники. Но однажды — иначе не было бы фильма — они грабят не того человека. В доме богатого посетителя ресторана Шон находит неактивированную кредитную карту с большим лимитом и, внезапно, прикованную к креслу девушку.

Переход от спокойного повествования к нервной фазе показан неплохо, но и этот эффект быстро выветривается. Виной всему, скорее всего, сам маньяк в исполнении Дэвида Тэннанта. Поначалу он кажется холодным и расчетливым злодеем сродни Конструктору из «Пилы», с собственной, пускай и извращенной идеологией и острым умом. Быстро вычислив воров, он начинает методично портить им жизнь, с безжалостностью фатума он мстит тем, кто посмел помешать ему. Он – злой рок, олицетворение той самой единственной ошибки, которая способна сломать жизнь. В идеале так должно было бы продолжаться вплоть до самого финала, но в какой-то момент в фильме что-то ломается. Через флешбэки, в которых участвует жуткого вида CG-конь, мы узнаем, что нордический маньяк на самом деле просто неуравновешенный мужчина средних лет, который сам не до конца понимает суть происходящего. Дэвид Теннант харизматичный, спору нет, но злодея демонического вида изображает неубедительно. Он играет по-английски, с неуместной в данном случае долей странного британского юмора. Так маньяка изображал Хью Лори в одном из скетчей A Bit of Fry and Laurie.

Повторюсь, это не катастрофический провал, когда есть огромное пространство для иронии и упражнений в злословии, это очень странное и во многом ненужное кино, о котором особо нечего сказать. Да, неплохо, что маньяк достаточно приземленный и не строит невообразимые орудия пыток для своих жертв. Да, есть отсылка к сериалу про лейтенанта Коломбо. Да, есть попытка дать какой-то символизм. Вот только все эти разрозненные элементы вкупе с «поломанной» историей, оборванными сюжетными линиями и сомнительной мотивацией злодея просто не держатся вместе, разваливаются как карточный домик.

