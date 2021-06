BIOMUTANT: неудачная мутация

Главная проблема добравшейся наконец-то до релиза action/RPG BIOMUTANT – это даже не затянувшаяся на пять лет разработка и общая недофинансированность проекта. Проблема в том, что сразу после анонса игры журналисты, а вслед за ними и геймеры, почему-то решили, что перед ними – новый мессия, который грядет, чтобы реформировать жанр ролевых игры и/или action/adventure с открытым миром раз и навсегда. Конечно же, это не так. BIOMUTANT скроена по тем же лекалам, что и любая игра с открытым миром за последние десять лет. Assassin’s Creed, Watch Dogs, Days Gone или Mad Max, вспоминайте любое из названий. Вот только в отличие от перечисленных выше AAA-проектов, BIOMUTANT – это игра класса A, тягаться с большими студиями тандему Experiment 101 / THQ Nordic еще рано.

BIOMUTANT Жанр action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Языки английский, русский

Разработчик Experiment 101

Издатель THQ Nordic

Сайты Steam, Epic Games Store

Студия Experiment 101 была основана летом 2015 г. выходцами из шведской Avalanche Studios. Люди ушли незадолго до релиза «Безумного Макса» и Just Cause 3, чтобы «вернуть в разработку игр фан», и… начали делать проект, максимально похожий на те игры, которыми они занимались в Avalanche – action/RPG с открытым миром в постапокалиптическим сеттинге. Только вместо мрачного и, конечно же, безумного Макса, рассекающего по австралийской пустыне на верном маслкаре, решили взять забавного плюшевого антропоморфного еното-панду, владеющего кунг-фу и рассекающего по различным биомам на странных козло-лошадях и не менее странных механизмах. Все остальное – захват крепостей, поиск коллекционных предметов, открытие точек быстрого перемещения, сбор лута и зачистку локаций — позаимствовали из любой игры Ubisoft. Как-никак, все-таки индустриальный стандарт!

Увы, похоже, уход из Avalanche Studios не принес пользы ни создателям Experiment 101, ни самой Avalanche. Experiment нашла финансирование от THQ Nordic, но, кажется, совсем не того уровня, что планировалось. А Avalanche… внезапно разучилась делать игры с открытым миром. Серьезно, все, что выходило из-под пера шведов, начиная с 2015 г., получалось или плохо, или совсем плохо. RAGE 2 оказалась по-своему забавной, но слишком уж кислотной и крохотной, как для игры с открытым миром; Generation Zero получилась абсолютно стерильной и пустой, а Just Cause 4 – попросту неиграбельной. Сейчас у Avalanche в работе проект Second Extinction, но что-то меня гнетут плохие предчувствия… Но вернемся к BIOMUTANT.

Разработка игры стартовала еще в 2015 г., а в 2017 г. BIOMUTANT представили официально и даже дали посетителям выставки Gamescom поиграть во вполне рабочую версию action/RPG. Мало того, тогда же глава студии Стефан Люнгквист заявил, а ведь его никто не тянул за язык, что весь контент для игры уже готов и все, что им осталось – только отполировать и сбалансировать боевую часть… И после этих многообещающих слов BIOMUTANT на три с половиной года вообще пропала с радаров. Отличный маркетинг, что тут сказать. И вот игра вышла…

Что ж, первый ролик и переход после него в геймплей все так же впечатляют. Как и процедура генерации персонажа, при которой внешний вид вашего еното-непонятно-кого меняется в зависимости от выбранных параметров – он становится стройней, мускулистей, головастей и т.д. Первые несколько часов исследования мира тоже приносят удовольствие, BIOMUTANT может быть очень красивой, а густая трава и мех животных, хоть и созданные достаточно простыми средствами, выглядит действительно неплохо. Различные биомы опять-таки, забавные противники… но по прошествии нескольких часов игра начинает показывать свою бюджетность, эклектичность и безыдейность, если хотите. В ней действительно очень мало оригинальных фишек, практически все здесь скопировано из игр Ubisoft и других проектов с открытым миром.

Но больше всего раздражает даже не эта вторичность, а некоторая инфантильность всего происходящего. Все в BIOMUTANT какое-то нарочито детское. И плюшевые герои и противники; и слишком прямолинейная мораль, например, выбор варианта окончания игры (!!!) вам предложат сделать в первые полчаса прохождения; и споры вашей овеществленной темной и светлой стороны в стиле мультиков для детсадовцев; и сами важные решения, при которых вас чуть ли не прямым текстом спрашивают «Поступить хорошо или плохо?»; и настойчивое, прямо-таки надоедливое продвижение экологической тематики; и манера подачи сюжета и интерпретации беседы; и особенно снисходительный, высокомерный голос рассказчика.

Нет, ну серьезно, каждая беседа превращается в какой-то сюр. Сначала NPC некоторое время тарабанит на своем птичье-детском языке, потом голос за кадром снисходительно интерпретирует сказанное. И так каждую реплику, десять раз подряд, растягивая диалоги и прямо-таки вынуждая вас пролистать беседу. А еще рассказчик комментирует буквально все вокруг – то, что видит герой, то, что он делает, то, что делают другие, дает «умные советы» и «мудрые наставления», и так без конца и края. Причем бегунок частоты появления комментариев, кажется, не влияет вообще ни на что, заткнуть голос за кадром во время путешествий по миру можно, только полностью выключив эту опцию. О, благословенная тишина!

Вот интересно, Immortals Fenyx Rising от Ubisoft — тоже условно детская и выполнена в мультяшном стиле. Но такой снисходительности, слащавости и высокомерия там нет и в помине, просто чуть иная стилистика, вот и все.

Вторая вещь, которая несколько даже пугает в BIOMUTANT – так это внешний вид NPC. Если главный герой и противники, которых он встречает во время своих странствий, выглядят даже симпатично, какими бы нелепыми они ни были, то при взгляде на некоторых дружественных NPC вас натурально оторопь берет. Experiment 101 долго и тщательно целились и таки попали в пресловутую зловещую долину.

Еще одна большая проблема – боевая система. Ничего подобного тому, что вы увидите в роликах от разработчиков, в игре нет. На деле драться в BIOMUTANT не очень весело и виновата в этом неинформативная рукопашная боевка. Совершенно непонятно, когда ты попадаешь по противнику, когда он попадает по тебе, когда происходит парирование и т.д. С уворотами и прыжками таких проблем нет, так что в итоге любой бой хочется свести к перестрелке, когда ваш ушастый персонаж просто накручивает круги и вертит сальто вокруг противников и поливает их свинцом. Кроме того, огнестрельное оружие позволяет проще контролировать толпу противников.

Кстати, об оружии, вот что здесь хорошо, так это система крафтинга. Вы очень редко будете находить в мире BIOMUTANT готовое к использованию оружие, так что хочешь не хочешь, а придется создавать и/или модифицировать его самостоятельно. Каждый «меч» или «ствол» состоят из нескольких элементов, влияющих на его характеристики – базы, рукояти и лезвия/ствола. Плюс всякие навесные элементы и усилители. Запчастей много, они отличаются по качеству, оружие получается очень разнообразным. Одним словом, возиться с крафтингом действительно забавно. Носимые вещи и элементы брони крафтить нельзя, но их можно модифицировать и усиливать.

По сюжету вы должны помочь одолеть четырех гигантских монстров-разрушителей, каждый из которых требует собственного подхода, и спасти или уничтожить, в зависимости от стороны, которую вы выбрали в самом начале, Всемирное древо. Еще вам придется подружиться с одним из местных племен, условно добрым или условно плохим, и помочь ему подчинить все остальные племена в долине. А для этого вы должны будете… захватывать крепости! И снова здравствуй, Ubisoft!

Помните, какими были осады крепостей в Assassin’s Creed Valhalla? С сотнями бойцов с обеих сторон, градом стрел, льющейся со стен смолой, тараном у ворот и финальной схваткой в донжоне… А теперь забудьте. Взятие застав и крепостей в BIOMUTANT – это серия мини-боев с тремя-пятью противниками на крохотной арене. А иногда и просто выполнение какого-то побочного задания. Где эпик? Где размах?

Другие активности, типа зачистки зон, поиска коллекционных предметов (микроволновки, кинопроекторы, унитазы, гитары и сейфы, серьезно?) еще менее оригинальны и интересны. Часть из них – это выполнение простейших, разработанных, кажется, для пятилетних детей, головоломок на вращение. Честно говоря, это уже прямо ни в какие ворота.

И вот все здесь так. Интересные идеи, вроде опасных зон, требующих для их посещения поиска специальных костюмов-скафандров, соседствуют с примитивными квестами уровня подай-принеси. Забавные противники, с которыми вам придется сражаться, совсем не имеют предыстории, а то, что как вам пытаются с юмором рассказать о прошлом погибшего мира, больше похоже на пропаганду Greenpeace для младших школьников.

Интересно, что получив шквал не очень позитивных ревью и возвратов игры (прямо сейчас Steam-рейтинг BIOMUTANT составляет удручающие 64/100), разработчики восприняли критику и обещали исправить некоторые проблемы. И первым пунктом в списке идет… барабанная дробь!… темп диалогов и настройка голоса рассказчика. Вот бы еще и актера заменить, но это уж вряд ли. Кроме того, авторы обещают поправить баланс сложности, настройки графики (сейчас здесь дикая глубина резкости и размытие движения), сбалансировать лут и противников и, самое главное, починить боевую систему, усилив отдачу и информативность ударов. Когда выйдет патч с такими востребованными исправлениями, пока не сообщают.

Впрочем, повторю сказанное в самом начале. Главная беда BIOMUTANT — даже не все имеющиеся у игры недочеты, а завышенные ожидания игроков. Это просто еще одна игра с открытым миром да с забавными героями и чем-то, очень удаленно напоминающим кунг-фу, но это просто игра категории A с не очень большим бюджетом, не стоит ожидать от нее много, тогда и разочаровываться не придется.