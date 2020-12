Immortals Fenyx Rising: наверное, боги пришли в себя

Проще всего описать новую action/adventure Ubisoft как Assassin’s Creed Odyssey, перелицованную в духе The Legend of Zelda. Но удивительное дело, при том, что Immortals Fenyx Rising использует тот же движок и многие игровые механики, что и последние Assassin’s Creed с открытым миром, в этот раз у Ubi получилась совсем другая по духу и настроению игра. И знаете, она на порядок лучше Assassin’s Creed Valhalla!

Инновации против стоимости акций

Игроки частенько обвиняют крупных издателей в том, что они зациклены на больших успешных сериях и давно уже неспособны предложить что-либо новое. Инновации – удел дерзких новичков, большие корпорации, ответственные перед держателями акций, не хотят рисковать. Что ж, определенная доля правды в этом есть, но в случае с Ubisoft это не совсем так. Да, издатель, как и пресса, да и сами игроки, если уж быть честными, уделяет повышенное внимание главным, приносящим основной доход сериям – Assassin’s Creed, Watch Dogs, Just Dance, Rabbids, Anno, The Division и т.д. Но… Ubisoft продолжает экспериментировать и поддерживать как внутренние команды, так и инди-разработчиков. Только за два последних года студия выпустила следующие оригинальные проекты: AGOS: A Game of Space (VR), Brawlhalla, Hyper Scape, Star Trek: Bridge Crew (VR), Growtopia, The Mighty Quest for Epic Loot, Starlink: Battle for Atlas (AR), Space Junkies. Обратите внимание, что в списке есть большие игры с поддержкой AR и VR, то есть Ubi совсем не боится экспериментировать в рискованных областях.

На 2021 г. уже запланированы следующие новые IP: Riders Republic, Roller Champions, Skull & Bones. Вероятно, несколько небольших инди-проектов будет объявлено чуть позже, в конце весны-начале лета 2021 г. Так что, честно, Ubisoft не застряла только на Assassin’s Creed и Watch Dogs, просто эти игры больше на слуху. И да, как это частенько бывает с новыми проектами, далеко не все они выстреливают в продажах и получают высокие оценки, эксперименты на то и эксперименты. Что ж, еще одному оригинальному IP от Ubisoft, новой action/adventure Immortals Fenyx Rising, основанной на греческой мифологии, забвение явно не грозит, проект получился действительно очень ярким и привлекательным, надеемся, он начнет новую успешную серию, которую через 5-10 лет мы будем так же ругать за отсутствие инноваций. Кто знает.

Assassin’s Creed Odyssey, только несерьезный. И это меняет все

Во вступлении мы совсем не случайно сравнили Immortals Fenyx Rising с Assassin’s Creed Odyssey, переделанной в духе The Legend of Zelda. Дело в том, что новым проектом занималась именно Ubisoft Quebec — студия, стоявшая за Assassin’s Creed Syndicate и, да, за Odyssey. Такое впечатление, что после окончания проекта Odyssey разработчики оказались не готовы расстаться с так полюбившейся им Древней Грецией, поэтому предложили центральному офису концепт игры под предварительным названием Gods and Monsters. Официальная легенда гласит, что идея проекта появилась из-за бага в Assassin’s Creed Odyssey, превращающего людей в гигантских циклопов. Определенное влияние наверняка оказала и работа над финальным DLC к Odyssey, посвящённом как раз греческой мифологии и общению с богами-ису. Что ж, в Immortals Fenyx Rising мы получим еще больше богов, героев и мифических чудовищ. Всех как на подбор очень харизматичных, милых и смешных.

Да, юмор – это один из основных компонентов Immortals Fenyx Rising, и это действительно меняет все. Вместо псевдоисторических и достаточно серьезных историй Assassin’s Creed в этот раз нам рассказывают совершенно антинаучную, легкую и невероятно смешную сказку. И хотя основной сюжет, повествующий о вырвавшемся на свободу гиганте Тифоне, заточившем и унизившем всех Олимпийских богов и превратившем в камень всех людей, вроде бы и мрачный, но подан он с изрядной долей юмора, как и все в этой игре. Тифон, кстати, отец всех культовых чудовищ греческого пантеона – Орфа, Цербера, Лернейской гидры, Химеры, Сфинкса, Эфона, Кроммионской свиньи, Ладона, Колхидского Дракона, Сциллы, Горгоны и т.д.

Сатирический оттенок игре придает манера повествования и персонажи. Вся эта история – это рассказ Прометея Зевсу, пришедшему просить у мятежного титана совета в том, как справиться с Тифоном во второй раз (однажды Зевс с большим трудом уже побеждал гиганта). Прометей предлагает Громовержцу пари: если его рассказ увлечет Отца богов, то он отменит наказание титана, отзовет орла и отпустит своего двоюродного брата с миром. При этом история Прометея – это не просто рассказ, он происходит прямо в процессе изложения, и вы сами, управляя персонажем, влияете на него. Мало того, боги регулярно спорят между собой у вас за спиной, комментируя те или иные ваши действия, поторапливая и перебивая друг друга, пускаясь в воспоминания и т.д. Да, а еще здесь все не так просто, как кажется на первый взгляд, и внимательный зритель сможет догадаться о том, что происходит на самом деле, еще до финала игры.

Собственно, закадровые диалоги Зевса и Прометея – это чуть ли не лучшее, что есть в игре. Ладно, в ней хорошо практически все, но диалоги — это действительно нечто. Во-первых, Зевс и Прометей здесь пересказывают классические мифы с использованием современного сленга и многих современных понятий: психоаналитика, эмодзи, позвонить, теория воспитания детей и т.п. Получается действительно в тему и очень смешно. Во-вторых, внутрисемейные разборки древнегреческих богов – та еще каша, и Зевс, пьяница, сексуальный насильник, а порой и просто гневливый мерзавец — далеко не самый лучший пример для подражания. Вспоминая о своих отношениях с детьми, о том, как он поступал с каждым из них и с их матерями, Зевс постепенно понимает, что был далеко не лучшим отцом, и раскаивается в содеянном. И выглядит это действительно достаточно забавно.

Да, Immortals Fenyx Rising – это история об отношении отцов и детей, и далеко не самая глупая и прямолинейная. Вашей главной задачей в игре будет вернуть сущность, порой достаточно отталкивающую и извращенную, четырем детям Зевса – Афродите, Афине, Гермесу и Аресу, каждому из которых есть что сказать своему отцу (да, я помню, что Афродита по «Теогонии» дочь Урана, но по «Илиаде» она как раз дочь Зевса, впрочем, в игре есть обе версии мифа). Помогать вам в этом будет еще один отпрыск Зевса, говорливый и вороватый Гермес.

Учитывая, что история жизни Зевса чуть более чем полностью состоит из сексуального насилия, домогательств и неподобающего поведения, даже удивительно, что компания, совсем недавно прошедшая через череду скандалов, в том числе касающихся харассмента и сексизма, решилась поднять такую тему. Ведь эротический, а порой и откровенно сексуальный контекст есть почти во всех шутках Зевса в первой половине игры. Но ближе к финалу авторы как раз и показывают раскаяние Громовержца в своем поведении. Мало того, собственно в игре есть и мощный феминистический посыл: Афина, Афродита, да и главная героиня, которая по умолчанию девушка, осознают, как несправедливо обращались с ними в прошлом, и больше не готовы с этим мириться. Отличный пример того, как игра может говорить на актуальную и серьезную тему, не выпячивая ее на первый план. Браво, Ubisoft. Впрочем, я не удивлюсь, если вскоре появится ряд недовольных, обвиняющих Immortals Fenyx Rising в сексизме и мужском шовинизме. Посмотрим.

Да, и чтобы закончить с текстами в игре. Они действительно очень классные, и в кои веки хочется похвалить даже русскую локализацию, как за точный и очень неплохой перевод, так и за отличную озвучку. Прямо вот удивительно.

Составные части и механики

Как мы отметили в самом начале, базовые механики Immortals Fenyx Rising позаимствовала у серии Assassin’s Creed. Здесь есть открытый мир с вышками (на самом деле их всего четыре на всю игру), подземелья, усиленный скрытный удар, управляемые стрелы, удары-спецумения, прокачка оружия и брони, уклонение и парирование, скаковое животное, ежедневные квесты, фото-режим и т.д. То есть все тоже самое, что в Assassin’s Creed, но, собрано оно в других пропорциях и выглядит намного логичней, чем в основной серии. Ну серьезно, сверхмощные удары и радиоуправляемые стрелы в Assassin’s Creed – явный чит и противоречат реалистичному сеттингу, здесь же это дары богов, которые выглядят совершенно естественно и правильно.

Боевая система, несмотря на общие корни, стала более аркадной, счетчик комбо-ударов здесь легко загнать за четыре сотни, а благодаря чуть отодвинутой камере и мультяшной графике выглядит и ощущается боевая часть совершенно иначе. Плюс на боевку влияют используемые вами оружие, броня и их бонусы. Вообще, драться в Immortals Fenyx Rising интересно, уровень противников здесь растет одновременно с вашим, а в бою есть несколько интересных тактических решений. Здесь можно прикрываться противниками от дистанционных атак и активно пользоваться окружением — например, срубив дерево, метнуть ствол во врага, или перехватив брошенный циклопом гигантский булыжник, метнуть его обратно.

Рекомендуем посмотреть вот это видео, содержащее некоторые неочевидные советы по игре.

Новая фишка, которая появилась в Fenyx Rising – это крылья главного героя/героини, которые не только помогают ей/ему быстро перемещаться по Божественному острову, но и задействованы в решении многочисленных головоломок и прохождении подземелий Тартара.

Подземелья и головоломки – это еще один компонент, который делает Immortals Fenyx Rising действительно классной игрой. Не знаю, чем вдохновлялись разработчики, но их фантазия не на шутку удивляет. Авторы умудряются поддерживать интерес к решению головоломок разных типов почти до самого конца игры, добавляя все новые механики и элементы. Найти, как открывается очередная дверь, как пройти дальше, как достать необходимый для решения компонент – невероятно увлекательное занятие. Вот уж никогда не подумал бы, что поиск какого-то ящика, чтобы придавить нажимную пластину, или управление ветром могут быть настолько захватывающими. И даже мизерная награда за решение многих головоломок, как правило, это косметические предметы и небольшое количество самоцветов для прокачки героя, совершенно не расстраивает, награда здесь – сам процесс поиска решения. Да, учтите, что некоторые головоломки можно пройти совсем не так, как предполагали разработчики. Смотрите по сторонам и учитесь мыслить нестандартно.

Скажу честно, головоломки и поиск секретов – это то, что заставит меня задержаться в этой игре после завершения основной сюжетной кампании. Да, для этого мне придется отменить последний час игры, включающий финальное сражение с Тифоном (точнее, несколько сражений), но это того точно стоит. Еще раз снимаю шляпу перед авторами, головоломки им явно удались, причем как ориентированные на точность и скорость, так и требующие навыков пространственного мышления и логики. Да, обратите внимание, что последние 4-5 часов игры, подъем на Царский пик – это одна очень длинная и большая пространственная головоломка.

А боги кто?

Immortals Fenyx Rising – новое IP и в целом экспериментальный проект, и похоже, в Ubisoft готовы к очередным экспериментам. Дополнения, представленные в рамках Season Pass – это явное тестирование новых механик и сеттингов, которые могут появиться в сиквеле.

В первом из запланированных DLC мы вернемся на Божественный остров и будем проходить испытания богов, чтобы… а вот это уже секрет, который вы узнаете в финале сюжетной кампании Fenyx Rising. Во втором дополнении нас ждет совершенно новый герой, Ку, новая локация и новые боги – мы отправляемся в Китай. В третьем DLC игра вообще преобразится и станет похожа на action/RPG с видом сверху. Здесь будет новая боевка и система прогрессии, и еще один новый герой. Вероятно, по итогам продаж DLC разработчики выберут новый сеттинг и самые интересные фичи для продолжения.

И лично я очень хочу, чтобы это продолжение случилось. Immortals Fenyx Rising, вероятно, самая интересная, продуманная и добрая игра Ubisoft за последние пять лет. Скажем честно, на этой неделе я должен был подготовить еще несколько обзоров игр, но так увлекся Fenyx Rising, что просто забыл обо всем остальном, пока не закончил сюжетную кампанию. Мне кажется, что это самый большой комплимент любой игре. 40 часов на сюжетку, плюс я обязательно вернусь назад, чтобы «зачистить» остров. И на этот раз не из голого перфекционизма, как было в последних частях Assasin’s Creed, а из-за того, что это действительно чертовски интересно.