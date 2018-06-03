Egypt: Old Kingdom – тяжёлая доля фараона

Подобно Сиду нашему Мейеру, компания Clarus Victoria вот уже несколько лет разрабатывает практически одну и ту же игру – каждый раз всё более приближаясь к некоему идеалу пошаговой стратегии. От бюджетно-мобильных Stone Age или Bronze Age был проделан немалый путь к Marble Age и особенно к последним играм на древнеегипетскую тематику, – несмотря на «мультяшную» графику и, казалось бы, незамысловатую по своей простоте механику, назвать здешний геймплей казуальным вряд ли получится. Не случайно и Firaxis увидела в лице этих проектов опасных конкурентов для самой себя, так что вскоре после выхода Pre-Civilization Egypt – в конце 2016 года, аккурат перед Sid Meier’s Civilization VI, – ей и старшим её сёстрам пришлось под угрозой судебного преследования срочно избавляться от узнаваемой «доцивилизационной» приставки. Впрочем, качеству и увлекательности это ничуть не повредило, чему яркое свидетельство – новый выпуск серии.

Egypt: Old Kingdom Жанр Пошаговая стратегия

Платформы Windows / Mac OS / Linux

Разработчик Clarus Victoria

Издатель Clarus Victoria

Сайт, Steam

Egypt: Old Kingdom – продолжение предыдущей игры от Clarus Victoria, которая ныне именуется более скромно, Predynastic Egypt. Если тогда, в период примерно с 5000 до 3000 гг. до н.э., мы обустраивали самые первые поселения по берегам и в дельте Нила и сооружали примитивные гробницы и храмы, закладывая основы будущей великой цивилизации, то теперь оказываемся уже в эпохе Раннего и Древнего царства – и в районе славной столицы, по-гречески именуемой Мемфисом. Стартовав в качестве скромных переселенцев из Верхнего Египта в Нижний где-то в 3500 г. до н.э., мы примерим на себя корону Двух земель от имени первых династий фараонов, обеспечивая рост численности и благополучия населения, объединяя страну под своим скипетром и даже возводя великие пирамиды, включая комплекс у Гизы, – дабы достичь выживания и процветания на протяжении примерно 1400 лет или 300–320 ходов. Кстати сказать, это почти в 1,5 раза больше, чем в предыдущей игре; точное число зависит от наших успехов в преодолении местных испытаний и «цивилизационных вызовов». Как и ранее, такие внутриигровые события отнюдь не случайны, а вполне себе соответствуют историческим данным: за точность научной базы отвечали консультанты из Центра египтологических исследований Российской академии наук. Впрочем, те из игроков, кто не относит себя к поклонникам жанра Edutainment, могут не беспокоиться: обучающий элемент в игре нисколько не обязателен для ознакомления, и на всплывающие в правой части экрана информационные сообщения можно и вовсе не обращать внимания, сосредоточившись на стратегии и менеджменте.

Игровой процесс практически не изменился: мы всё так же добавляем к своей «цивилизации» по одному новому гражданину за раз, при условии накопления нужного количества пищи и – внимание, новинка! – роскоши; расставляем полученных таким образом работников по условным клеткам карты, предписывая им трудиться на полях или пастбищах, в мастерских, на строительстве пирамид и т. д.; внимательно следим за количеством шести-семи видов ресурсов и величиной их прироста, отображаемым слева вверху экрана, – и время от времени принимаем судьбоносные дипломатические, экономические, религиозные, кадровые и просто политические решения. Зато по сравнению с предыдущей частью намного улучшился внешний вид Древнего Египта: карта теперь ещё более красочная и полностью трёхмерная, удобно поворачивается и масштабируется; различные виды деятельности снабжены симпатичной анимацией работников; да и интерфейс несколько прибавил в удобстве: все управляющие кнопки теперь размещены в одном правом нижнем углу, а не по обеим сторонам экрана, как раньше.

Исходя из указанного выше общего числа ходов и лет, на протяжении которых нам предстоит управлять Египтом, можно видеть, что игра стала значительно продолжительнее, а обе карты – первая, «городская», и вторая, «глобальная», которая появляется примерно к середине отведённого нам срока, – теперь смотрятся намного более масштабными. К счастью, рост оказался не только количественным, но и качественным: в игре прибавилось нелинейности, а значит, и «слабая реиграбельность», которую полтора года назад Олег Данилов приводил как один из недостатков Predynastic Egypt, на повестке дня уже практически не стоит. Помимо запланированных цивилизационных испытаний, которых насчитывается восемь штук на всю игру и которые чаще всего допускают несколько вариантов решения и подготовки к ним, в жизни фараона присутствует и немалое число случайных событий.

Кроме того, развитие каждого участка города и особенно глобальной карты также может протекать в самых разных направлениях. К примеру, соседние регионы Египта, если их покорить, – а этого, в свою очередь, можно добиться как военным, так и дипломатическим путём, или даже посредством торговли, обеспечивающей медленный, но стабильный прирост симпатии к нам со стороны соседа, – эти присоединённые регионы можно особо исследовать, спустя некоторое время открывая в них новые ресурсы, обеспечивающие прибавку поступающих в нашу казну налогов, или же организовывать туда «экспедиции», длящиеся десяток-другой ходов, но по завершении приносящие более внушительные объёмы очков роскоши или производства. Дело ведения войны также чуть прибавило в увлекательности: мы не просто посылаем своих воинов в бой, но и выбираем ту или иную тактику, защиту или нападение, – и следим за ползунком боевой удачи и за появлением сообщений о ходе битвы («Вражеский военачальник убит» или «Противник зашёл нам во фланг»).

На месте и общее дерево развития, позволяющее по мере накопления баллов «культуры и просвещения» совершать те или иные открытия, – хотя наибольшие новшества коснулись пантеона богов. Их теперь двенадцать, то есть в два раза больше, чем в предыдущей игре, и польза от поклонения им, на которое тратятся очки «богоугодности», намного более очевидна. К примеру, почтив Сета, мы получаем карточку защиты от «плохих событий»: следующие пару раз, когда в игре случайным образом могло бы произойти нечто для нас нехорошее, его эффект будет сведён на нет. Более того: некоторые боги позволяют получать постоянные прибавки к ежегодному поступлению тех или иных ресурсов (впрочем, не такие уж и значительные, в целях сохранения баланса). Наконец, стоит ещё раз упомянуть и те самые пирамиды: мы не просто возводим их сообразно строительно-погребальным планам той или иной текущей династии и пожеланиям всё тех же богов, но и можем несколько изменять их внешний вид и материалы: «продвинутые» варианты обойдутся заведомо дороже, но и бонусов впоследствии принесут побольше.

Как и в других играх от Clarus Victoria, решить все проблемы населения окончательно и бесповоротно никак не получится (разве что на самом лёгком уровне сложности), – вполне вероятно, что первые испытания вы благополучно провалите, и лишь ко второму-третьему прохождению научитесь вовремя предвидеть грядущие вызовы цивилизации и встречать их с полными кладовыми нужных запасов. Сложность игры ожидаемо возрастает по мере освоения земель Египта, хотя уже ситуация эпохи Второй династии, с потенциальными засухой и голодом, заставит поволноваться ничуть не меньше, чем более явные по опасности и непредвиденности задания на объединение Верхнего и Нижнего Египта и на подавление мятежей местных сепаратистов.

Чтобы пережить 1400 лет истории, потребуется примерно пять часов, – к счастью, как уже замечалось, повторная игра оказывается здесь совсем даже нескучной. Кроме того, для любителей истории припасен ещё и бонусный режим «экзаменов», в котором придется испытать свои силы в знании древнеегипетской культуры, ответив на десяток опциональных вопросов. В итоге перед нами оказывается одна из наиболее увлекательных пошаговых стратегий весовой категории «инди», при этом вполне симпатичная внешне и культурно развитая внутренне. Рекомендуем всем любителям древней истории!

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Простой в освоении игровой процесс; приличное количество ситуаций и вариантов выбора; проработанность исторических деталей Минусы: Разве что небольшие проблемы с балансом, исправляемые патчами Вывод: Яркая, сложная, увлекательная пошаговая стратегия на древнеегипетскую тематику

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