SnowRunner: пятьдесят оттенков грязи

SnowRunner – сиквел (или триквел, это уж как считать) симулятора грузоперевозок по бездорожью Spintires / MudRunner. Это как Euro Truck Simulator 2 / American Truck Simulator, только в максимально неблагоприятных условиях. Никаких автобанов и шоссе, только снег, болото и пятьдесят оттенков грязи.

SnowRunner Жанр симулятор

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Языки английский, русский

Разработчик Saber Interactive

Издатель Focus Home Interactive

Сайт Сайт, Epic Games Store

Но перед тем, как перейти непосредственно к SnowRunner, давайте разберемся, «кто» в этой серии игр «кто». Оригинальная демо-версия Spintires была разработана в 2008 г. россиянином с украинской фамилией Загребельный для конкурса Havok Physics Innovation Contest, проводимого Intel. Проект так понравился публике, что автор решил сделать полноценную игру на базе конкурсного демо и совместно с британской компанией Oovee Game Studios вышел на Kickstarter. 13 июня 2013 г. игра была успешно профинансирована и собрала £60,935 вместо £40,000 запрошенных. Ровно через год Spintires появилась в Steam и получила восторженные отзывы пользователей. А затем Павел Загребельный разругался с Oovee Game и поддержка игры прекратилась.

Впрочем, достаточно быстро автор оригинальной идеи нашел новых партнеров — петербургскую студию Saber Interactive (Will Rock, TimeShift и др. игры) и новых издателей, французскую Focus Home Interactive. Так появилась обновленная и улучшенная версия игры – Spintires: MudRunner, которая вышла в Steam в конце 2017 г. В 2019 г. слово Spintires из названия все же убрали, т.к. Oovee Game Studios решила возобновить поддержку оригинальной Spintires, в название которой, наоборот, добавили фразу The Original Game. Одновременно с ПК MudRunner появилась на PlayStation 4 и Xbox One, а в 2018 г. — и на Nintendo Switch. В 2018 г. к игре вышло несколько бесплатных карт и большое платное расширение American Wilds с американскими автомобилями и двумя картами-песочницами.

Оригинальная Spintires тоже обновилась. В конце 2019 г. к игре вышло одно бесплатное и два платных DLC, причем одно по мотивам Чернобыля. Впрочем, пользователи встретили эти обновления прохладно, за прошедшие 5 лет сообщество моддеров успело сделать свои, более интересные карты.

И вот, наконец-то, мы добрались до SnowRunner. В отличие от MudRunner – это полностью новая игра, на обновленном движке, с увеличенными в несколько раз картами, более логичным и живым миром, интересными и разнообразными заданиями и очень неплохим ассортиментом внедорожников, грузовиков, тягачей и вездеходов. SnowRunner разрабатывает та же Saber Interactive, которая за прошедшее время успела сменить владельца: в феврале 2020 г. студию купила шведская Embracer Group, ранее известная как THQ Nordic, а еще раньше как Nordic Games. Кроме гражданства, игра сменила и магазин, на ПК SnowRunner вышла эксклюзивно в Epic Games Store. Предвосхищая возмущение некоторых пользователей, хочется обратить внимание, что в EGS SnowRunner стоит лишь немногим дороже, чем уже несколько устаревшая MudRunner в Steam, предлагая при этом намного больше. Итак, что же нового в SnowRunner?

Основной геймплей SnowRunner остался прежним. Мы все также продираемся по «трассам» разной степени раздолбанности, форсируем разливы рек, бултыхаемся в грязи, скользим по мокрым склонам, тонем в снегу, активно используем лебедку, дергаем рычаг передач и пытаемся хоть на метр приблизиться к нашей цели, что бывает зачастую очень и очень непросто. SnowRunner стала немного проще, чем Spintires и MudRunner, теперь вы можете в любой момент эвакуироваться в свой гараж и попробовать пройти коварный участок еще раз, плюс перемотка ночи в одиночной игре доступна теперь постоянно. Да и в целом игра стала более дружелюбной, вас не бросают сразу же в самую грязь, плюс управление стало немного проще и в целом логичнее.

В отличие от MudRunner, в которой территория США появилась только в DLC, здесь вы начинаете в Мичигане. Причем теперь в игре не отдельные карты с однотипными заданиями, а целые регионы, каждый из которых состоит из трех-четырех карт, связанных между собой, и вы можете спокойно переехать с грузом с одной карты на другую. Мало того, что этого требуют некоторые задания, порой доставлять груз даже в пределах одной карты удобнее через соседнюю область. За осенним Мичиганом (4 карты) следует зимняя Аляска (4 карты), оправдывающая название игры, и весенний Таймыр (3 карты + одна должна появиться в бесплатном DLC). Еще один регион, зимний Кольский полуостров, должен выйти в рамках первой фазы SnowRunner – Season Pass. В целом же, объединённая карта SnowRunner в 3 раза больше по площади, чем общая карта MudRunner и DLC American Wilds. Но, и это важнее, она намного интересней.

SnowRunner стала полноценной автомобильной RPG, в которой вы должны выполнять задания различных компаний и поручения местных жителей, зарабатывать опыт, покупать или находить новые машины, улучшать и изменять сам игровой мир. В одном из первых заданий игры вам предложат помочь отремонтировать разрушенный наводнением мост, доставив к нему необходимые материалы. После починки моста откроется проезд на другую сторону реки, к вашему первому гаражу и новым заданиям. Помочь разгрести завал, убрать рухнувшую опору ЛЭП, починить еще один мост, навести переправу, подвести припасы – благодаря вашим действиям мир игры меняется, появляются более удобные проезды из одной части карты в другую, позволяющие перемещать тяжелые прицепы и крупные грузы, возникают новые задания и т.д.

Да и сами задания стали интереснее. Далеко не всегда это доставка определенных грузов из одной точки в другую. Порой вам необходимо сесть в легкий джип и попробовать забраться на соседнюю гору, чтобы открыть очередную точку обзора (здравствуйте, вышки Assassin’s Creed!), снять данные с метеостанции, найти потерянную машину или апгрейд. Иногда нужно доставить к застрявшей и поврежденной машине запчасти, починить ее, заправить и перетащить в нужное место. Иногда – вытянуть из болота очередного неудачника, доставить кому-то нужный прицеп и т.д. Работы много. В игре больше 200 поручений и заданий, и по ощущениям — более 100 часов геймплея.

А еще в SnowRunner есть уже 40 американских и советских автомобилей производства 60-80-х гг. прошлого века, причем часть из них наконец-то лицензирована. Забавно, что российские разработчики смогли лицензировать многие культовые американские машины, но не смогли получить разрешение ни на одну советскую, российскую, белорусскую или украинскую. Так что в SnowRunner есть настоящие Ford CLT9000, GMC MH9500, International Transtar 4070A, Caterpillar CT680, Chevrolet Kodiak C70, White-Western Star 4964, Pacific P12, Navistar 5000-MV, International PayStar 5070, Chevrolet CK1500, Hummer H2 SUT, International Harvester Scout 800, International Loadstar 1700 и другие американские машины, но все продукты советского автопрома носят ни о чем не говорящие имена типа Azov 73210 (это КамАЗ), DAN 96320 (БАЗ), KOLOB 74760 (белорусский МЗКТ), Step310E (ЗиЛ), Tayga 6436 (украинский КрАЗ), Voron AE-4380 (Урал), ZiKZ 5368 (белорусский МАЗ), Don 71 («Нива»), TUZ 166 (ГАЗ), KHAN 39 Marshall (УАЗ) и т.д.

Кроме расширения автопарка, увеличилось в SnowRunner и количество прицепов – 25 против 18 в MudRunner, грузов – 21 против… 1, типов заданий и т.д. Мало того, теперь вы можете кастомизировать свои внедорожники и тягачи, причем меняя не только тип шин, которые действительно влияют на проходимость, но и добавляя улучшенные версии лебедок, более мощные двигатели, подключаемый полный привод, пониженную передачу, шноркель и т.д. Плюс появились и чисто косметические элементы вроде солнцезащитных козырьков, передних и задних бамперов, колесных дисков, противотуманных фар и т.д.

Но самое главное, в SnowRunner безумно интересно ездить, как доставляя грузы по просьбам жителей, так и просто исследуя карту. Здесь множество интересных, явно с любовью сделанных мест, а каждая дорога станет испытанием вашим нервам и водительским умениям. Да, можно поспорить, насколько правильно показана проходимость той или иной машины, насколько реалистично скользят предназначенные для езды по грязи колеса на обледенелой автостраде и насколько правильно проваливается в грязь заднее левое колесо, но, будем честны, все равно лучше, чем в серии Spintires / MudRunner / SnowRunner, это не реализовано нигде.

Трехмерная колея в грязи, которая остается за вашей машиной; чертовски реалистично выглядящие лужи и жирная даже чисто визуально топь; прячущаяся под снегом непролазная грязь; колесоломные ухабы и колдобины; упавшие на дорогу бревна; разливы рек, которые можно попытаться форсировать по камням; то, как небольшие деревья гнутся и ломаются, если к ним прицепить лебедку; то, как вашу машину смывает бурный поток; как она соскальзывает по мокрому склону… Незабываемые впечатления. Каждое выполненное задание, каждая достигнутая цель приносят здесь невероятное удовольствие.

Единственная претензия, которую я могу предъявить игре – некоторое количество глюков. Например, после переноса автомобиля на стоянку у меня каждый второй раз полностью отключалось управление. К счастью, выход в меню и повторная загрузка легко лечат эту проблему. Кроме того, вызывает некоторые вопросы поведение машин на ухабах. Как по мне, и легкие внедорожники, и тяжелые грузовики слишком уж активно «козлят» на кочках. Впрочем, вспоминая некоторые видео с авторегистраторов, кажется, что такое поведение вполне оправдано.

SnowRunner, пожалуй, лучший на сегодня симулятор езды по бездорожью. И даже то, что игра стала чуть проще и дружелюбней к новичкам, как по мне, положительный знак. Если проект привлечет достаточно игроков, его обновления, а в Season Pass первого года запланировано немало интересного, будут регулярными и игру не ждет забвение. Да, чуть не забыл, SnowRunner, как и предыдущие части, позволяет подключать пользовательские моды, вот только на EGS их прямой поддержки все еще нет, необходима отдельная регистрация на моддерском сайте mod.io.

Обидно, что игру вроде Spintires / MudRunner / SnowRunner разработали не в Украине, уж чего-чего, а бездорожья у нас тоже хватает. Я бы с удовольствием покатался на внедорожнике по Карпатам, по болотам Полесья, по Чернобыльской зоне, по украинскому Крыму, в конце концов. Вдвойне обидно потому, что один из первых симуляторов внедорожников, «Экспедицию-Трофи» на движке Xpand Rally, разрабатывали именно в Киеве. Что ж, вся надежда на моддеров.