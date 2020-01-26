Lightmatter: смертоносная тень





Помните детскую игру «Пол – это лава»? Примерно то же самое происходит и в головоломке от первого лица Lightmatter от студии Tunnel Vision Games. С той лишь разницей, что на освещенных участках пола вы в полнейшей безопасности, но стоит лишь ступить в тень…

Lightmatter Жанр головоломка от первого лица

Платформы Windows

Разработчики Tunnel Vision Games

Издатель Aspyr

Язык английский, русский

Сайты Steam

А начинается все, как водится, с того, что вы приходите в себя в помещении какой-то лаборатории, где что-то пошло не так. Вроде бы вы были на экскурсии, посвященной торжественному запуску первого генератора Lightmatter, способного обеспечить человечество дешевой и безопасной энергией. Но в лаборатории произошло ЧП, всех гостей эвакуировали, а с работниками, похоже, случилось что-то нехорошее. Никаких следов крови, просто брошенные лабораторные халаты, потерянные бейджи, брошенные бумаги, оставленные на столах чашки… Такое впечатление, что люди просто растворились в воздухе, а их пустая одежда упала на пол.

Через некоторое время появится тот, кто все вам объяснит. Основатель и руководитель компании Lightmatter Вергилий, создатель того самого безопасного реактора, производящего дармовую энергию. Он обещает помочь вам выбраться на поверхность, попутно рассказывая о том, с какими трудностями и интригами завистников ему пришлось столкнуться, в то время как он пытается облагодетельствовать все человечество, думает о высших целях и т.п.

С Вергилием что-то тоже не так, сначала он принимает вас за отставшего от экскурсии посетителя, потом за инспектора по безопасности труда, нагрянувшего инкогнито с внеплановой проверкой, затем за пронырливого журналиста и наконец — за шпиона недоброжелателей. Вергилий, похоже, не совсем здоров, да и с реактором и окружающим миром далеко не все в порядке.

Стоит вам сойти с освещенного участка пола и ступить в маслянистую, вязкую даже на вид тень, как она поглотит вас, растворяя плоть. Значит, для того, чтобы выбраться, вам необходимо постоянно освещать себе путь, сначала переносными лампами, так напоминающими турели из Portal 2, потом с помощью специальных световых коннекторов, позволяющих протянуть нечто вроде энергетического луча между двумя точками, освещая все пространство между ними.

Большинство уровней в Lightmatter, как и в других головоломках от первого лица, таких как The Talos Principle, Q.U.B.E. 2 или Superliminal – это пространственные задачки на перемещение. Вам необходимо понять, в какой последовательности переставить лампы, коннекторы, передвинуть платформы или открыть ворота, чтобы шаг за шагом продвинуться к заветной зеленой табличке с надписью «Выход».

На самом деле ничего экстраординарно сложного здесь нет, все задачи логичны и имеют одно правильное решение, его просто необходимо найти. Радует, что в Lightmatter нет сложной акробатики, хотя пару раз придется и попрыгать, плюс достаточно длинный платформенный уровень есть в самом финале.

Авторы Lightmatter совершенно не скрывают название игры, которая вдохновила их на создание собственного проекта, и это, конечно же, Portal. В Lightmatter достаточно отсылок к игре Valve, включая знаменитый тортик. Мало того, сам Вергилий, чей голос будет сопровождать вас все путешествие в ад, расскажет кое-что интересное об экспериментах Aperture Science, а также отметит, что к неодушевленным спутникам в Lightmatter относятся с большим уважением, чем их коллеги в Aperture. Отсылкой к Portal является и возможность попасть за кулисы уровней, и дневники Эллен, рассказывающей, что же на самом деле происходит в лаборатории.

Для головоломки об игре света и тени авторы выбрали графику в стиле cel shading с преобладанием белого с голубоватым оттенком, серого и черного цвета. На выходе получилась очень стильная, почти черно-белая картинка.

Lightmatter — небольшая игра; если не совершать ошибок, правильно решая головоломки с первого раза, ее можно пробежать буквально за два часа. В обычном режиме, чтобы добраться до финальных титров, вам понадобится пара вечеров. Авторы предлагают познакомиться с игрой, попробовав бесплатный вариант Lightmatter – Free to Try с несколькими стартовыми уровнями. Полная игра доступна как DLC к бесплатной и обойдется в 279 грн.

Не могу сказать, что рекомендую Lightmatter буквально всем, но учитывая, что новую часть Portal мы увидим примерно никогда, проект Tunnel Vision Games может стать в некотором роде суррогатной заменой Portal 3. Да, несколько вторичной, но все же заменой.