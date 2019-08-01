Обзор бюджетного смартфона Nokia 4.2





Nokia 4.2 — один из бюджетных смартфонов компании HMD Global, в котором используется «чистый» Android 9 благодаря участию в программе Android One. Кроме этого, производитель обещает неплохую производительность, автономность и делает упор на два модуля камеры. Поэтому давайте посмотрим, что Nokia 4.2 может предложить пользователям на практике.

Комплектация

Смартфон поставляется с таким комплектом аксессуаров: кабель зарядки microUSB, блок питания с силой тока 2 A, скрепка для открытия лотка для сим карт, инструкция. Увы наушников или чехла в комплекте нет, их нужно приобретать отдельно.

Дизайн и эргономичность

Внешний вид Nokia 4.2 выполнен с учётом всех современных тенденций в мире смартфонов, хотя и с поправкой на стоимость модели. На передней панели аппарата разместился 5,71-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и защитным стеклом 2.5D. Сверху у него есть каплевидный вырез для фронтальной камеры, который сливается с рамкой проходящей по всему периметру экрана. Боковые и верхняя рамки в этой модели заметно меньше, чем нижняя. На последней при этом расположен логотип Nokia.

Боковые грани Nokia 4.2 выполнены из глянцевого алюминия, использование данного материала позволило придать телефону хорошую жесткость и монолитность конструкции.

Тыльная сторона также сделана из стекла. На ней разместился сканер отпечатков пальцев, который на миллиметр утоплен в корпус, а выше него находится блок двух камер.

В целом качество сборки Nokia 4.2 оставляет приятное впечатление, нет люфтов и аппарат хорошо проявляет себя при сгибании, скручивании. Но вот по маркости материалов есть претензии, смартфон очень любит собирать на своем стекле отпечатки пальцев и разводы. При этом он очень скользкий и без использования чехла легко может выскочить из рук.

Вес Nokia 4.2 составляет 161 грамм, что нормально учитывая использование стекла и металла, для сравнения Xiaomi Mi Play в пластиковом корпусе весит 150 граммов.

По эргономике клавиш к Nokia 4.2 нет вопросов. С правой стороны разместилась качелька управления громкости и кнопка питания. При этом производитель решил добавить к ней ещё одну функцию, а именно разместил вокруг нее индикатор уведомлений.

С правой стороны находится отдельная клавиша вызова Ассистента Google, она мне показалась лишней, но кому-то может пригодиться. Также над клавишей виртуального помощника разместился лоток для двух SIM-карт формата nano-SIM и карты памяти microSD, но только до 32 ГБ. Впрочем, и за это спасибо, так как конкуренты всё чаще предлагают только гибридные лотки SIM-карт.

На нижней грани смартфона с правой стороны разместился мультимедийный динамик, который утоплен вглубь корпуса и прикрыт защитной сеткой. Посередине находится порт microUSB, который используется для зарядки устройства. А слева – отверстие микрофона.

3,5 мм разъём для наушников производитель решил не убирать из конструкции и разместил его на верхнем торце устройства.

Сканер отпечатков пальцев и лица

Для улучшения безопасности в Nokia 4.2 используется несколько способов аутентификации. Первый это сканер отпечатков пальцев, который, как уже описано выше, расположился на спинке устройства. По его работе нет претензий, он срабатывает быстро, с точностью примерно 8 из 10. Но из-за того, что он мало утоплен в корпус, его не всегда удаётся найти с первого раза на ощупь. Хотя возможно к нему нужно просто дольше привыкать.

Второй способ разблокировки – это распознавание по лицу. Оно срабатывает дольше, чем сканер отпечатков и при плохом освещении не всегда работает в принципе, поэтому всё равно приходится прикладывать палец к сканеру или вводить пароль. Кроме этого, для распознавания лица Nokia 4.2 использует только камеру, а это не самый безопасный способ аутентификации, ведь камеру можно обмануть с помощью фото или видео.

Дисплей Nokia 4.2

В смартфоне используется 5,71-дюймовый a-Si TFT экран с разрешением 1520х720, соотношением сторон 19:9 и плотностью пикселей 295 ppi. Настроек дисплея в Nokia 4.2 нет, и этого не хватает, так как с заводской калибровкой картинка получается довольно «холодной». По нашим замерам экран обеспечивает цветовой охват чуть меньше треугольника sRGB, цветовую температуру на уровне 7500К, неравномерную гамма-кривую на уровне 2.1, уклон в синие и зелёные оттенки, но при этом равномерную подсветку.

При обычном дневном свете яркости экрана Nokia 4.2 достаточно для комфортно работы со смартфоном, но если погода очень солнечная, то её не хватает. Ночью минимальная яркость не режет глаза, и если нужно ещё больше её уменьшить, то для этого есть ночной режим.

В целом с поправкой на цену, дисплей в Nokia 4.2 неплохой, но хотелось бы иметь возможность подкорректировать его цветопередачу.

Оснащение и производительность

В Nokia 4.2 установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439 с частотой работы от 960 МГц до 2,16 ГГц в пике. Его мощности хватает для повседневных задач, но вот уже с играми смартфон справляется плохо. На нем можно поиграть в нетребовательные аркады или в некоторые динамические игры на минимальных настройках графики. Оперативной памяти в смартфоне 3 ГБ, но половина ее уходит под нужды операционной системы. Хотя здесь на выручку приходит «чистый» Android 9, благодаря которому устройство работает относительно шустро и проблем с зависаниями или долгим откликом замечено не было. Также радует, что благодаря программе Android One смартфон будет стабильно получать обновления безопасности и другие нововведения Android.

Из беспроводных коммуникаций в Nokia 4.2 есть Bluetooth 4.2 c поддержкой аудиокодеков: SBS, AAC, aptX, aptX HD и LDAC. Также установлен модуль FM, NFC и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Качество связи у смартфона хорошее, он нормально держит сигнал как в метро, так и в многолюдных местах.

Как я говорил выше, у Nokia 4.2 есть слот microSD, который даже несмотря на поддержку карт памяти только до 32 ГБ приходится очень кстати, так как объём встроенной в аппарат памяти тоже 32 ГБ, из которых изначально свободно около 22,0 ГБ.

Камеры

В смартфоне установлено две камеры: основная 13-мегапиксельная с диафрагмой f/2.2 и дополнительная 2-мегапиксельная для создания эффекта боке и такой же диафрагмой f/2.2. Чтобы далеко не забегать, можно сразу отметить, что основная камера снимает посредственно. Но это особенность большинства бюджетных моделей, зато у Nokia 4.2 есть продвинутый режим съемки, который позволяет настроить чувствительность, баланс белого, режим фокуса, скорость затвора и экспокоррекцию. Последняя включается перетягиваем затвора вверх, и такой метод раньше был в смартфонах LUMIA.

Дополнительная камера позволяет делать снимки с размытием заднего фона. Фронтальная камера на 8 мегапикселей со светосилой f/2.0. Снимки получаются неплохие, но ей не хватает контрастности и хромает цветопередача.

Автономность

Ёмкость аккумулятора Nokia 4.2 составляет 3000 мАч, в тесте PCMark смартфон проработал 5 часов и 54 минуты, а при умеренном реальном использовании с навигацией, интернетом и звонками аппарат держится сутки. Но стоит добавить к этому игры, и подзарядить смартфон придется уже вечером. Если же использовать Nokia 4.2 в качестве второго телефона для звонков и общения в мессенджерах, то можно растянуть время работы до двух дней.