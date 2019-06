Рецензия на фильм Murder Mystery / «Загадочное убийство»

Мы бы совершенно точно не обратили внимание на детективную комедию Murder Mystery / «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон, если бы Netflix с гордостью не сообщил, что этот фильм поставил рекорд сервиса по просмотрам за первые три дня. Картину посмотрело более 30 млн. зрителей. Просто невероятная цифра!

Murder Mystery / «Загадочное убийство» Жанр комедия, детектив

Режиссер Кайл Ньюачек

В ролях Адам Сэндлер (Ник Шпиц), Дженнифер Энистон (Одри Шпиц), Люк Эванс (Чарльз Кавендиш), Джемма Артертон (Грейс Баллард), Теренс Стэмп (Малькольм Куинс) и др.

Студии Happy Madison Productions, Netflix

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Точнее, за первые три дня фильм хотя бы на 70% посмотрели с 30,869,863 аккаунтов. Число зрителей как минимум в 1,5-2 раза выше, учитывая, что многие аккаунты Netflix подразумевают использование нескольких экранов, плюс распространен совместный просмотр, в том числе на экране телевизора. Но даже если взять число зрителей за 30 млн., то, если бы картину демонстрировали в кинотеатрах, она собрала бы в первый уикэнд более $300 млн.! Извините, но это уже уровень Avengers: Endgame. Другое дело, что на комедию с Сэндлером и Энистон в кино пойдут немногие, это именно тот дурацкий фильм, который можно посмотреть дома, под ужин или пиво с друзьями. Не напрягаясь, пропуская целые эпизоды, но при этом не теряя ровным счетом ничего. Фильм для фона.

Ник Шпиц – Нью-Йоркский коп-неудачник, который с трудом сдал зачет по стрельбе во время окончания академии, а 15 лет спустя трижды провалил экзамен на детектива. Тем не менее, он врет жене, рассказывая, что его повысили. Одри Шпиц работает в парикмахерском салоне, обожает читать детективы и вот уже 15 лет ждет, что муж повезет ее на обещанный медовый месяц в Европу. Припертый к стенке, Ник соглашается на путешествие, но происходит так, что пара обычных американских обывателей попадает на шикарную яхту в Средиземноморье и оказывается свидетелями убийства. Мало того, подозрение падает именно на них. Ник и Одри должны применить все свои таланты, чтобы выжить и поймать настоящего преступника.

Из этого сюжета легко сделать как психологический триллер, так и нуарный детектив, но нет, авторы Murder Mystery выбрали комедийный жанр, мало того, фильм является прямой и достаточно топорной пародией на детективы Агаты Кристи.

Вообще, у картины достаточно непростая судьба. Работы над фильмом начались еще в 2012 г., главную роль в нем должна была исполнить Шарлиз Терон, а режиссерское кресло планировалось отдать Джону Мэддену (Shakespeare in Love, выигравший семь «Оскаров»; The Best Exotic Marigold Hotel; Miss Sloane). После анонса фильмом заинтересовалась Walt Disney Studios, которая планировала пригласить Кевина Макдональда (One Day in September, Touching the Void, The Last King of Scotland) в качестве режиссера. В актерском составе вроде бы появились Колин Ферт, Эмили Блант и Адам Сэндлер. Но и здесь не срослось. В 2013 г. фильмом для печально известной The Weinstein Company занялась Энн Флетчер (Step Up, 27 Dresses, The Proposal), а Шарлиз Терон стала исполнительным продюсером. Впрочем, проблемы с компанией Харви Вайнштейна не помогли работе над фильмом. В марте 2018 г. The Weinstein Company была объявлена банкротом.

В итоге всех этих пертурбаций фильм оказался у Netflix, а режиссером картины был назначен Кайл Ньюачек, лучше всего известный по шоу Workaholics для Comedy Central, в котором он же и снимался. К актерскому составу присоединилась внушительная команда звезд: Дженнифер Энистон (Friends, Bruce Almighty, Marley & Me), Люк Эванс (The Three Musketeers, The Alienist, Beauty and the Beast), Джемма Артертон (Vita & Virginia, The Girl with All the Gifts) и Теренс Стэмп (Billy Budd, The Collector, Song for Marion). Неплохо для комедии на Netflix.

Собственно, как фильм Murder Mystery – это дурацкая комедия положений, в которой карикатурные нью-йоркские обыватели сталкиваются с миром европейских богачей, столь же карикатурным и нелепым. Обыватели регулярно попадают впросак и совершают не самые умные поступки, но в итоге выходят победителями и разоблачают преступников в стиле Эркюля Пуаро. Все актеры невообразимо переигрывают, особенно исполнители главных ролей, но, кажется, такова здесь режиссерская установка.

Если вы любите непритязательные шутки и фильмы Адама Сэндлера, можете посвятить Murder Mystery полтора часа своего времени, но на многое рассчитывать не стоит. И да, фильм лучше смотреть на языке оригинала, русский перевод оставляет желать лучшего.

Интересно, что Netflix подписал контракт с Сэндлером на четыре фильма ещё в 2015 г., а в 2017 г. его продлили еще на четыре картины. Учитывая рекорд Murder Mystery стоит ожидать еще больше комедий с Сэндлером. Помните, Netflix снимает то, что вы смотрите.