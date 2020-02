Рецензия на фильм Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) / «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)»

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) – фильм, задуманный Марго Робби, спродюсированный Марго Робби и сыгранный Марго Робби. И идти на него стоит в первую очередь для того, чтобы посмотреть на… ну, вы поняли.

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) / «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)» Жанр фильм по комиксу

Режиссер Кэти Янь

В ролях Марго Робби (Харлин Квинзель / Харли Квинн), Джерни Смоллетт-Белл (Чёрная Канарейка), Мэри Элизабет Уинстэд (Хелена Бертинелли / Охотница), Рози Перес (Рене Монтойя), Элла Джей Баско (Кассандра Кейн), Юэн Макгрегор (Роман Сайонис / Чёрная Маска), Крис Мессина (Виктор Зас) и др.

Студии DC Films, LuckyChap Entertainment, Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Пока Marvel / Disney лепят невероятно пафосный эпос MCU, плотно стыкуя следующий фильм саги с предыдущим, DC / Warner Bros. пошли иным путем, и каждый новый фильм DC Extended Universe не похож и, кажется, даже намеренно не связан с остальными. Пафосный и эпичный Justice League сменяется юмористическим Aquaman, за которым идет совершенно уж подростковый Shazam!. Теперь же пришла очередь женской версии Deadpool с командой разбитных дамочек, доказывающих грубым мужланам, что они в состоянии обойтись и без их навязчивого присутствия.

Сразу после выхода в целом неплохого, но слишком уж хаотичного и бессмысленного Suicide Squad, который, тем не менее, собрал в прокате вполне весомые $746 млн., было очевидно, что чуть ли не единственный член представленной в фильме команды, достойный отдельной картины – это Харли Квинн в исполнении Марго Робби. Актриса настолько комфортно чувствовала себя в роли полубезумного доктора-психиатра со склонностью к разрушению, что решила взять судьбу следующего фильма о своем персонаже в собственные руки.

Робби уговорила Warner Bros дать старт проекту. Робби выступила одним из продюсеров фильма. Робби нашла режиссера и сценариста. Робби участвовала в подборе актеров на главные роли. Не удивляйтесь, что несмотря на то, что фильм называется Birds of Prey, одной птички на экране будет намного больше, чем остальных. По сути, это бенефис «of One Harley Quinn», а не история команды женщин-мстительниц.

Итак, Харли Квинн решила порвать со своим парнем, или наоборот, Джокер выбросил Харлин Квинзель из своей жизни. И не как обычно, а в этот раз по-настоящему. Вот только Джокер был козырной картой девушки, и без его незримого присутствия за её плечом она становится слишком легкой мишенью, а число людей, которым есть за что ненавидеть Харли Квинн, медленно, но уверенно приближается к числу жителей Готэма. И главным врагом Харли оказывается преступный босс Роман Сайонис (Юэн Макгрегор), он же Чёрная Маска, социопат с купой психологических проблем, на службе у которого оказывается еще один психопат, убийца и садист — помешанный на ножах Виктор Зас, с которым многие наши читатели знакомы по серии игр Batman: Arkham. Впрочем, Харли Квинн — не единственная женщина, которая насолила Роману Сайонису…

Проще всего охарактеризовать Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) как Deadpool, которого мог бы снять Тарантино. История здесь рассказывается от лица самой Харли Квинн, которая: а) непоследовательна, б) рассказчик еще тот. Впрочем, нелинейным монтажом создатели фильма балуются только в первой половине картины, зато всякие штучки в стиле комиксов – представление героев, наклейки, надписи, комментарии, флэшбеки, используют до самых финальных титров. Выглядит все это забавно, ярко и весело.

Вообще, картинка в Birds of Prey получилась на удивление неплохая. Яркие костюмы, безумные сочетания цветов, использование подсветок и тонирований кадра в разные цвета. Кстати, некоторые локации, в которых происходит действие фильма, до боли напоминают игровые, из тех же игр серии Batman: Arkham. Плюс здесь, скажем так, очень изобретательная постановка драк. Харли и ее подружки предпочитают пользоваться холодным оружием, своими руками и ногами, плюс предметами окружения (ну, все, кроме Охотницы, которая, соответственно, охотится). И делают это весьма изобретательно. В стиле того же Deadpool, только почти без крови.

Полное название фильма – Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), которого локализаторы в России просто испугались («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»), а в Украине не смогли адекватно перевести («Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)»), очень точно отражает его суть. Emancipation – это и просто освобождение, и освобождение из-под контроля, ограничения, опеки родителей, а также это борьба женщин за равноправие в общественной, трудовой и семейной жизни. Birds of Prey – очень феминистский фильм, который не забывает подчёркивать это чуть ли не в каждой сцене. Все противники «Птиц» – исключительно мужчины (во всем фильме есть только пара женщин-охотников, выступающих против Харли и ее подруг), которые хотят видеть их сексуально, экономически и профессионально зависимыми от себя. «Он ненавидит меня потому, что у меня есть вагина», говорит Харли Квинн о Романе Сайонисе. Неудивительно, что оценки фильма на IMDb, поставленные женщинами и мужчинами, отличаются чуть ли не на балл. Впрочем, если авторы Birds of Prey немного и передергивают, то делают это с благими намерениями и частично в шуточной форме. Если у вас проблемы с восприятием феминизма, лучше пропустите этот фильм.

Еще один очевидный недостаток Birds of Prey в том, что Марго Робби бесстыдно перетянула одеяло на себя. Понятное дело, что Харли Квинн — намного более известный и намного более харизматичный персонаж, чем Чёрная Канарейка, Охотница, Рене Монтойя или Кассандра Кейн, о большинстве из которых рядовой зритель даже и не знает. Но в таком случае не стоило называть фильм «Хищные птицы». Потому что никакой команды здесь нет, а образы остальных героинь совершенно не раскрыты. Нет, Канарейка, конечно, чертовски стильная, а за Мэри Элизабет Уинстэд в роли Охотницы можно простить многое, но все же Робби следовало быть чуть скромнее.

Да, и еще здесь есть проблема с противниками. Чёрная Маска в исполнении Юэна Макгрегора выглядит как капризный ребенок с эдиповым комплексом, а демонический по играм Виктор Зас превращается в заурядного психопата с ножом. Обидно за персонажа, он, конечно, редкий мерзавец, но достоин более уважительного отношения.

Как я уже написал в самом первом абзаце, идти на Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) стоит ради Марго Робби. Актриса, по какому-то недоразумению не получившая до сих пор ни одной высшей кинонаграды, отрывается здесь по полной, и ей действительно очень комфортно в роли безумного Арлекина, освободившегося наконец-то от своего хозяина. Судя по всему, если Birds of Prey покажут неплохие сборы, а бюджет здесь вдвое скромнее, чем у Suicide Squad, нас ждет продолжение, и не одно.

Да, и еще раз напоминаю, что Birds of Prey строго противопоказана сторонникам патриархата, библейских ценностей и прочих скреп.