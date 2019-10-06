Рецензия на фильм DOOM: Annihilation / «DOOM: Аннигиляция»

Не думал, что когда-нибудь скажу это, но фильм DOOM (2005) с Карлом Урбаном, Дуэйном Джонсоном и Розамундой Пайк – великолепная экранизация культовой игры. Особенно на фоне новой версии под названием DOOM: Annihilation, вышедшей сразу в формате Direct-to-video.

DOOM: Annihilation / «DOOM: Аннигиляция» Жанр хоррор, боевик

Режиссер Тони Джильо

В ролях Эми Мэнсон (Джоан Дарк), Нина Бергман (Карли), Луис Мэндилор (капеллан), Доминик Мафэм (доктор Бетрюгер), Люк Аллен-Гейл (Стуон) и др.

Студии Universal 1440, Universal Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

DOOM (2005), несмотря на участие очень неплохих актеров и бюджет в $60 млн., с треском провалился в прокате, заработав лишь $56 млн. Фильм собрал крайне негативные отзывы как прессы, так и зрителей. Его текущий рейтинг на IMDb – 5,2/10 при более чем 100 тыс. пользователей, оценивших картину. Тем не менее, у картины все-таки был ряд положительных качеств – участие именитых актеров, в целом неплохая картинка, отличный эпизод с видом от первого лица и, и это самое главное, тот фильм, при всех его недостатках, был снят с уважением к оригинальной игре. Ничего этого у DOOM: Annihilation, к сожалению, нет. Ни хороших актеров, ни бюджета, ни спецэффектов, ни уважения.

Я не знаю, кому в голову пришла идея в преддверии выхода DOOM Eternal (22 ноября 2019) переснять фильм 2005 г., но в этот раз решили не рисковать, взяв никому не известных актеров, урезав бюджет и отдав написание сценария самому режиссеру картины Тони Джильо, давно подвязавшему снимать разнообразный треш. В числе режиссерских работ Тони такие плохие фильмы как In Enemy Hands, Chaos, Timber Falls, Extraction и S.W.A.T.: Under Siege. Что ж, DOOM: Annihilation станет жемчужиной его резюме. От греха подальше фильм решили не выпускать в кинотеатрах, впрочем, ведущие стриминговые сервисы им тоже не заинтересовались. В итоге – формат Direct-to-video, кладбище плохих фильмов. Но мы, конечно же, не могли просто так пройти мимо экранизации одной из самых известных видеоигр.

Сюжет вы наверняка знаете. Секретная лаборатория на Марсе, в данном случае на Фобосе, порталы, группа морских пехотинцев, демоны из ада — одним словом, все как обычно. Проблема в том, что даже из этого банального до одури сюжета при желании можно было бы сделать что-нибудь интересное, но увы. В Doom: Annihilation плохо абсолютно все. Вообще все.

Актеры даже не пытаются играть. Совсем. Они повторяют шаблонные фразы, которые заменяют здесь диалоги, то совсем без эмоций, до на три-четыре тона переигрывая. И да, ни одной известной фамилии вы в титрах не увидите, разве что Доминик Мафэм, «играющий» доктора Бетрюгера, уже где-то мелькал. Пусть так, но все-таки можно было бы выбрать на главную роль не такую серую, совершенно невыразительную и абсолютно нехаризматичую актрису. Та же Нина Бергман, играющая Карли, выглядит лучшим вариантом.

Ладно, с актерами не сложилось. Но почему здесь все настолько шаблонно, причем сделано по шаблонам дешевого студенческого слешера? Среди героев есть суровый капитан, который, конечно же, героически погибнет, прикрывая отход остальных; есть огромный негр со здоровой пушкой, который погибнет одним из самых первых; есть морпех-истеричка, явно сбежавший из дешевой комедии; есть бой-баба, не теряющая самообладания ни при каких обстоятельствах; есть священник, который перед смертью сделает что-то важное; есть симпатичная девочка, вся задача которой состоит в том, чтобы в финале фильма передать главной героине Красный ключ; есть умник-ученый, который умеет чинить атомные реакторы со смартфона, и т.д.

Выглядит DOOM: Annihilation как дешевый треш-слешер с зомби на космической станции. В роли монстров – студенты в лабораторных халатах с лицами, измазанными зеленкой. В роли космической станции – какой-то промышленный объект. Впрочем, авторы все-таки удосужились одеть одного из актеров в костюм Барона ада и «научили» его швыряться файерболами. Но толку? И да, авторы попытались сделать в DOOM: Annihilation эпизод с видом от первого лица… и лучше бы они этого не делали.

Из атрибутов, связывающих фильм с серией игр DOOM, здесь есть уже названный выше Барон ада, Адские врата, Красный ключ и, конечно же, BFG-9000. Вот только эта BFG почему-то стреляет совсем без сплеш-демаджа. Зачем вообще нужна такая BFG? Кроме того, авторы вставили в фильм пару отсылок к другим играм id Software, в основном в виде имен убитых на станции солдат и ученых. Ну хоть что-то.

Дешевая студенческая постановка, со слабыми спецэффектами, отвратительной актерской «игрой», ужасными перестрелками и криворукими космическими морпехами. Doom: Annihilation, пожалуй, худшая экранизация видеоигры в истории. Не тратьте полтора часа своего времени, мы уже сделали это за вас.