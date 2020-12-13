Рецензия на фильм Rose Island / «Невероятная история Острова роз»

История, рассказанная в итальянском фильме L’incredibile storia dell’Isola delle Rose / Rose Island / «Невероятная история Острова роз», действительно звучит совершенно невероятно, тем не менее, она произошла на самом деле и лишь слегка прикрашена киношниками. Это история о парне, который не хотел подчиняться никаким правилам. Плюс, это история о человеке, готовом на все, чтобы завоевать сердце любимой девушки. Выбирайте, какой из посылов вам ближе.

Rose Island / «Невероятная история Острова роз» Жанр биографическая драма, комедия

Режиссер Сидней Сибилия

В ролях Элио Джермано (Джорджио Роза), Матильда Де Анджелис (Габриэлла), Леонардо Лиди (Маурицио Орландини), Фабрицио Бентивольо (Франко Рестиво), Лука Зингаретти (Джованни Леоне), Том Влашиха (В.Р. Нейманн), Виолетта Зирони (Франка) и др.

Студии Groenlandia, Netflix

Год выпуска 2020

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1968 г. Рок-н-ролл, миниюбки, красивые автомобили, война во Вьетнаме, студенческие выступления по всей Европе. Но молодому Джорджио Роза совсем не до того. Хотя он и выпустился только что из престижного итальянского вуза с модной и уважаемой в конце 60-х специальностью «инженер», жить как все он не может. То нарушит правила поведения в воздухе на биплане собственной конструкции, то попадется полиции на угловатом автомобиле без регистрации, который он сам и построил. Джорджио не понимают родители, ему тяжело общаться с чиновниками, к тому же, его несколько лет назад бросила девушка и он никак не может смириться с этой потерей.

В один прекрасный день Джорджио Роза приходит в голову гениальная идея. Если в Италии так много правил и предписаний, почему бы не создать собственную страну, где можно делать все, что ты хочешь. Независимое государство за пределами территориальных вод Италии, прямо напротив курорта Римини. А так как Джорджио — талантливый инженер, он решает сконструировать и построить собственный остров – платформу в международных водах. И этим молодой человек открывает настоящий пифос Пандоры. Самопровозглашенная республика – кость в горле итальянским чиновникам и Ватикану, которые и так переживают серьезный стресс из-за всех этих сексуальных, музыкальных, технических и прочих революций. Италия объявляет Роза войну.

Как бы фантастически ни звучала рассказанная в Rose Island история, она действительно случилась в 1968 г. Джорджио Роза, Габриэлла, их друзья и показанные в фильме итальянские и международные чиновники – абсолютно реальные люди. К сожалению, сам президент Республики острова Роз не дожил до премьеры фильма о себе, Джорджио Роза скончался в 2017 г., но перед смертью благословил киношников на работу.

Вообще, в истории человечества было несколько микронаций, часть из которых провозглашала независимость на борту кораблей, стоящих на якоре за пределами территориальных вод, или на морских платформах. Например, Княжество Силенд, созданное на бывшей зенитной платформе Рафс-Тауэр, существует и по сей день. Действует и основанное в космосе виртуальное государство Асгардия, к которому присоединилось уже более миллиона человек. Впрочем, в большинстве случаев микронации – короткоживущие образования, первый же конфликт с «настоящими» государствами, рядом или на территории которых они находятся, заканчивается плачевно. Если вы заглянете в Википедию, то узнаете, что и Республика острова Роз просуществовала недолго, но жизнь ее получилась яркой и красивой.

Похоже, что кроме желания рассказать интересую историю, создателей фильма собственно и привлекла эта красота, стиль и дух эпохи, в которую была создана Республика острова Роз. И они попытались передать ее во всей красе. Rose Island – красивый фильм в ярких тонах 60-х. Здесь шикарные интерьеры, потрясающие итальянские автомобили, девушки в коротких ярких юбках, музыка, атмосфера гламурной пляжной вечеринки. По настроению Rose Island близок к фильму The Boat That Rocked / «Рок-волна», события которого происходили примерно в это же время и тоже в международных водах. Впрочем, есть у Rose Island и собственная итальянская изюминка.

В картине много отсылок и атрибутов той эпохи: мотоциклы Ducati, гонки в Имоле, зарождающийся Европейский Союз, секс-революция, слом традиционного итальянского общества, снижение тотального влияния церкви. Похоже, авторы даже немного скучают по тем временам, когда их страна претерпевала интересные социальные сдвиги. И хотя они и показывают чиновников итальянского правительства как смешных болванов, есть все же в этом подшучивании над отцами-основателями и нотка уважения, все-таки они говорят о людях, стоявших у истоков Республики.

Rose Island — достаточно простая, легкая итальянская комедия, которых в последнее время очень не хватало. Ее сюжет и финал можно предсказать в самом начале, но герои этой истории настолько милые и симпатичные парни и девушки, что им моментально прощаешь эту простоту. Как прощаешь и несколько слезливый и не совсем соответствующий реальности финал. Артиллерийского обстрела в конце не было, Республика острова Роз закончила свое существование намного прозаичнее. Впрочем, кто сказал, что Джорджио Роза проиграл? Кажется, главный приз он все-таки отхватил.