Рецензия на фильм «Зов предков» / The Call of the Wild

«Зов предков» (The Call of the Wild) – это новая адаптация одноименной повести Джека Лондона, в которой Харрисон Форд заводит дружбу с псом, созданным при помощи CGI. Фильм напоминает большое приключение в живописной местности, из которого предусмотрительно исключили кровавые сцены.

«Зов предков» / The Call of the Wild Жанр драма, приключения

Режиссер Крис Сандерс

В ролях Харрисон Форд (Джон Торнтон), Терри Нотари (Бак), Кара Джи (Франсуа), Омар Си (Перро), Карен Гиллан (Мерседес), Дэн Стивенс (Хол), Брэдли Уитфорд (судья Миллер), Уэс Браун (полицейский), Колин Вуделл (Чарльз), Алекс Соловиц (Миннер) и др.

Компании 3 Arts Entertainment, 20th Century Studios

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Как и в произведении Джека Лондона, действие фильма происходит в конце 1890-х. Центральным персонажем фильма становится Бак – крупный длинношерстный пес, который живет в доме зажиточного судьи. Как раз на таких больших и сильных собак вырос спрос после того, как люди со всего мира ринулись искать золото на территории северной Канады. Это стало причиной похищения Бака, привыкшего к избалованной жизни, который впервые сталкивается с жестокостью со стороны человека. Вскоре пса продадут новому хозяину, и он, выполняя тяжелую работу, проявит себя неожиданным образом.

Так как основные события ленты разворачиваются на территории Юкон, в кадре часто мелькают горные заснеженные вершины и заледеневшие реки. Их красоту в ночное время подчеркивает северное сияние, которое еще больше отдаляет Бака от цивилизованного мира, к которому он привык. Даже если часть этой завораживающей картины создана с помощью компьютерной графики, оператор фильма Януш Каминский (постоянный оператор Стивена Спилберга, получивший два «Оскара») находит правильные ракурсы, благодаря которым величие природы открывается с впечатляющей силой.

Пейзажи появляются на экране не сразу, сперва происходит знакомство с Баком, которого создатели фильма решили сделать в CGI. На съемочной площадке Бака играл актер Терри Нотари, чьи эмоции совместили с наружностью собаки, взятой из приюта, которая прошла цифровое сканирование. Так в фильме появился огромный пес, представляющий собой смесь сенбернара и шотландской овчарки, чьи глаза живо реагируют на происходящее. Сперва кажется, что привыкнуть к ненастоящему четвероногому будет сложно, но пес довольно проворно двигается, а его обличье не отвлекает от других деталей фильма.

Спасибо сценаристам за то, что они не додумались сделать собаку говорящей (концепт Lady and the Tramp или The Lion King тут бы точно не сработал). Вместо этого рассказчиком выступает персонаж Джона Торнтона (Харрисон Форд), который помогает понять, что чувствует Бак.

Интересно, что Джон Торнтон в фильме становится несколько мягче, у него появляется особая причина взаимопонимания с собакой. Некоторым трансформациям в киноленте подвергаются и другие герои, например, курьеры почтовой службы Франсуа и Перро. Один из них превращается в женского персонажа (видимо, просто для разнообразия истории), а второй обретает более добродушные черты характера.

Экранизация смягчает еще несколько эпизодов, избегая жестоких сцен, описанных Джеком Лондоном. Это вполне ожидаемо от корпорации The Walt Disney Company, запустившей ребрендинг 20th Century Fox (к слову, «Зов предков» станет первым фильмом, в титрах которого киностудия будет указана как 20th Century Studios). К счастью, ориентир на семейный формат просмотра не портит основной посыл истории, скорее делает его немного сказочнее за счет отсутствия излишне суровых моментов.

Пользуясь адаптированным сценарием, режиссер Крис Сандерс (работал над Lilo & Stitch и How to Train Your Dragon) создает картину, которая по настроению напоминает приключенческий мультфильм. У Сандерса все происходящее работает по успешной формуле: события приковывают к экрану, заставляя переживать за героев, а центральные персонажи воодушевляют, вызывая симпатию своей дружбой.

Как бы режиссер ни продумывал успех ленты, есть вероятность, что без участия Харрисона Форда, годами пускающегося в киноавантюры, «Зов предков» мог бы не сработать. Благо Форд согласился на съемки, добавив фильму свой актерский шарм. Неизвестно, как долго он взаимодействовал с артистом, изображающим собаку, но в финальном варианте фильма взаимопонимание с Баком кажется вполне естественным.