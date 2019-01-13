Рецензия на фильм «Темное зеркало» / Look Away

Фильм Look Away, получивший в прокате название «Темное зеркало», поведает историю о злом двойнике – идея совершенно не новая, но вполне приемлемая для триллера. Это, конечно, если создатели смогут придумать, как увлекательно закрутить сюжет и подключить к нему актеров. В этой ленте не происходит ни того, ни другого. Вместо этого зрителю преподносят незатейливые эротические сцены и семейные проблемы, в которые вовлечено зеркальное отражение главной героини фильма.

«Темное зеркало» / Look Away Жанр триллер

Режиссер Асаф Бернштейн

В ролях Индиа Айсли (Мария / Яирам), Джейсон Айзекс (Дэн), Мира Сорвино (Эми), Пенелопа Митчелл (Лили), Харрисон Гилбертсон (Шон)

Студии Ace In The Hole Films, Buffalo Gal Pictures, Dana Lustig Productions

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

Сайты IMDb

Перед нами открывается жизнь старшеклассницы Марии – она замкнутая и отчужденная девушка, которая становится объектом насмешек для школьников. Дома Мария тоже не чувствует себя комфортно. Ее отец – пластический хирург – видит в ней неудачницу и морально подавляет дочь. Мать девочки боится потерять мужа, поэтому полностью поддается его контролю. В этой «прекрасной» и «светлой» атмосфере главная героиня еще больше закрывается от внешнего мира. Внезапно она осознает, что все это время была не одна. С Марией начинает говорить ее отражение, уверяя школьницу, что вокруг нет людей, беспокоящихся о ней. И только отражение, имя которому Яирам (о, как оригинально и загадочно), может взять жизнь Марии под контроль.

Знакомство с отражением происходит в большом доме, где живет Мария. Его интерьер создатели фильма используют как один из элементов, нагнетающих мрак. Большая часть сцен с Яирам сняты в ванной комнате, поэтому от нее порядком устаешь. Правда, есть и другие локации – это школа, каток и приемная отца Марии. На его рабочем месте мы еще раз убеждаемся в странности родителя главной героини, но от этого легче не становится.

Стоит сказать, что подсказку о происхождении отражения по имени Яирам сценарист и режиссер Асаф Бернштейн дает зрителю с первых секунд фильма. Это сильно разочаровывает, но, по всей видимости, не Бернштейна. Позже он предпринимает попытку запутать историю, оставляя вопрос о мистицизме подвешенным в воздухе. Получается довольно нелепо – если сценарист не может объяснить причину психологических или сверхъестественных событий, связанных с главной героиней, то почему об этом должен беспокоиться зритель.

«Темное зеркало» затрагивает тему буллинга в школе, раскрытие которой актуально в рамках любого жанра кино. Но одношкольники Марии ведут себя так глупо и нелогично, что это невозможно оправдать даже подростковым возрастом. Появляется тут и классическая любовная тема – притяжение к парню лучшей подруги, обыгранная без особых сюрпризов. Когда становится совсем скучно, создатели разбавляют фильм обнаженкой, что в сочетании со школьниками, мягко говоря, не очень. Дабы понять, как уныло идет сюжет, вот подсказка – под конец фильма главная героиня раздевается все чаще.

Актриса Индиа Айсли, сыгравшая Марию, пытается вытянуть игру миловидной внешностью. В остальном поведение ее персонажа начинает напоминать о фильме «Тело Дженнифер», да только без демонического вмешательства.

Самого неприятного персонажа в лице пластического хирурга сыграл британский актер Джейсон Айзекс. Он известен как Люциус Малфой в фильмах о Гарри Поттере, полковник Уильям Тэвингтон в драме «Патриот» и Георгий Жуков в комедии «Смерть Сталина». Что сподвигло Айзекса сняться в «Темном зеркале», совершенно не ясно, разве что привычка играть отрицательных героев. Роль актера в этом фильме запоминается только отталкивающими отрывками сюжета – странными отношениями с дочерью и нездоровой одержимостью придерживаться идеала. Как, например, предложением и без того красивой Марии сделать ряд пластических операций.

Хуже провального и не до конца продуманного сюжета может быть только плохая графика. К счастью, в «Темном зеркале» есть всего одна такая сцена – разрезанное скальпелем горло, из которого максимально неестественно течет кровь. Честно говоря, не совсем ясно, зачем ее дополнили визуальными эффектами, а не профессиональным гримом. Но кому какая разница (даже съемочной команде не хотелось заморачиваться), этот фильм вряд ли кто-то будет пересматривать.

Лента «Темное зеркало» вышла на большие экраны, но лучше бы на ее месте в украинском прокате оказался другой, более стоящий фильм. История о Марии не дотягивает ни до триллера, ни до хоррора, ни до мистики. Кино могло бы удерживать мрачное настроение и пугать зрителя, но вместо этого режиссер погружается в неоднозначные интерпретации. Получается пустая трата времени и бюджета.