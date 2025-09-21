Рецензия на фильм "Большое смелое красивое путешествие" / A Big Bold Beautiful Journey

На неделе стартовал прокат романтического фэнтези с поистине эпическим названием «Большое смелое красивое путешествие» и с большими и красивыми голливудскими звездами в кадре Колином Фарреллом и Марго Робби. В обзоре ниже разбираемся, будет ли целесообразной среди всех этих самопровозглашенных эпитетов характеристика «интересная» по отношению к обещанному зрителям фантастическому путешествию.

Плюсы: красивые актеры в центре повествования; несколько забавных эпизодов, интересный концепт на уровне замысла; Минусы: сгенерированная ИИ история, начисто лишенная жизни и эмоций; хорошим актерам нечего играть; наивность и общая кринжовость диалогов; 5 /10 Оценка

«Большое смелое красивое путешествие» / A Big Bold Beautiful Journey

Жанр романтическое фэнтези

режиссёр Когонада

В ролях Колин Фаррелл, Марго Робби, Кевин Клайн, Фиби Уоллер-Бридж, Лили Рейб, Джоди Тернер-Смит, Билли Магнуссен, Сара Гадон, Брэндон Переа, Хлоя Ист, Хэмиш Линклейтер

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Он — писаный красавец, которых обычно снимают в красочной рекламе шампуня или мужских дезодорантов. Она — красивая, как куколка, девушка, будто сошедшая с обложек престижных глянцевых журналов. Дэвид и Сара встретились на свадьбе общих друзей. И между ними даже промелькнула искра, однако та встреча так ничем и не закончилась.

Но то ли стечение обстоятельств, то ли капризная судьба (в лице одной жесткой дамы с грубым немецким акцентом и непослушных автонавигаторов с подозрительными предложениями) снова сводят Дэвида и Сару вместе. И после сытного фастфуда (не спрашивайте), они погружаются в большое смелое красивое путешествие, которое изменит их жизни навсегда.

Ну, вы же прекрасно понимаете, что это за кино в контексте жанровой принадлежности — трейлер красноречив как никогда. Сквозь магические двери главные герои путешествуют по закоулкам знаковых событий своей жизни, рефлексируют, что-то таки переосмысливают. И в итоге, конечно, влюбляются друг в друга. Но абсолютно пустой сценарий и высосанные из пальца проблемы, озвученные в диалогах, будто написанных подростками и для подростков, портят впечатление от благородного замысла. За теми дверями, как оказалось, практически ничего нет. Тем более фантастического.

Да, визуально это довольно привлекательное приключение с прекрасными актерами, но внутри этой привлекательности — пшик. Никакого смыслового наполнения.

Персонажи ведут себя как дети, и все эти «мы не можем быть вместе» выглядят как страсти из дешевой мелодрамы. Потому что, только представьте, жизнь полна сложностей, и отношения тоже вещь непростая. Ну ничего себе! Но несмотря на это взрослые люди как-то сходятся, не боятся делать важные шаги, где-то ошибаются, действуют вопреки обстоятельствам и т.д., и ничего в этом страшного нет. Это жизнь.

На фоне удивительно безжизненной истории, в которой, по идее, жизнь должна была бурлить в изобилии, «Большое смелое красивое путешествие» кажется бесконечно скучным фильмом. Не спасают его ни комедийные моменты, ни временная эстетика классических мюзиклов (зонтики и внезапные ливни прилагаются), ни пара прекрасных актеров, которые в лишних представлениях не нуждаются. Потому что играть им по сути нечего. Или скорее некого. Их характеры намечены очень широкими мазками. Их отношения неестественны, искусственны. Их взаимодействие слабое, а отговорки — смехотворные. Их любовь ненастоящая. Эфемерная. Явно притворная.

Режиссером ленты выступил корейско-американский кинодел Когонада, который уже не впервые работает с Колином Фарреллом — три с половиной года назад на экраны вышла его научно-фантастическая драма «После Янга», где ирландский актер сыграл главную роль. А еще за пять лет до того постановщик дебютировал в полнометражном кино с драмой «Колумбус» (плюс в прошлом году срежиссировал два эпизода провального «Аколита»).

И оба предшественника Когонады получили куда более одобрительное восприятие, чем новый проект — на момент написания текста его кинокритический рейтинг составил неутешительные 37% положительных отзывов на Rotten Tomatoes согласно 128 рецензий. И это абсолютно закономерный результат.

Вообще всю ленту стоит сравнить с монотонными указаниями навигатора — это лишенное эмоционального наполнения ничто, которое только притворяется чем-то ярким и содержательным, терапевтическим и в конце концов эмоциональным. Таким, что оставляет после себя приятное горьковато-сладкое послевкусие. Это красивая обертка и не более того. Драматургия, диалоги, отношения персонажей в ней — все как будто сгенерировано всемогущим, но все-таки не всемогущим искусственным интеллектом.

«Большое смелое красивое путешествие» — максимально стерильное кино. Путешествие в никуда, которое врет зрителю еще на этапе пафосного, многообещающего заголовка. Можно ли назвать его прямо-таки великим? Да вряд ли. Смелое ли оно? Отнюдь. Разве что, благодаря актерам, красивое, но красота, как видим, способна спасти мир только в кино. При этом не спасая конкретно это кино, которое производит впечатление не более мощное, чем красивая открытка с парой стандартных фраз на обороте.