Обзоры Кино 21.09.2025 comment views icon

Рецензия на фильм "Большое смелое красивое путешествие" / A Big Bold Beautiful Journey

author avatar

Денис Федорук

Автор статей и рецензий

“Велика смілива красива подорож”

На неделе стартовал прокат романтического фэнтези с поистине эпическим названием «Большое смелое красивое путешествие» и с большими и красивыми голливудскими звездами в кадре Колином Фарреллом и Марго Робби. В обзоре ниже разбираемся, будет ли целесообразной среди всех этих самопровозглашенных эпитетов характеристика «интересная» по отношению к обещанному зрителям фантастическому путешествию.

Рецензия на фильм "Большое смелое красивое путешествие" / A Big Bold Beautiful Journey

Плюсы:

красивые актеры в центре повествования; несколько забавных эпизодов, интересный концепт на уровне замысла;

Минусы:

сгенерированная ИИ история, начисто лишенная жизни и эмоций; хорошим актерам нечего играть; наивность и общая кринжовость диалогов;

5/10
Оценка
ITC.ua

«Большое смелое красивое путешествие» / A Big Bold Beautiful Journey

Жанр романтическое фэнтези
режиссёр Когонада
В ролях Колин Фаррелл, Марго Робби, Кевин Клайн, Фиби Уоллер-Бридж, Лили Рейб, Джоди Тернер-Смит, Билли Магнуссен, Сара Гадон, Брэндон Переа, Хлоя Ист, Хэмиш Линклейтер
Премьера кинотеатры
Год выпуска 2025
Сайт IMDb, официальный сайт

Он — писаный красавец, которых обычно снимают в красочной рекламе шампуня или мужских дезодорантов. Она — красивая, как куколка, девушка, будто сошедшая с обложек престижных глянцевых журналов. Дэвид и Сара встретились на свадьбе общих друзей. И между ними даже промелькнула искра, однако та встреча так ничем и не закончилась.

Но то ли стечение обстоятельств, то ли капризная судьба (в лице одной жесткой дамы с грубым немецким акцентом и непослушных автонавигаторов с подозрительными предложениями) снова сводят Дэвида и Сару вместе. И после сытного фастфуда (не спрашивайте), они погружаются в большое смелое красивое путешествие, которое изменит их жизни навсегда.

Ну, вы же прекрасно понимаете, что это за кино в контексте жанровой принадлежности — трейлер красноречив как никогда. Сквозь магические двери главные герои путешествуют по закоулкам знаковых событий своей жизни, рефлексируют, что-то таки переосмысливают. И в итоге, конечно, влюбляются друг в друга. Но абсолютно пустой сценарий и высосанные из пальца проблемы, озвученные в диалогах, будто написанных подростками и для подростков, портят впечатление от благородного замысла. За теми дверями, как оказалось, практически ничего нет. Тем более фантастического.

Да, визуально это довольно привлекательное приключение с прекрасными актерами, но внутри этой привлекательности — пшик. Никакого смыслового наполнения.

Персонажи ведут себя как дети, и все эти «мы не можем быть вместе» выглядят как страсти из дешевой мелодрамы. Потому что, только представьте, жизнь полна сложностей, и отношения тоже вещь непростая. Ну ничего себе! Но несмотря на это взрослые люди как-то сходятся, не боятся делать важные шаги, где-то ошибаются, действуют вопреки обстоятельствам и т.д., и ничего в этом страшного нет. Это жизнь.

На фоне удивительно безжизненной истории, в которой, по идее, жизнь должна была бурлить в изобилии, «Большое смелое красивое путешествие» кажется бесконечно скучным фильмом. Не спасают его ни комедийные моменты, ни временная эстетика классических мюзиклов (зонтики и внезапные ливни прилагаются), ни пара прекрасных актеров, которые в лишних представлениях не нуждаются. Потому что играть им по сути нечего. Или скорее некого. Их характеры намечены очень широкими мазками. Их отношения неестественны, искусственны. Их взаимодействие слабое, а отговорки — смехотворные. Их любовь ненастоящая. Эфемерная. Явно притворная.

Режиссером ленты выступил корейско-американский кинодел Когонада, который уже не впервые работает с Колином Фарреллом — три с половиной года назад на экраны вышла его научно-фантастическая драма «После Янга», где ирландский актер сыграл главную роль. А еще за пять лет до того постановщик дебютировал в полнометражном кино с драмой «Колумбус» (плюс в прошлом году срежиссировал два эпизода провального «Аколита»).

И оба предшественника Когонады получили куда более одобрительное восприятие, чем новый проект — на момент написания текста его кинокритический рейтинг составил неутешительные 37% положительных отзывов на Rotten Tomatoes согласно 128 рецензий. И это абсолютно закономерный результат.

Вообще всю ленту стоит сравнить с монотонными указаниями навигатора — это лишенное эмоционального наполнения ничто, которое только притворяется чем-то ярким и содержательным, терапевтическим и в конце концов эмоциональным. Таким, что оставляет после себя приятное горьковато-сладкое послевкусие. Это красивая обертка и не более того. Драматургия, диалоги, отношения персонажей в ней — все как будто сгенерировано всемогущим, но все-таки не всемогущим искусственным интеллектом.

Спецпроекты
iPhone Air в Україні: як та де можна придбати офіційну новинку з оплатою частинами
BankPay від Portmone: як в Україні працює концепція відкритого банку

«Большое смелое красивое путешествие» — максимально стерильное кино. Путешествие в никуда, которое врет зрителю еще на этапе пафосного, многообещающего заголовка. Можно ли назвать его прямо-таки великим? Да вряд ли. Смелое ли оно? Отнюдь. Разве что, благодаря актерам, красивое, но красота, как видим, способна спасти мир только в кино. При этом не спасая конкретно это кино, которое производит впечатление не более мощное, чем красивая открытка с парой стандартных фраз на обороте.

Вывод:

Если местное путешествие куда-то и ведет, то разве что в средоточие пустоты и беспросветной тоски.

Популярные статьи

arrow left
arrow right
Рецензия на фильм «Фантастическая 4: Первые шаги» / The Fantastic Four: First Steps
"Тропы мертвецов" Константина Valde Ульянова: фантастический роман о душевных ранах. Рецензия ITC.ua
Рецензия на фильм "Потустороннее" / Presence
Рецензия на фильм "Ночь всегда наступает" / Night Always Comes
Самые интересные новые фильмы августа 2025 года
Самые интересные новые сериалы августа 2025 года
Рецензия на фильм "Голый пистолет" / The Naked Gun
Создатели "Уэнздей" писали сценарий для "Железного человека" до Роберта Дауни-младшего — Тони Старка должен был играть "более звездный" актер
10 будущих фантастических фильмов, которые вы обязательно должны увидеть
Самые интересные новые фильмы сентября 2025 года
10 научно-фантастических фильмов, которые предлагают оптимистичный взгляд на будущее
Рецензия на сериал "Девушка моего сына" / The Girlfriend
Рецензия на фильм "Эни-Бени" / Eenie Meanie
Рецензия на фильм "Легенда" / Him
Жизнь после "Супермена": DC запланировала почти 20 фильмов и сериалов на ближайшие годы (перечень и даты выхода)
Рецензия на фильм "Оружие" / Weapons
Рецензия на сериал "Институт"/ The Institute
Рецензия на фильм "Эддингтон" / Eddington
Рецензия на сериал "Газета" / The Paper
"Aurora Borealis" Максима Гаха: грандиозная фантастическая эпопея. Рецензия ITC.ua
"Потерянные звезды" Вадима Панченко: новая звезда украинского космофэнтези. Рецензия ITC.ua
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить