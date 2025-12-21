Рецензия на фильм "Всемирный потоп" / The Great Flood

19 декабря на сервисе Netflix стал доступен к просмотру южнокорейский научно-фантастический фильм-катастрофа «Всемирный потоп», из названия которого абсолютно понятно, что за беда приведет к очередному экранному апокалипсису. В этом обзоре расскажем, что представляет собой нетфликсовская новинка и как конец света выглядит вне всемогущего Голливуда.

Плюсы: присутствие интересного научно-фантастического концепта с хорошим потенциалом; неплохие актерские выступления от ключевых исполнителей; с технической стороны все выполнено на очень приличном уровне; Минусы: реализация предложенного концепта хромает; кому-то будет не по нраву продираться сквозь хитросплетения сюжета; упорное сосредоточение на основном квесте со временем надоедает и даже начинает раздражать; 6.5 /10 Оценка

«Всемирный потоп» / The Great Flood

Жанр научная фантастика, фильм-катастрофа

режиссёр Ким Бён У

В ролях Ким Да Ми, Пак Хе Су, Ким Кю На, Ким Бён Нам, Ли Дон Чхан, Ким Су Гён

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Это был обычный дождливый день. По крайней мере так думала молодая женщина Анна, чей 6-летний сын Джа Ин с самого утра взялся донимать желанием понырять. Вдруг уровень воды начал быстро повышаться, проникая в квартиру их многоэтажки. Вскоре с Анной связывается сотрудник службы безопасности компании, где она разрабатывает нечто чертовски высокотехнологичное, Хи Джо, и сообщает, что женщину ждет сверхважная миссия, от исхода которой будет зависеть будущее человечества.

Ох и намудрил же в своей новой ленте режиссер и сценарист Ким Бён У. Если не сказать, что перемудрил. В какой-то момент продираться сквозь хитросплетения его сюжетных крючков становится ощутимо тяжело. С одной стороны, это отнюдь не плохо, но с другой — поди попробуй-ка резко переключиться с банального фильма-выживания на интеллектуальный сай-фай.

В начале «Всемирный потоп» выглядит многообещающе. События разворачиваются с той же скоростью, что и прибывает вода, буквально этаж за этажом поглощая сеульскую (не сельскую, проклятое автоисправление) многоэтажку.

На этом этапе может показаться, что история клонит в сторону метафоры социальной лестницы — страшно обожаемой темы южнокорейских киноделов. Жители нижних этажей буквально зависят от удобств, которые пока имеют жители не затопленных верхних. Однако со временем этот элемент стремительно сходит на нет, а внимание зрителей переключают на совсем другие вещи.

Лента лишь прикидывается прямолинейным фильмом-катастрофой. То есть, это вам не какая-то разминка перед грядущей «Гренландией 2», выход которой не за горами. Рецензировать такого рода кино чрезвычайно сложно, ведь любой спойлер рискует испортить просмотр. Вообще, чем меньше вы будете знать перед ним, тем лучше: даже от ознакомления с трейлером есть смысл отказаться.

Совершенно очевидно, что Бён У заходит на территорию признанной голливудской научной фантастики, но и здесь озвучивание полного списка источников вдохновения недопустимо. Разве что можно отметить легкое подмигивание Кубрику или заметное влияние Нолана; как минимум о цунами масштабов «Интерстеллара» (2014) вспомнить стоит.

Насколько удачным, или неудачным, происходит сплав жанров, где семейная драма на фоне апокалипсиса встречается с многослойным научно-фантастическим концептом — вопрос на миллион долларов. В какой-то момент сюжет рискует показаться полной бессмыслицей, пока авторы не удосужатся найти время для объяснений. Да и тогда будет не так просто постичь рассказанное. Вместе с тем, если вы заметили финт с футболкой еще до того, как в нее начнут буквально тыкать носом — вы молодец.

Надо понимать, что здешнее вождение за нос не составляет ту жанровую заумь, которая вызывает чистое, ничем не замутненное восхищение, и точно не вознаграждается какой-то выдающейся развязкой. Напротив, ближе к ней возникает стойкая уверенность в том, что с этой линией и присущим ей стремлением усложнить суть здесь таки перегибают.

Конечно, там, где есть всемирный потоп, должно найтись место и для ветхозаветного Ноева ковчега. В этом фильме он тоже присутствует, но, если можно так сказать, выглядит неполным и экзистенциально переосмысленным на новый лад. При этом масштаб катастрофы, а это, на минутку, конец человечества, противопоставляется безграничной силе материнской любви. Чтобы донести эту нехитрую истину Бён У уж слишком сосредоточен на основном квесте, хотя многочисленные метания главных героев в итоге получают с горем пополам логическое объяснение. Пазл сложится.

Ради интереса еще можно вспомнить о переживаниях другой молодой мамочки на фоне разбушевавшихся вод — в драме «Конец, с которого мы начинаем» (2024) с Джоди Комер. Но стилистически и содержательно это разные ленты. Там история была далека от перипетий калибра громких блокбастеров и в первую очередь посвящалась катастрофам внутренним. Здесь же героиню ждет стремительная эволюция характера вместо неспешной рефлексии, а размах значительно шире.

Во «Всемирном потопе» в изобилии эффектных сцен, полагающихся на компьютерную графику. Последняя пусть не идеальна, но выполнена на более чем приличном уровне, особенно как для стриминговой премьеры. Неплохо проявляют себя и ключевые актеры — наиболее знакомым лицом в кадре будет, конечно же, звезда «Игры в кальмара» (2021-2025) Пак Хе Су.

В целом южнокорейская новинка выглядит спорно, но в меру увлекательно и уж точно воспринимается не как типичная жевательная резинка от стримингового гиганта. Относиться к показанному можно по-разному, и попытки в умную научную фантастику иногда играют с создателями злую шутку. Но бесспорным является тот факт, что это смелое кино, с любопытной, актуальной концепцией.

Как нас уверял один крайне известный научно-фантастический фильм — все, что имеет начало, имеет и конец. Но кто сказал, что конец не может быть новым началом! Только будет ли оно иметь смысл в таком своем виде — вот же вопрос.