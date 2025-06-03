Самые интересные новые сериалы июня 2025 года

Внимание! В составе команды Marvel замена. Вместо гения-плейбоя-миллиардера-филантропа Тони Старка на поле выходит молодая играющая Рири Уильямс. Параллельно Дин Винчестер возьмется спасать Лос-Анджелес, Тринити бросит вызов самому Терминатору, а Сон Ги Хун наконец-то наиграется в своего кальмара. В целом же безоговорочным чемпионом июня среди жанров становится криминальная драма. Более подробно о сериальных новинках, стремительно врывающихся в это лето, уже спешим рассказать в материале ниже.

Новые сериалы

«Король гольфа» / Stick

Жанр: спортивная комедия

Дата премьеры: 4 июня

Релиз: Apple TV+

Давно забытый профессиональный игрок в гольф Прайс Кэхилл обращается к молодой звезде игры, чтобы как-то переломить ситуацию в свою пользу.

«Король гольфа» — новая спортивная комедия от Apple TV+, где шоураннером выступил Джейсон Келлер, предыдущими сценарными работами которого были «План побега» (2013) со Шварценеггером и Сталлоне и «Ford против Ferrari» (2019) с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном. Главную роль исполнил Оуэн Уилсон, который в комедийном жанре чувствует себя, как рыба в воде. Сезон будет состоять из 10 эпизодов, три из которых стартуют на стриминговом сервисе Apple TV+ 4 июня.

«Выжившие» / The Survivors

Жанр: криминальная драма, детективный триллер

Дата премьеры: 6 июня

Релиз: Netflix

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Жизнь Кирана Эллиотта изменилась навсегда в его прибрежном родном городке Эвелин-Бей после того, как на залив обрушился страшный шторм, и трое близких ему людей погибли в ужасной катастрофе. Когда Киран возвращается домой 15 лет спустя со своей семьей, в Эвелин-Бей убивают молодую женщину. Местное сообщество отчаянно требует ответов, и жители города вынуждены раскрыть тайны, которые продолжают преследовать и пугать их все эти годы.

Сюжет «Уцелевших» основан на одноименном романе британско-австралийской писательницы Джейн Харпер, который появился на полках книжных магазинов в 2020 году. Все 6 эпизодов выйдут одновременно на Netflix 6 июня.

«Возрождение»/ Revival

Жанр: нуарные ужасы о сверхъестественном

Дата премьеры: 12 июня

Релиз: Syfy

В небольшом городке где-то в Висконсине внезапное воскрешение недавно умерших людей становится известным как «День возрождения». Возрожденные сохраняют свою внешность, воспоминания и личности, то есть это не безмозглые ходячие мертвецы в поисках чьего-то мозга на обед. Пока жители города свыкаются с удивительным событием, местная полицейская Дана Сайпресс расследует убийство, и подозреваемыми становятся как живые, так и воскресшие из мертвых.

«Возрождение» основывается на одноименной хоррор-серии комиксов автора Тима Сили и художника Майка Нортона, которая издавалась Image Comics с 2012 по 2017 годы.

«Мы были лжецами» / We Were Liars

Жанр: психологический триллер

Дата премьеры: 18 июня

Релиз: Prime Video

Действие разворачивается вокруг состоятельной семьи, которая каждое лето отдыхает на частном острове. Но однажды что-то плохое случается с 17-летней Кейденс во время ее 15-го пребывания на острове. Через два года к девушке начинают возвращаться воспоминания о страшном событии, произошедшем тем злосчастным летом.

Еще одна экранизация книги в июньском списке сериалов — на этот раз одноименного подросткового романа американской писательницы Э. Локхарт. Книга получила несколько престижных наград и всеобщее одобрение и была признана одним из лучших произведений для молодежи в 2015 году по версии American Library Association. Все 8 эпизодов выйдут на Prime Video 18 июня.

«Прибрежная зона» / The Waterfront

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 19 июня

Релиз: Netflix

Официальный синопсис от Netflix: «Успешная семья рыбаков из Северной Каролины углубляется в опасные воды, чтобы спасти свою империю от окончательного краха».

Создателем шоу выступил сценарист Кевин Уильямсон, у которого за плечами в качестве сценариста целый ряд молодежных хорроров/триллеров второй половины 90-х: первый «Крик» (1996) и «Оборотни» (2005) Уэса Крейвена, «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (1997), о котором будет повод вспомнить вскоре, а также «Факультет» (1998) Роберта Родригеса. Главные роли достались Холту Маккаллани (его вы могли видеть в апрельском «Аматоре» и в майской «Миссии невыполнимой: Финальная расплата»), Марии Белло, Джейку Уири и Мелиссе Бенойст.

«Олимпо» / Olympo

Жанр: спортивная драма

Дата премьеры: 20 июня

Релиз: Netflix

Сериал рассказывает о спортсменах в Пиренейском спортивном центре, сосредотачиваясь на рисках, на которые они идут ради достижения своих высоких целей. Это подростковая спортивная драма испанского производства от создателей хитовой «Элиты» (2018—2024), которая премьеруется на Netflix 20 июня со всеми 8 эпизодами одновременно.

«Железное сердце» / Ironheart

Жанр: супергеройский приключенческий экшн

Дата премьеры: 24 июня

Релиз: Disney+

После событий фильма «Черная пантера: Ваканда навеки» (2022) студентка Массачусетского технологического института Рири Уильямс возвращается домой в Чикаго, где сталкивается с загадочным Паркером Роббинсом / Капюшоном. Героиня создает высокотехнологичную броню, что может составить конкуренцию бронекостюму Тони Старка, и вступает в ожесточенную битву с коварным злодеем, который обладает выдающимися магическими способностями.

На официальном постере красуется надпись «от исполнительного продюсера Райана Куглера», однако все мы хорошо понимаем, что упоминание успешного кинодела, недавно выстрелившего своими «Грешниками», это скорее попытка сделать хорошую мину при плохой игре; Куглер имеет к проекту весьма опосредованное отношение. А вот кто действительно за него ответственен, так это команда сценаристов во главе с Чинакой Ходж и режиссеры Сэм Бейли и Анджела Барнс — имена куда менее раскрученные, согласитесь.

Доминик Торн возвращается к роли Рири Уильямс, компанию на съемочной площадке ей составили Энтони Рамос, Олден Эренрайк и еще ряд исполнителей, имена которых вам вряд ли о чем-то скажут. Сериал будет состоять из 6 эпизодов, половину из которых Disney+ выкатит сразу. Этим проектом Marvel наконец закрывает многострадальную Пятую фазу (и слава Богу). Но давать передышку зрителю пока никто не собирается — следующая фаза стартует уже в июле с выходом новейшей версии «Фантастической четверки».

«Обратный отсчет» / Countdown

Жанр: криминальная драма

Дата премьеры: 25 июня

Релиз: Prime Video

После того как сотрудник Департамента внутренней безопасности был убит на глазах свидетелей, детектива полиции Лос-Анджелеса Марка Мичама привлекают к работе в составе тайной оперативной группы с целью выследить убийцу. Однако поиски раскрывают гораздо более страшный заговор, чем кто-либо ожидал, что приводит героев к необходимости защитить целый город с миллионами жителей.

«Обратный отсчет» обязан своим появлением одному из создателей франшизы «Чикаго» Дереком Хаасом, который также выступил исполнительным продюсером и шоураннером. В кадре же зрители будут любоваться Дженсеном Эклсом, который в лишних представлениях не нуждается, а также Джессикой Камачо и Эриком Дэйном. Сезон будет состоять аж из 13 эпизодов, первые три из которых стартуют на Prime Video 25 июня.

«Дым» / Smoke

Жанр: криминально-детективная драма

Дата премьеры: 27 июня

Релиз: Apple TV+

Детективка полиции Мишель Кальдерон и следователь по поджогам Дэйв Гудсен работают вместе, чтобы остановить двух серийных поджигателей на северо-западе Тихого океана.

Создателем проекта стал Деннис Лихейн, который после «Черной птицы» здесь воссоединяется с исполнителем одной из главных ролей Тароном Эджертоном. Вместе с последним на экране увидим Джерни Смоллетт, Рэйфа Сполла, Джона Легуизамо и Грега Киннера. Сюжет основан на истории из подкаста «Firebug» и вдохновлен серийным поджигателем и убийцей Джоном Леонардом Орром. Он совершил около 2000 поджогов, основная часть которых пришлась на период с 1984 по 1991 годы. Первые 2 эпизода из 9 будут доступны на Apple TV+ 27 июня. Шутки про Полтавского поджигателя в комментариях наверняка неизбежны.

Продолжение сериалов

«Постоялец из космоса» / Resident Alien

Жанр: научно-фантастическая комедийная драма

Дата премьеры: 6 июня

Релиз: Syfy, USA Network

Сезон: 4

Новые приключения Гарри Вандершигеля, который не совсем Гарри Вандершпигель, доходят до своего четвертого сезона и будут одновременно транслироваться на каналах Syfy и USA Network с 6 июня. Сезон будет состоять из 10 эпизодов.

«Фубар» / FUBAR

Жанр: шпионский комедийный экшн

Дата премьеры: 12 июня

Релиз: Netflix

Сезон: 2

Во втором сезоне ветеран ЦРУ Люк Бруннер, после своей последней миссии по спасению другого оперативника, которым оказалась его дочь, сталкивается с новыми вызовами. В частности, со своей любовью из прошлой жизни — бывшей восточногерманской шпионкой Гретой Нельсо, которая угрожает уничтожить весь мир.

На этот раз противостоять Железному Арни придется эффектной Кэрри-Энн Мосс. Увидеть битву Терминатора и Тринити можно будет на Netflix с 12 июня. Вся старая команда из первого сезона снова в деле, а освежить в памяти его события можно по ссылке в соответствующем материале.

«Игра в кальмара» / Squid Game

Жанр: триллер о выживании, антиутопия, боевик

Дата премьеры: 27 июня

Релиз: Netflix

Сезон: 3

Поскольку третий сезон снимался одновременно со вторым, его выхода не пришлось ждать долго — именно 27 июня история противостояния Сона Ги Хуна и организаторов смертоносных игрищ доберется до логического финала. Прошлый сезон в определенных аспектах не оправдал ожиданий (вот здесь можно узнать почему), поэтому будем надеяться, что заключительная часть окажется значительно интереснее несколько блеклого предшественника.

Третий сезон будет иметь наименьшее количество эпизодов — всего 6. Как думаете, удастся ли многострадальному главному герою таки победить зловещего фронтмена и его одинаково одетых приспешников?

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