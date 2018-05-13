Netflix продолжает активно развивать локальный контент. Вслед за индийскими, бразильскими (3%), немецкими (Dark) сериалами, дело дошло и до датских. И опять выбор пал на фантастическое, точнее, постапокалиптическое шоу, The Rain. Давайте посмотрим, каков он, постапокалипсис по-датски.

The Rain / «Дождь» Жанр фильм-катастрофа, фантастика

Создатели Янник Таи Мошолт, Эсбен Тофт Якобсен, Кристиан Поталиво

В ролях Альба Аугуст (Симона), Лукас Линггаард (Расмус), Миккель Фолсгаард (Мартин), Лукас Локкен (Патрик), Джессика Диннэдж (Лиа), Сонни Линдберг (Джан), Анжела Бундалович (Биатрис) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2018

Серий 8

Сайты IMDb

На этот раз причиной гибели человечества стала вода. Дождь, несущий смертоносный вирус, обрушился на Данию, почти мгновенно убивая всех, кто не догадался спрятаться под крышу и продолжая убивать остальных через вторичные заражения. Те, кому «повезло» пережить первую волну заражений, выживают в мире без правительства, борются за еду и панически боятся открытой воды.

Главным героям сериала, старшекласснице Симоне и ее младшему брату Расмусу, повезло. Их отец, работающий на фармацевтическую корпорацию Apollon, успевает до начала дождя, о котором он явно знал заранее, засунуть их в один из секретных бункеров, защищенных от внешних воздействий. Через 6 лет, когда запасы еды в убежище заканчиваются, подросшие дети выходят наружу и встречают одичавших за прошедшее время аборигенов. Симона и Расмус знают о системе бункеров по всей Дании и Швеции и планируют найти своего отца.

Проблема The Rain даже не в достаточно стандартной для подобных сериалов завязке и простеньком сюжете, в котором, конечно же, нашлось место и зловещей корпорации, и попытке сделать как лучше, чтобы получилось как всегда. Проблема в том, что законопослушные и спокойные датчане совершенно не представляют себе, как должен выглядеть апокалипсис и на что людей способно толкнуть отчаяние. Все, на что хватает их фантазии – это вялые битвы за еду и разговаривающие по-русски наемники Apollon. Максимальное зло, на которые способны одичавшие датчане – отбор еды у детей и добровольное людоедство по жребию в хиппи-стиле. Насилие в сериале аккуратное и мягкое, чтобы не дай бог не нарушить ничьих гражданских прав и моральных запретов. Мало того, «аборигены», шесть лет сражавшиеся за еду и панически боящиеся любой воды, выглядят аккуратными, чистыми и носят свежепостиранную одежду. Естественно, это совершенно убивает атмосферу сериала, делая его абсолютно стерильным, беззубым, выхолощенным.

Вторая большая проблема The Rain – непроходимая глупость персонажей. С таким поведением и пренебрежением к банальным правилам безопасности они бы не выжили в мире смертельных дождей и нехватки еды и двух дней, не говоря уже о годах. Об инфантилизме главных героев в первые пятнадцать минут фильма, который хотя бы необходим для развития сюжета, промолчим, хотя за такое при всем гуманизме западного общества детей нужно нещадно пороть. Но что мы видим дальше? Стоящих во время дождя в дверном проеме, совершенно не опасающихся капель и водяной пыли, членов группы выживших. Шумный пикник в городе, привлекающий чужаков. Полное пренебрежение разведкой и охранением. Детскую доверчивость и детские обиды. И т.д. и т.п. Постапокалипсис для младшей группы детсада.

Да и сама идея с вирусом, убивающим человека в течение пяти секунд и распространяемым дождем, звучит странно. А роса, водяной пар, влага в воздухе совершенно безопасны? При этом в середине сериала становится понятно, что катастрофа оказывается локальная, тучи по команде садятся на землю на границе, а конвенция, диффузия и просачивание грунтовых вод запрещены распоряжением правительства.

Хотелось бы похвалить сериал за традиционный для северного кино натурализм персонажей и непринужденную игру актеров, но увы, The Rain не заслуживает и этого комплимента. Похоже, актеры и сами не верят в то, что играют.

Одним словом, если вы ищете жесткий постапокалипсис в стиле The Walking Dead, вам определенно не стоит смотреть этот сериал. The Rain – стерильная, максимально политкорректная, совершенно не страшная, абсолютно не цепляющая ни персонажами, ни сюжетом история. Смело пропускайте.