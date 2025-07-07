Новости Кино 07.07.2025 в 10:58 comment views icon

Новый «Мир Юрского периода» сделал Скарлетт Йоханссон самой кассовой актрисой Голливуда

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Новый «Мир Юрского периода» сделал Скарлетт Йоханссон самой кассовой актрисой Голливуда

«Мир Юрского периода: Возрождение» стартовал в прокате с $318 млн, оформив для Скарлетт Йоханссон звание самой кассовой актрисы в Голливуде.

Это, напомним, седьмой фильм во франшизе в целом и третий в серии перезагрузок, действие которого происходит через 5 лет после событий «Доминиона» (тот самый, который признан самым дорогим фильмом в истории).

«Мир Юрского периода: Возрождение» срежиссировал Гарет Эдвардс по сценарию Дэвида Кэппа, оставив позади ветеранов франшизы Криса Пратта и Брайс Даллас Говард и представив совершенно новый актерский состав: Зора (Скарлетт Йоханссон), палеонтолог Генри Лумис (Джонатан Бейли) и капитан корабля Дункан Кинкейд (Махершала Али) отправляются в опасное путешествие к отдаленному острову с целью получить генетический материал динозавров для создания лекарств.

Новий «Світ Юрського періоду» зробив Скарлет Йоханссон найкасовішою акторкою Голлівуду
Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» / Universal

Для Йоханссон эта роль стала ключевой в карьере, так как всего за один уик-энд касса нового «Мира Юрского периода» обеспечила ей звание самой кассовой актрисы Голливуда. По данным The Numbers, общая сумма сборов фильмов, где снималась актриса, сейчас составляет $14,8 млрд — при этом более половины приходится всего на четыре фильма из серии «Мстители» и «Первый мститель: Противостояние», где Скарлетт сыграла Наташу Романову, она же Черная вдова. Следует отметить, что Йоханссон лидирует исключительно среди женщин, тогда как в общем рейтинге уступает своим коллегам по MCU Роберту Дауни-младшему и Сэмюэлю Л. Джексону.

Несмотря на это достижение, актерская работа Йоханссон и компании в новом «Мире Юрского периода» не получила высокой оценки в рецензиях профильных изданий, более того — проект охарактеризовали как «хороший фильм, когда персонажи молчат». На Rotten Tomatoes рейтинг на данный момент следующий: 52% от критиков и 72% от зрителей, что собственно не является провалом для серии. Предыдущие три так же имели скромные результаты в оценках, но собрали не менее миллиарда долларов в прокате каждый.

«Очевидно, что ставка делалась на возвращение к истокам — никаких тебе экспериментов, все целиком в духе приключений первых фильмов. Однако такой подход выглядит следованием по пути наименьшего сопротивления. Все здесь настолько вторично и предсказуемо, что интереснее будет делать ставки на то или иное предположение, чем собственно сам просмотр», — с рецензии ITC.

Тем временем «Формула-1» с Брэдом Питтом подтвердила звание самого кассового фильма в истории Apple с $293 млн по всему миру — несмотря на это, вопрос о безубыточности остается открытым, учитывая бюджет в $250 млн. «Лило и Стич» все еще прокладывает путь к миллиарду с $972, 7 млн заработка, обойдя экранизацию Minecraft, тогда как «Элио» от Pixar завис на отметке в $96,8 млн после трех недель показа — мультфильм, напомним, отличился антирекордным дебютом для студии и, как оказалось, имел довольно проблемное производство с переписыванием и пересъемками, чтобы убрать персонажа-квира.

Рецензия на фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» / Jurassic World Rebirth

Источник: Deadline, Comicbook

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