Мужской финал Уимблдона 1980 г. по праву считается величайшим матчем в истории тенниса. Той игре, одержимым жаждой победы соперникам, двум великим спортсменам, двум друзьям, превратившим теннисный матч в настоящее шоу, посвящен фильм Borg McEnroe. Хотя на самом деле эта картина не только о спорте.

Borg McEnroe / «Борг против Макинроя» Жанр спортивная драма

Режиссер Янус Мец Педерсен

В ролях Сверрир Гуднасон (Бьорн Борг), Шайа Лабаф (Джон Макинрой), Стеллан Скарсгард (Леннарт Бергелин), Тува Новотны (Мариана Симьонеску) и др.

Студии SF Studios

Год выпуска 2017

Сложно найти столь непохожих друг на друга спортсменов, как Борг и Макинрой. Аристократичный, холодный, расчётливый, педантичный, всегда спокойный и предельно корректный Бьорн Борг. И простой американский парень со взрывным темпераментом Джон Макинрой, кричащий на судей и оскорбляющий публику. Лед и пламень. 5 июля 1980 г. они встретились на корте Уимблдона в самом драматичном матче в истории тенниса.

Впрочем, Borg McEnroe посвящен не только тому, что происходило на корте, а в большей степени тому, что предшествовало игре, тому, что происходило за кулисами матча. Ведь соревнования подобного уровня – это не только колоссальная физическая нагрузка, но и выматывающее психологическое противостояние. Каждый спортсмен справляется с эмоциональным истощением по-своему, так или иначе травмируя окружающих его близких людей.

Главные герои Borg McEnroe, как и их легендарное противостояние, переродившееся в дружбу, схожи с героями другой спортивной драмы – Rush с Крисом Хемсвортом и Даниэлем Брюлем. Расчетливый и спокойный Бьорн Борг – это Ники Лауда, а взрывной и берущий от жизни все Джон Макинрой – это Джеймс Хант. Кстати, опасное соперничество гонщиков «Формулы-1» тоже закончилось дружбой.

Режиссер Borg McEnroe, датчанин Янус Мец Педерсен, в первую очередь документалист, и поэтому его фильм, несмотря на все бушующие вокруг спортсменов страсти, временами превращается в настоящую докудраму. Да и актеров на главные роли режиссер явно искал в первую очередь по портретному сходству. К счастью, действительно похожие на своих прототипов Сверрир Гуднасон и Шайа Лабаф оказались еще и хорошим актерами.

Задача Гуднасона, играющего холодного шведа Борга, кажется простой только на первый взгляд, ему пришлось передавать спрятанные внутри героя эмоции с помощью минимальных выразительных средств, а это чертовски сложно. Кстати, Борга в детстве играет Лео Борг, сын теннисиста.

Но кто действительно удивил, так это Шайа Лабаф, который оказался настоящим фанатом Джона Макинроя и создал, пожалуй, самый сильный образ в своей карьере, реабилитировавшись разом и за Transformers, и за Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. На своих местах и скандинавские звезды – Стеллан Скарсгард, который, кстати, снимается в Швеции в первый раз за последние 10 лет, и Тува Новотны, которую вы могли видеть в норвежском сериале Nobel.

Отдельно хочется отметить операторскую работу. С одной стороны, авторам необходимо было повторить телекартинку, ведь запись того самого матча хорошо известна, с другой — сделать игру более драматичной. Что ж, выбранные ракурсы действительно очень необычны и показывают игру с новой стороны. В качестве бонуса – модные фильтры под 80-е.

Borg McEnroe – это спортивная драма, которая смотрится как напряженный триллер и не отпускает до самого финала. И даже если вы отлично знаете результат той самой игры, наверняка будете болеть за своего фаворита, кем бы он ни был, Боргом или Макинроем до самого финала. Даже если вы совершенно равнодушны к большому теннису, посмотрите этот фильм, ведь он на самом деле совсем не о спорте.