Я отлично понимаю, что заинтересовать современных зрителей, избалованных action-блокбастерами, неторопливым, камерным фильмом, посвященным почти забытым событиям сорокапятилетней давности, важным, казалось бы, только для жителей США, очень сложно. Тем не менее, история замдиректора ФБР Марка Фелта, Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House, очень важна и для украинцев, ведь она показывает, как на самом деле должна работать демократия и почему иногда стоит пойти даже против собственных убеждений, чтобы остаться самим собой.

Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House / «Уотергейт. Крушение Белого дома» Жанр политический триллер

Режиссер Питер Ландесман

В ролях Лиам Нисон (агент ФБР Марк Фелт,), Дайан Лэйн (Одри Фелт), Тони Голдуин (Эд Миллер), Майка Монро (Джоан Фелт), Кейт Уолш (Пэт Миллер), Майкл Си Холл (Джон Ден), Джулиан Моррис (Боб Вудвард) и др.

Студии Mandalay, Sony Pictures

Год выпуска 2017

Сайт IMDb

Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House – это история Уотергейтского скандала с точки зрения высокопоставленного сотрудника ФБР, по сути, инициировавшего журналистское расследование, приведшее к отставке Ричарда Никсона. Симптоматично, что фильм вышел в прокат именно сейчас, когда в США идет расследование о вмешательстве российских спецслужб в президентские выборы 2016 г., которое может задеть в том числе и действующего президента Дональда Трампа.

Специальный агент Уильям Марк Фелт тридцать лет отдал ФБР, дослужившись в 1971 г. до должности заместителя директора, второго человека в бюро после бессменного Джона Эдгара Гувера, создавшего это ведомство. После смерти Гувера в 1972 г. именно Фелт считался первым претендентом на его должность, но Белый дом назначил на нее своего человека, Луиса Патрика Грея, впрочем, оперативное управление работой агентства осталось за заместителем директора. Именно под руководством Марка Фелта было начато расследование попытки проникновения в штаб-квартиру Демократической партии США, расположенную в одном из зданий ставшего знаменитым комплекса «Уотергейт».

Когда с руки того же директора Грея, генерального прокурора США и некоторых лиц в Белом доме ход расследования пытались приостановить, а его результаты замолчать, Марк Фелт решил действовать другим путем: наперекор годам тренировок и личным убеждениям разгласить часть собранных во время расследования данных, поделившись ими с журналистами The Washington Post Робертом Вудвордом и Карлом Бернстайном. Сведения Фелта легли в основу серии статей, которые привели в итоге к отставке президента США Никсона и оказали серьезнейшее влияние на всю американскую внутреннюю политику конца XX века. Только через тридцать лет после Уотергейта Марк Фелт признался журналистам, что именно он был тем самым информатором ФБР, которому журналисты The Washington Post дали прозвище Deep Throat, Глубокая глотка.

Фильм Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House интересен не только описываемыми событиями, но и внутренней механикой взаимодействия различных ветвей американской власти. Но только в том случае, если вы уже понимаете, как работает система, никаких дополнительных объяснений в фильме не предусмотрено. Впрочем, понимая суть американской демократии, легко разобраться, почему любое вмешательство в расследование со стороны судебной или исполнительной власти неприемлемо.

Сценарий картины написан на основе книги самого Марка Фелта, так что это его персональный взгляд. Поэтому в самой картине больше внимания уделено личным переживаниям замдиректора ФБР, чем самому Уотергейтскому скандалу. История Уотергейта дана очень фрагментарно, для тех, кто уже и так хорошо знаком с вопросом. Например, та же роль журналистов The Washington Post освещена здесь очень поверхностно.

Еще одна проблема Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House — общая неторопливость повествования. Здесь нет action-эпизодов, погонь, преследований, даже ход самого расследования ФБР показан очень схематично. Большинство сцен – это неторопливые, полные намеков и недоговорок беседы Фелта с подчиненными, бывшими коллегами, руководством, женой, знакомыми. Молчаливые крупные планы Лиама Нисона, размышляющего о важном. Впрочем, в некоторые моменты напряжение нарастает почти до осязаемого, и поэтому фильм, несмотря на хронометраж, не кажется слишком затянутым, хотя некоторые сцены здесь явно не мешало бы чуть ускорить.

Я отлично отдаю себе отчет в том, что Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House – совсем не тот фильм, ради которого люди пойдут в кинотеатр. И совершенно точно на него не стоит идти с девушкой, разве что вы решите спрятаться в кинотеатре от непогоды. Но, при всем этом, Mark Felt – неплохое и очень важное кино о том, что всегда стоит поступать по совести, даже если это не совсем законно и нарушает ваши собственные правила.